Kommen jetzt ein Jahr später nach Osterholz-Scharmbeck: Die Pop-Rocker von Silbermond. (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Eine Minimal-Hoffnung hatten die Silbermond-Fans vielleicht noch, doch die ist jetzt dahin. Jedenfalls für dieses Jahr. Das für den 5. September geplante Open Air mit den Pop-Rockern aus Bautzender und der Band Tonbandgerät als Special Guest auf dem Freigelände an der Osterholzer Stadthalle ist um ziemlich genau ein Jahr auf den 4. September 2021 verschoben. Wegen der Coronakrise und des aktuellen Verbots von Großveranstaltungen ist die gesamte „Schritte Live“-Tour von Silbermond in diesem Jahr abgesagt worden. Alle bereits gekauften Eintrittskarten, so die Veranstaltungsagentur Revue, würden ihre Gültigkeit behalten, weitere Tickets seien darüber hinaus im Vorverkauf erhältlich.