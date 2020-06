Anwohner trafen sich mit ihren Hunden auf dem Gelände, das zum Gewerbegebiet werden soll. (Christian Kosak)

Ritterhude. Die „Mahnwache“ an der Lesumer Straße ist unübersehbar. Vor gut zwei Jahren haben Anwohner den kleinen Schilderwald aufgestellt, um gegen den Plan der Gemeinde Ritterhude zu protestieren, auf der Grünfläche neben dem Friedhof Gewerbebetriebe anzusiedeln. Inzwischen haben sie politische Schützenhilfe erhalten. Obwohl die Mehrheit seiner Fraktion im Rat das Ansiedlungsvorhaben unterstützt, will der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Ritterhude, Hans R. Gfroerer, zumindest einen Teil des insgesamt 2,7 Hektar großen Areals als Grüngürtel retten - als Hundewiese.

Vergangene Woche begrüßt Hans R. Gfroerer Besucher aus der Nachbarschaft, die sich zusammen mit ihren Hunden zum Treffpunkt eingefunden haben. Dort, wo der Trampelpfad zu drei Sitzbänken führt; zwei nagelneu, eine älteren Herstellungsdatums. Angefertigt von Auszubildenden der Berufsschule des Schulzentrums an der Alwin-Lonke-Straße in Grambke, an dem auch der Ritterhuder Christdemokrat als Oberstudienrat tätig ist. Die Anwohner sollen nicht nur die neuen Sitzgelegenheiten testen, sondern auch mithelfen, die mit Büschen, Kugeleichen und hohen Gräsern bewachsene Grünfläche zu säubern. Den Platz „schön zu gestalten“, wie Gfroerer in der Einladung formuliert hat. Einige Bürger machen sich denn auch flugs mit Tüten auf die Suche nach Unrat, sammeln vor allem leere Dosen und Flaschen ein. „An Wochenenden brennen hier Besucher der nahe gelegenen Diskothek vor“, erklärt der CDU-Mann.

Gfroerer stuft die sogenannte Friedhofserweiterungsfläche als wichtiges Naherholungsgebiet für die Bewohner aus der Nachbarschaft ein. Eine Areal, dass seit Langem brach liegt und sich im Laufe der Jahre in ein Biotop verwandelt hat, in dem nach seinen Worten Rehe, Fledermäuse, Schwalben und Grasmücken zu Hause sind und bisweilen auch ein Wildschwein gesichtet wird. Er habe zwar Verständnis dafür, dass die Gemeinde sich um neue Gewerbeansiedlungen bemüht, um dringend notwendige Steuergelder zu generieren, sagt der Unionspolitiker. Doch mit dieser intakten Grünfläche an der Lesumer Straße würde den Anwohnern das einzige Naherholungsgebiet in näherer Umgebung genommen.

Das sieht auch Dzhamlya Klug so, die mit ihrem 14 Jahre alten Dalmatiner „Bim“ den mit Trampelpfaden durchzogenen Grüngürtel häufig aufsucht. Dunja Neumann aus der Lesumer Straße ist nach eigenen Worten mit ihrem Vierbeiner Molly sogar jeden Tag in dem weitläufigen Areal unterwegs und gehört zu den Anwohnern, die eine Mahnwache ins Leben gerufen haben. Zunächst demonstrierten sie persönlich am Rande des Grüngürtels, später wurden Schildern aufgestellt, auf denen das Anliegen unmissverständlich zu lesen ist: „Keine Gewerbefläche auf dem Friedhofserweiterungsgelände“ und „Kein Gewerbe neben dem Friedhof; respektiert die Totenruhe“ lauten die Appelle an Ritterhuder Rat und Gemeindeverwaltung.

Vor gut zwei Jahren hatte der Landkreis Osterholz das Gewerbeflächenentwicklungskonzept für die Hamme-Gemeinde vorgestellt. „Ritterhude braucht 6,2 Hektar für Betriebe“ lautete die Überschrift im OSTERHOLZER KREISBLATT. Wie bereits von der Rathaus-Verwaltung in Erwägung gezogen, wurde damals die 2,7 Hektar große Erweiterungsfläche für den Friedhof an der Straße Klemperhagen als potenzielles Gewerbegebiet genannt. Und es gab und gibt Interessenten, wie Bürgermeisterin Susanne Geils unterstreicht. Sie verweist denn auch darauf, dass sich von den potenziellen Gewerbeflächen in Ritterhude gegenwärtig nur der Grüngürtel neben dem Friedhof im Besitz der Gemeinde befindet. Dort eine Änderung der Nutzung festzuschreiben, sei deshalb relativ schnell zu realisieren.

Ratsmehrheit favorisiert andere Fläche

Doch die Ratsmehrheit aus SPD und CDU favorisiert inzwischen die Umwandlung eines 4,5 Hektar großen Ackers an der Straße Heidkamp in eine Gewerbefläche, wie CDU-Fraktionschef Giselher Klinger bestätigt. Einst sollte dort ein Sportplatz entstehen, den vor allem die SG Platjenwerbe nutzen wollte. Doch das Projekt scheiterte nach einer Bürgerbefragung. Schon damals hatte Klinger als amtierender Bürgermeister gewarnt: Wenn der Sport dort nicht zum Zuge komme, werde die Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen.

Klinger gehört heute wie die Mehrheit seiner Fraktion zu den Ritterhuder CDU-Kommunalpolitikern, die eine zusätzliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben auch an der Lesumer Straße letztlich für zwingend notwendig halten, um die finanzielle Lage der Hammegemeinde zu verbessern. „Mir geht es in erster Linie um sie und nicht um die Partei“, sagt der ehemalige Ritterhuder Bürgermeister auch an die Adresse des CDU-Gemeindeverbands-Vorsitzenden.

Der Grüngürtel an der Lesumer Straße dürfte zunächst als Naherholungsgebiet und Hundewiese erhalten bleiben. Was auch von Jürgen Ahlers und Waldemar Orthmann von der Bürgerfraktion/FDP im Gemeinderat begrüßt wird. Sie hatten sich zu Gfroerers Aktion zugunsten des „Tier- und Landschaftsschutzes eingefunden“ und lehnen die Umwandlung der Friedhofserweiterungsfläche in ein Gewerbegebiet ebenfalls ab. Ritterhudes Bürgermeisterin Susanne Geils bekräftigt allerdings ebenso wie ihr Vorgänger im Amt, dass die Gemeinde auf eine Gewerbefläche beim Friedhof nicht verzichten könne. Verwundert zeigt sie sich überdies von der Aktion des CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden, der auf gemeindeeigenem Grundstück ohne Rücksprache mit dem Rathaus und offenbar ohne Rücksicht auf die Corona-bedingten Verhaltensregeln zu einer Zusammenkunft mit etlichen Bürgern eingeladen habe.