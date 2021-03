Das Drehleiter-Fahrzeug wurde im Januar 2019 vor dem Gerätehaus öffentlich vorgestellt. Seine Bedienung setzt besondere Kenntnisse voraus. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Pandemie zerrt an den Grundfesten der Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck. Weil Übungsabende fehlen, um den Umgang mit Schlauch, Spritze und Spezialgerät zu üben, könnte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr leiden. Nun sind per Ausnahmegenehmigung essentielle Ausbildungsdienste in abgespeckter Form wieder aufgenommen worden. Die Extrawurst inmitten der Krise wird kritisch beäugt.

Etwa ein Jahr nach Beginn der Pandemie zeichnet Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf ein klares Bild von der Situation. Im zurückliegenden Zeitraum habe man aufgrund der Hygienebestimmungen kaum Dienste in der Feuerwehr anbieten können. Dies habe sich in manchen Bereichen negativ auf den Ausbildungsstand ausgewirkt, hat er festgestellt. Um mit komplexen Fahrzeugtypen wie dem Drehleiterwagen und anderen neu angeschafften Fahrzeugen sicher umgehen zu könne, müsse man dieses Gerät kennen, betonte er. Deshalb habe man zusammen mit Stadt- und Kreisverwaltung nach Möglichkeiten gesucht, um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Herausgekommen sei eine Ausnahmeregelung.

Die sieht vor, dass sich Kleingruppen von bis zu sechs Feuerwehrleuten im Umgang mit ausgewähltem Gerät und unter strenger Beachtung der Infektionsschutzregeln schulen lassen. Die Vereinbarung gilt zurzeit für die Ortsfeuerwehren Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel. Dort wird die theoretische Ausbildung am Drehleiterwagen sowie am neuen Hilfsfahrzeug fortgesetzt. „Es geht darum, ausgewählte Inhalte unter besonderen Auflagen zu vermitteln“, sagt Bernsdorf. Jeder müsse unter anderem wissen, wo welches Gerät im und am Fahrzeug verstaut ist. „Keiner wird Feuerwehr in der Pandemie verlernen, aber die Handgriffe müssen sitzen.“

Kreisbrandmeister Jan Hinken betont, dass der Stadtfeuerwehr aufgrund des Geräts eine Sonderrolle zukomme. Denn die Drehleiter werde im Bedarfsfall kreisweit für Löscheinsätze angefordert. Das Gerät sei hochkomplex, sein Betrieb erfordere deshalb eine besondere Ausbildung. Auch in Stresssituationen muss alles wie am Schnürchen laufen. Wichtig sei, Gefahren früh zu erkennen. Bei gutem Wetter könnten viele Menschen mit der Kettensäge im Garten gut umgehen. Bei Regen, Sturm und Gewitter und unter Zeitdruck einen Baum zu zerteilen und von der Straße zu räumen, sei aber etwas völlig anderes, merkt Hinken an. In derartigen Situationen müsse jeder Handgriff sitzen, der Umgang mit der Ausrüstung geübt sein. Niemand dürfe sich und andere bei Einsätzen verletzten. Schließlich gehe es auch um den Schutz der Freiwilligen selbst. Das Anlegen und Tragen von Atemschutz-Ausrüstung müsse ebenfalls geübt werden. Es gehe um Kniffe, nicht um das Große und Ganze, so Hinken. „Ich erwarte, dass man sich perfekt mit dem Gerät auskennt“, so der Kreisbrandmeister “Alles andere führt zu ernsten Sicherheitsproblemen.“

Inwieweit die Ausnahmeregelung für andere Feuerwehren angewendet werden kann, ist zurzeit offen. Laut Hinken interessiert sich auch die Feuerwehr in der Samtgemeinde Hambergen für das Stadt-Modell. Die kreisweite Resonanz aber falle insgesamt unterschiedlich aus, manche Ortswehr habe gar kein Interesse daran. Jeder müsse im Kopf behalten, dass es sich um eine absolute Ausnahme handle, die nichts mit gewöhnlichen Dienstabenden – wie denen vor Corona – zu tun habe. Die Corona-Schutzregeln und Handlungsanweisungen des niedersächsischen Innenministeriums würden nach wie vor gelten, macht Hinken klar. „Wir halten uns an die Regeln.“ Die Verantwortung liege in jedem Fall beim Träger der jeweiligen Feuerwehr, in Osterholz-Scharmbeck also beim Bürgermeister. Unklar sei, wie lange man diese Regelung überhaupt ermöglichen könne. Hinken verweist auf steigende Inzidenzzahlen und die Gesamtentwicklung bei Corona. „Es ist eine absolute Lightversion, mit der das Drängendste erledigt wird.“

Bürgermeister Torsten Rohde betont, dass die Ausnahmevereinbarung dem Aufrechterhalten der Einsatzbereitschaft dient. In Abstimmung mit der Kreisverwaltung habe man das Konzept und Vorgehen beraten. Alles in allem gehe es um eine Risikoabschätzung, macht Rohde klar. Auf der eine Seite stehe die Ansteckungsgefahr durch Corona und auf der anderen, die Gefahr, die von unsachgemäßer Bedienung des Löschgeräts ausgehe. „Es ist schlichtweg ein Abwägungsprozess.“