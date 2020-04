Auch für die Feuerwehren gilt in diesen Tagen: mit Abstandsregeln zum Einsatzort. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Die vergangenen Wochen sei es auffällig ruhig gewesen, berichtet Andreas Albrecht, Gemeindebrandmeister von Ritterhude, der Redaktion: „Seit dem Shutdown ist wesentlich weniger passiert.“ Diese Beobachtung hat auch sein Kollege Jens Bullwinkel für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Hambergen gemacht.

Für die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck untermauert Pressesprecher Markus Zylka diesen Trend mit Zahlen. Hatten die Brandschützer im Februar 2020 noch 20 Einsätze, waren es im März 13 und im April nur sieben Alarmierungen. „Es gab weniger Ölspuren abzulöschen, weniger Rauchmelder sind losgegangen, es gab weniger Unfälle und auch das Essen hat niemand mehr auf dem Herde vergessen“, berichtet er. Selbst wenn diese Entwicklung nicht eindeutig auf den „Shutdown“ zurückzuführen sei, tippt Hambergens Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel doch darauf, dass die Menschen in diesen Tagen einfach weniger hektisch und weniger gestresst seien, langsamer und bedächtiger fahren und mehr aufpassen würden.

Eine erfreuliche Entwicklung: „Wir können jetzt mal selbst entspannen“, sagt sein Kollege Markus Zylka. Und das hätten sie dringend nötig. „Seit Dezember hatten wir monatlich im Schnitt 20 Einsätze, wäre das so weitergegangen, wären wir am Ende des Jahres wieder bei gut 200 Einsätzen gelandet“, schätzt Zylka. Und das allein für die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck, nicht die Gemeindefeuerwehr. „Das ist viel für eine freiwillige Feuerwehr.“ Wie lange das anhält, bleibt abzuwarten. Ritterhudes Gemeindebrandmeister Andreas Albrecht hat jedenfalls bemerkt, dass direkt mit Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen der Verkehr auf den Bundesstraßen und der Autobahn zugenommen hat. „Erstmals seit Wochen stand ich auf dem Weg zur Arbeit wieder im Stau.“

Wenn der Pieper oder die Sirene doch schrillen sollten, müssen die Feuerwehrkameraden in dieser Zeit mit besonderer Umsicht ausrücken. Denn auch für sie gilt: Abstand halten. „Gleich bei der Anfahrt sortieren wir deshalb schon“, berichtet Jens Bullwinkel. Heißt: Nicht alle verfügbaren Feuerwehrleute eilen direkt zum Einsatzort. Zunächst würde ein Fahrzeug vorfahren und schauen, wie sich die Einsatzlage tatsächlich darstellt, wie viele Leute benötigt würden. Aktuell laute die Devise bei ihnen: Nur so viele Einsatzkräfte wie nötig und so wenig wie möglich. „Als wir vor einiger Zeit zum Beispiel einen brennenden Komposthaufen ablöschen mussten, konnten die ersten vor Ort direkt Entwarnung geben“, berichtet Jens Bullwinkel. Um eine Ansteckung untereinander in den Feuerwehrwagen zu vermeiden, sollten sie zudem alle Mund- und Nasenmasken tragen. „Aber die sind Mangelware“, räumt der Hamberger ein. Daher gelte bei ihnen eine ganz einfache, aber klare Ansage: „Mund halten auf dem Wagen.“

Anfahrt im Privatwagen

„Für die Fahrzeuge gilt bei uns derzeit nur noch die Minimalbesetzung“, berichtet Markus Zylka. Normalerweise fänden acht Leute in einem Feuerwehrfahrzeug Platz. In dieser Krise dürften nur vier Brandschützer mit. „Der Fahrer, der Gruppenführer und ein Angriffstrupp; der besteht aus zwei Leuten.“ Die übrigen Feuerwehrleute müssten in ihren Privatwagen anrücken. Ein Kamerad pro Auto. Wie wichtig Vorsichtsmaßnahmen sind, mussten die Kreisstädter bereits feststellen: Direkt zu Anfang der Epidemie wurde die Ortsfeuerwehr von Osterholz-Scharmbeck zu einem Brand gerufen. Sechs Kameraden seien im Löschfahrzeug unterwegs gewesen. Bei einem von ihnen wurde kurz darauf eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. „Das Gesundheitsamt hat daraufhin vorsichtshalber die gesamte Fahrzeug-Crew für zwei Wochen in Quarantäne geschickt“, berichtet Zylka. Zum Glück habe sich herausgestellt, dass keiner von ihnen sich angesteckt hatte. Vielleicht auch deshalb, weil bei dem Löscheinsatz unter Atemschutz gearbeitet worden sei, spekuliert er. Inzwischen denkt aber auch die Feuerwehr über Lockerungen nach. So war vor Wochen der gesamte Ausbildungsbetrieb eingestellt worden. Nur zu Einsätzen sollten die Helfer zusammen kommen. Nun würden sie überlegen, dies mithilfe einer Maskenpflicht wieder zu ändern, berichtet Jens Bullwinkel. Schließlich sei das wie bei den Fußballern, stimmt ihm Markus Zylka zu: „Wenn wir nicht trainieren, geht uns irgendwann die Puste aus.“ Und noch einen Grund gebe es für die Aufnahme des Ausbildungsbetriebes. Sie müssten trainieren, wie sie sich in dieser Zeit der Pandemie bei Einsätzen – etwa wenn Brandmeldeanlagen in Pflegeheimen los gingen – richtig verhielten. Zum Eigenschutz ebenso wie zum Schutz der anderen.