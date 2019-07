Auszubildende der Volksbank Osterholz Bremervörde haben sich unter anderem im Haus am Hang engagiert. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Inzwischen ist es bei der Volksbank Osterholz Bremervörde gute Tradition, dass sich die Auszubildenden am Ende des ersten Ausbildungsjahres eine Woche lang in einer sozialen Einrichtung ihrer Wahl engagieren. In diesem Jahr haben sich die jungen Leute für den Diakonieverein entschieden und helfen eine Woche lang im Haus am Hang aus, während ihre Kollegen aus Bremervörde in den Tageseinrichtungen in Gnarrenburg, Sittensen, Selsingen und Heeslingen eingesetzt sind.

„Es ist großartig, hier die Lebensfreude der alten Menschen zu erleben“, erzählte Ray Meyer bei dem Gespräch mit dem Kreisblatt. Da sei zum Beispiel diese 106-jährige Dame, die noch immer mit klarem Kopf an allen Ereignissen um sie herum großen Anteil nehme.

Die jungen Banker unterstützen das Personal in den Pflegeeinrichtungen, indem sie mit den Bewohnern Spaziergänge unternehmen, Spiele spielen, sich mit ihnen unterhalten, oder ihnen aus der Zeitung vorlesen. „Am liebsten die Lokalzeitungen, und hier am liebsten Berichte über alles, was so in der Nachbarschaft passiert. Letztens haben die Bewohner lebhaft über eine Notiz diskutiert, in der es um einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ging“, erzählte Nick Wrieden.

Kevin Steinle spielt gern Schach, und so hat er sich mit einem Bewohner am Schachbrett getroffen. „Es war etwas Besonderes. Der Bewohner ist schon ein wenig dement, kennt aber trotzdem noch die Schachregeln und die Bedeutung der einzelnen Züge. Irgendwann hat er dann mit meinen Figuren gespielt, und ich mit seinen, aber es hat uns beiden Spaß gemacht“, sagte der junge Mann.

Überhaupt erfahren die jungen Leute, nicht nach Äußerlichkeiten zu urteilen und insgesamt toleranter zu werden.

„Wir erfahren hier im täglichen Umgang mit den Bewohnern, dass Altwerden auch Komplikationen mit sich bringt.“ Handgriffe sind nicht mehr so schnell, Abläufe nicht mehr so logisch. „Man muss den Menschen Zeit geben, und sich für sie die nötige Zeit nehmen“, ist ihre Beobachtung.

Im Haus am Hang gibt es ein großes Angebot an Beschäftigungen, das die Senioren beweglich und geistig aktiv hält – so sie es denn annehmen. Dazu gehört Gymnastik ebenso wie Gesellschaftsspiele, Ergotherapie und Ausflüge.

„In unserer sozialen Woche kümmern wir uns auch viel um Bewohner, die wenig Besuch bekommen. Obwohl hier ganz individuell auf die Bewohner eingegangen wird, sind alle froh, wenn noch ein paar zusätzliche Helfer vor Ort sind“, berichteten die jungen Leute.

So haben Annalena Notthoff und Finn Schwinning Bewohnern auch schon einmal dabei geholfen, Knöpfe an Hemden anzunähen, oder einer Bewohnerin für die Teilnahme an einer diamantenen Hochzeit geholfen die Frisur zu richten.

Die Gemeinschaft der Bewohner im Haus am Hang zu beobachten, hat die jungen Leute tief beeindruckt, und ebenfalls die Erkenntnis, wie sehr sich das Leben im Alter auch verändern kann.

„Eine alte Dame hier im Haus ist schon ziemlich dement, sodass man sich kaum noch auf Deutsch mit ihr unterhalten kann, aber auf Englisch geht es immer noch recht gut“, erzählte Ray Meyer zum Beispiel. Demenz habe zwar auch viele lustige Seiten, sei aber in erster Linie erschreckend, lautete das Fazit der jungen Leute. „Demenz sieht man den Menschen nicht an. Hier haben wir auf jeden Fall gelernt, toleranter mit unseren Mitmenschen zu sein und besonders älteren Menschen ruhig auch mal mehr Zeit zu geben“.

Eine Erfahrung, die den angehenden Bankkaufleuten bei ihrer Tätigkeit hinter dem Bankschalter künftig wohl sehr zugutekommen wird.