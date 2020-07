Hannah Flemming (links) und Doris Gransee haben es trotz Abstands- und Hygieneregeln geschafft, ein beachtliches Ferienprogramm zusammenzustellen. (von Döllen)

Hambergen. Die Planungen für das Ferienprogramm in der Samtgemeinde Hambergen beginnen in der Regel bereits am Jahresanfang. Schließlich gibt es viel zu koordinieren und vorzubereiten. Denn die Akteure sind die vielen Vereine und anderen Gruppierungen, die einen oder mehrere Angebote für Kinder machen, damit ihnen die Sommerferien nicht zu langweilig werden. Das war auch dieses Jahr nicht anders. „Wir hatten das Ferienprogramm schon fertig“, erinnert sich die Samtgemeinde-Jugendpflegerin Hannah Flemming, die die Fäden in den Händen hält. „Dann kam Corona.“

Auf einmal war alles nur noch Makulatur, das Ferienprogramm rückte in weite Ferne, keiner wusste, wie es weiter gehen würde. Aufgeben wollten Hannah Flemming und Doris Gransee von der Hamberger Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus aber keinesfalls. Schließlich wäre es fatal, wenn in diesem Jahr, in dem alles anders ist und Kinder und Jugendliche ihren Tatendrang ohnehin zügeln müssen, die beliebten Aktionen im Sommer wegfallen. Zumal bei vielen Familien der Urlaub wegen der Corona-Pandemie ebenfalls ausfallen dürfte. Doch ein Anbieter nach dem anderen zog sein Angebot zurück, berichten die beiden Frauen. Zu hoch sind die Hürden der Corona-Regeln. „Die SPD hätte dieses Jahr mit ihrem Sommerfest 50. Jubiläum gefeiert. Zum ersten Mal überhaupt muss es ausfallen“, bemerkt Hambergens Bürgermeister Gerd Brauns.

Doch bei allen Schwierigkeiten: Aus der Not heraus haben Flemming und Gransee ein neues Programm geschnürt, bei dem für jeden etwas dabei sein sollte. Viele Klassiker mussten allerdings aus dem Heft gestrichen werden, das diesmal auch nur als PDF-Datei von der Homepage der Samtgemeinde (www.hambergen.de) abgegriffen werden kann. „Wir werden es auch allen Eltern in unserem Verteiler schicken“, verspricht Flemming. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Wie viel die einzelnen Aktionen kosten und wer die Anmeldungen entgegen nimmt, steht immer bei den einzelnen Angeboten.

Kreativität war diesmal gefragt. Viele Ideen seien einfach nicht machbar. „Alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ist nicht möglich“, sagt Hannah Flemming. Das Risiko in Corona-Zeiten sei zu hoch. Auch Transporte fielen aus. Im Kleinbus ist zu wenig Platz für ausreichend Abstand. Bei Aktionen in Gebäuden ist die Teilnehmerzahl auf vier begrenzt, draußen können acht Kinder mitmachen.

Aktionen können sich noch ändern

Wer bei seinen Lieblingsterminen nicht zum Zuge kommt, kann aber noch hoffen. Es wird Wartelisten geben. „Wir wollen das flexibel handhaben“, erläutert Doris Gransee. Sollten sich bis zum Start die Auflagen noch lockern, könnten vielleicht doch mehr Teilnehmer mitmachen. Dann würden Nachrücker von der Warteliste zum Zug kommen.

In vielen Kursen können schöne und nützliche Dinge erstellt werden. Dazu gehören beispielsweise Ketten, selbst gemalte Bilder, Taschen, T-Shirts oder bunte Schuhe. Oder es geht an die frische Luft, wo mit Pfeil und Bogen geschossen wird, Spuren gesucht oder der Wald erkundet wird. Selbst der Weltraum kann mittels Teleskop erforscht werden. Wer möchte, kann die Arbeit von Spürhunden erleben, reiten oder auf der Hamme segeln. Auch Musik kommt nicht zu kurz. Zum einen geht es um Rhythmus mit Trommeln. Zum anderen ermöglicht ein Workshop den Einstieg ins Gitarrenspielen

Auf die beliebte Ferienabschlussfete müssen die Kinder und Jugendlichen in Hambergen in diesem Jahr allerdings verzichten. Stattdessen gibt es eine spannende Rallye durch Hambergen.

Neben dem Ferienprogramm bietet das Alte Rathaus auch die beliebten Ferienbetreuungswochen an, die die Ferienbetreuung durch die Samtgemeinde ergänzen. Vom 10. bis 14. August heißt es Sommer-Sonne-Sonnenschein und vom 17. bis 21. August geht es auf die Suche nach Spuren der ersten Menschen in Hambergen.

Das Alte Rathaus steht Kindern und Jugendlichen außerhalb der Ferien wieder offen. Montags bis freitags können zwischen 14 und 19 Uhr bis zu acht Besucher in die Jugendfreizeitstätte kommen. Eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten unter 0 47 93 / 78 71 30 oder per Mail an altesrathaus@hambergen.de ist dafür notwendig.