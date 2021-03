Während die Bremer Grünen einen Haustier-Führerschein fordern, gibt es den Hundeführerschein in Niedersachsen bereits seit 2013. (Carsten Rehder/dpa)

Landkreis Osterholz. Ein Führerschein für Haustierhalter? „Im Prinzip eine sinnvolle Idee“, findet Nora Khalil vom Verein Tiere in Not. Sie leitet die Tierauffangstation in Bargten. „Ich glaube, viele Leute gehen recht blauäugig an die Anschaffung eines Tieres ran; da würde etwas Grundwissen hilfreich sein.“ Ob ein Haustier-Führerschein allerdings der richtige Weg sei? Khalil zweifelt: „Das scheint mir wieder mit viel Bürokratie verbunden zu sein.“

Wie im WESER-KURIER berichtet, hatte die Grünen-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft kürzlich gefordert, die Regeln für das Halten von Haustieren zu verschärfen. In einem Positionspapier forderten sie neben strengeren Vorschriften unter anderem auch die Pflicht nach einem Sachkundenachweis für Tierbesitzer. Hunde, Katzen, Meerschweinchen und andere Haustiere dürften demnach ausschließlich diejenigen erwerben, die einen solchen Haustier-Führerschein besitzen.

Anders als in Bremen müssen Hundehalter, die sich zum ersten Mal einen Hund anschaffen, in Niedersachsen bereits seit 2013 einen Sachkundenachweis vorlegen. Die theoretische Prüfung muss vor Beginn der Hundehaltung, die praktische Prüfung während des ersten Jahres der Hundehaltung abgelegt werden. Vorbereitende Kurse sind nicht verpflichtend, Hundehalter können sich somit einfach zur jeweiligen Sachkundeprüfung anmelden.

Dass es diese Sachkundeprüfung in Niedersachsen für Hunde gibt, unterstützt die Leiterin des Wittstedter Tierheims „Tierasyl Heimatlos“, Claudia Schröder: „Für einige Tierarten sollte es grundsätzlich Auflagen geben.“ Ob ein solcher Führerschein aber für alle Haustiere – vom Fisch über den Wellensittich und Hamster bis zur Ziege – Sinn mache, bezweifelt sie. Und da jede Art grundverschieden sei, müsste jemand, der sich eine Katze zulegen wolle, doch auch eine andere Prüfung ablegen, als jemand, der sich einen Hamster ins Haus hole. Die Frage nach dem Haustier-Führerschein sei für sie daher sehr schwierig zu beantworten. Um so wichtiger ist es in Schröders Augen, dass die Leute, die Tiere vermitteln – Tierheime und -vereine, Zoofachhandel, Privatleute und Züchter – über die Haltung des jeweiligen Tieres umfassend aufklären.

Ein wenig anders denkt Gunda Gefken vom Futterhaus Lilienthal darüber. Sie würde es begrüßen, wenn für alle Haustiere ein Sachkundenachweis erbracht werden müsste. “Gerade während der Corona-Krise zeigt sich, dass viele ihren Wunsch nach einem Haustier nicht zu Ende denken. Momentan seien viele Menschen zu Hause und hätten die nötige Zeit, sich um die Tiere zu kümmern. „Aber wie ist es, wenn die Pandemie vorbei ist? Das bedenken einige nicht“, sagt Gefken. Diese Beobachtung haben auch Nora Khalil und Claudia Schröder gemacht. Mindestens sechs Familien hätten im vergangenen halben Jahr im Tierasyl angefragt, ob sie sich mal umschauen dürften, erzählt beispielsweise Schröder: „Die wussten noch gar nicht, was für ein Tier sie wollten; ob es eine Katze oder einen Hund werden sollte und wenn es ein Hund wäre, was für einer.“ Wenn das und alles andere im Gespräch geklärt würde, „dann braucht es nicht gleich einen Haustierführerschein“, findet die Tierasyl-Leiterin.

Der Grasberger Tierarzt Ralf Lux kennt die Folgen dieser Unwissenheit aus seiner Berufspraxis. „An den Tieren, die zu uns kommen, sehen wir, dass die korrekte und fachgerechte Haltung manchmal zu wünschen übrig lässt.“ Das liege meist an Unwissenheit, aber auch an falscher Tierliebe. Manchmal würden sich Halter auch gar nicht mit der Thematik auseinandersetzen. „Ob der Haustier-Führerschein daran etwas ändert, da bin ich eher skeptisch. Die Menschen sind in der Haltungsfrage nicht leicht zu ändern“, sagt Lux. Wenn er sich eine Regelung wünschen könnte, dann eine verpflichtende Schulung vor Beginn der jeweiligen Tierhaltung. „Aber das ist leider unrealistisch.“

„Ein Tierführerschein für alle Haustierarten erscheint derzeit weder zielführend noch – angesichts des bürokratischen Aufwandes – umsetzbar“, teilt zudem das Veterinäramt des Landkreises Osterholz auf Nachfrage mit. Schließlich gebe es bereits den bewährten „Hundeführerschein“ für Neuhundehalter in Niedersachsen. Außerdem müssten „gewerbsmäßige Tierhändler (außer für landwirtschaftliche Nutztiere)“ die „Neutierhalter“ schriftlich über die Bedürfnisse des Tieres informieren.

Der Osterholzer Kreisverband (KV) der Grünen kann sich jedenfalls nicht mit der Forderung der Bremer Parteikollegen anfreunden. Er lehne einen generellen Haustierführerschein ab, teilt er mit und begründet dies mit dem „Grundsatz, keine Vorschriften zu erlassen, die nicht kontrolliert werden können und in diesem Fall auch nicht sollten“. Dazu müssten Kontrollen in den Wohnungen stattfinden, oder der Schwarzmarkt für Tiere würde noch größer werden, befürchtet Vorstandsmitglied Wolfgang Goltsche: „Wo soll das hinführen?“ Zudem gebe es ja den Hundeführerschein in Niedersachsen. Den betrachte der KV als sehr sinnvoll – genau so wie die Beratungsfunktion und Pflicht der Händler. Die Osterholzer stehen mit dieser Haltung nicht allein: Die Grünen-Fraktion im Bundestag distanziert sich ebenfalls von der Forderung aus Bremen. „Es sollte dafür Sorge getragen werden, dass der Umgang mit den Haustieren auch tiergerecht erfolgt, einen Sachkundenachweis fordern wir aber nicht“, sagt eine Partei-Sprecherin.

Für Tierheime wie Bargten und Wittstedt gehört daher eine Nachkontrolle zur Vermittlung, erklären Nora Khalil und Claudia Schröder. „Dann kann ich vor Ort sehen, wie es dem Hund im neuen Zuhause geht; ob er ängstlicher geworden ist oder sich positiv entwickelt hat; schließlich kenne ich das Tier“, sagt Schröder.