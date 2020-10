Fünf Generationen freuen sich über den jüngsten weiblichen Spross im Haus: Ururoma Adele Stelling (vorne links), Uroma Christa Haase, Oma Birgit Bullwinkel (hinten von links) und Mama Dana Bullwinkel mit Tochter Zoe Kohl. (Christian Kosak)

Wallhöfen. Zoe ist everybody's Darling – jedermanns Liebling. „Sie ist so ein Schatz, ganz toll“, sagt Birgit Bullwinkel. Während die Oma schwärmt, liegt die kleine Zoe ruhig auf dem Schoß von Adele Stelling. Mit ihren kleinen Augen beobachtet das Kind seine Uroma – nein das stimmt nicht. Mutter Dana Bullwinkel muss erst überlegen: Ihre Mutter Birgit ist Zoes Oma, deren Mutter Christa Haase ist die Uroma. Dann ist Adele Stelling ja die Ururoma. So ist es richtig. An diesem Tag haben sich alle fünf Generationen in Wallhöfen getroffen. Im Kamin knistert ein Feuer, die Männer des Hauses, Christof Kohl und Uwe Bullwinkel, probieren den neuen Backofen aus, halten sich zunächst im Hintergrund. Fünf Generationen: Das ist heute ziemlich selten.

Ururoma Adele Stelling und Christa Haase wohnen allerdings nicht mehr hier im Haus. Sie leben aber nur einen Steinwurf entfernt. Dana Bullwinkel ist im April mit ihrem Mann Christof Kohl wieder in das Haus gezogen, in dem sie groß wurde. „Wir haben vorher in Beverstedt gewohnt. Christof arbeitet dort“, erzählt Dana Bullwinkel. „Ich komme aus Beverstedt und arbeite dort als Tischler“, fügt Christof Kohl an. Nebenan, am Haus von Danas Elternhaus, wollen sie bauen. Doch so einfach geht das nicht. Es fehlte Baurecht an dieser Stelle, das die Gemeinde Vollersode dieses Jahr erst geschaffen hat. Wegen der Corona-Pandemie hat es etwas länger gedauert. Solange haben sie sich bei Birgit und Uwe Bullwinkel eingerichtet. Wegen Danas Schwangerschaft wollte keiner ein Risiko wegen Besuchsverboten eingehen. So wurde die Rückkehr auch ohne eigenes Heim vorgezogen.

Nach der Geburt musste die 24-Jährige tatsächlich viel Zeit allein im Krankenhaus verbringen. „Ich durfte nur kurz bei der Geburt dabei sein“, erinnert sich Christof Kohl. Nach drei Stunden musste er seine Frau und seine Tochter wieder allein lassen. „Die Corona-Pandemie hat uns ziemlich eingeschränkt“, sagt Birgit Bullwinkel. Sie habe trotzdem nichts vermisst, konnte gut damit leben. Aber, dass sie ihre Tochter und Zoe eine Woche lang nicht im Krankenhaus besuchen durfte, kreidet sie dem Virus an. „Ich habe echt gelitten“, erzählt sie.

Alle jung Mutter

Birgit Bullwinkel war eigentlich immer klar, dass ihre Tochter Dana selber auch relativ jung Mutter sein wird. Sie hat es deshalb nicht verwundert, als Dana mit der Botschaft kam. Die war nicht mal nötig, um zu wissen, was los ist. Als Dana Bullwinkel sagte: „Ich muss euch etwas sagen“ sei sie ihr zuvorgekommen. „Du bist schwanger. Ich bin deine Mutter. Ich erkenne das“, habe sie ihrer verdutzten Tochter erklärt. Irgendwie hatte sie der Tochter auch ein wenig die Überraschung genommen. Bei der Oma klappte das offenbar besser.

„Ich war ganz baff“, räumt Christa Haase ein. „Sie hat nicht geantwortet“, erinnert sich die Enkelin. „Sie war immer meine Kleine“, erklärt Haase. Als Dana Bullwinkel nach Beverstedt zog, habe sie mit sich gekämpft. Jetzt ist die Enkelin wieder in der Nähe. Zoe wird mit einer Ururoma und vielen Bezugspersonen mehr aufwachsen. „Wer hat das noch?“, fragt Birgit Bullwinkel. In einer Zeit, in der Mütter bei ihrem ersten Kind immer älter werden, ist das tatsächlich eher selten geworden. Bei Zoes weiblichen Vorfahren liegt der Fall etwas anders. Alle sind relativ jung Mutter geworden.

Eine Krippe wird die kleine Zoe nie von Innen zu sehen bekommen. Da sind sich alle einig. Dana Bullwinkel ist Altenpflegerin, bleibt aber ein Jahr zuhause, um für ihre Tochter da zu sein. Anschließend soll alles so abgepasst werden, dass immer einer für sie da ist. Zoe wird, anders als die meisten Kinder ihres Alters, in einer Familie groß werden, in der mehrere Generationen sich um sie kümmern sollen.

Und auch die Ururoma wird eine Rolle spielen. „Ich bin noch fit. Mein Arzt will mit mir den 100. Geburtstag feiern“, sagt die 92-Jährige. Anfang November feiert sie aber erst mal den 93. Adele Stelling wohnt noch immer selbstständig. Im Augenblick macht ihr allerdings das Laufen ein paar Probleme. „Ein Freund hat ihr ein E-Mobil geschenkt. Damit ist sie beweglicher und hat uns auch schon besucht“, erzählt Birgit Bullwinkel. Früher habe sie mehr als 18 Jahre bei Handelsgold in Osterholz-Scharmbeck gearbeitet, erzählt Adele Stelling. „Ich bekomme noch immer Zuteilung mit Tabakwaren.“

Christa Haase ist 73 Jahre alt, war in der Lungenklinik Holdheim und bei Brillant in Gnarrenburg tätig. Zudem habe sie zu Hause ihre Familie versorgt. Birgit Bullwinkel hat eine kaufmännische Lehre gemacht. Doch das sei nichts für sie gewesen. Jetzt ist sie mit ihrer Arbeit bei einem Schiffsausrüster glücklicher.

Die kleine Zoe bringt Schwung und neue Blickwinkel in die Familie. Ihre Mutter Dana Bullwinkel bekommt große Augen. „Das Weihnachtsfest wird noch größer“, sagt sie. Sie hat es schon immer zelebriert, beispielsweise das Haus ausgeschmückt. Mit einem Kind werde das Fest sicher noch viel schöner, findet sie und alle anderen Mütter nicken wissend.