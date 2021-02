Oberstleutnant Martin Hornhues mit Stabsunteroffizier Felix Hense und Hauptmann Carsten Hoge (von rechts). (PETRA REITER)

Garlstedt. Felix Hense fährt täglich mit dem Auto über die Autobahn A 27 zum Dienst in der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Garlstedt. Er ist dort Stammsoldat im Joint Logistic Support Group Coordination and Training Centre, kurz JCTC gennant, das zur Logistikschule der Bundeswehr gehört. Am 15. Januar kam Hense an einer Unfallstelle vorbei, hielt an und leistete Erste Hilfe. Dafür bekam der Stabsunteroffizier nun eine Anerkennung. Hauptmann Carsten Hoge, Chef der XIII. Inspektion, würdigte im Beisein des JCTC-Deputy Directors, Oberstleutnant Martin Hornhues, die „hervorragenden Einzeltat“. Felix Hense durfte sich zudem über drei Tage zusätzlichen Sonderurlaub freuen, wie Schulsprecherin Kathleen Riediger mitteilt.

Felix Hense erinnert sich an den Tag: „Zunächst hat es so ausgesehen, als stünde wieder einmal ein Pannenfahrzeug auf einer Parkplatz-Einfahrt. Als ich dann genauer hinschaute, sah ich, dass da wohl mehr passiert ist.“ Wie sich herausstellte, war ein Autofahrer auf der Autobahn gen Norden gefahren und hatte auf den Parkplatz „Fährwiesen“ nahe Bremen abbiegen wollen. Dabei kollidierte sein Auto mit dem Heck eines vorausfahrenden Sattelschleppers. Beide Fahrzeuge kamen ineinander verkeilt in der Parkplatz-Einfahrt zum Stehen. In dem Moment, als Hense wahrnahm, dass sich dort ein Unfall ereignet hatte, habe er reflexartig angehalten. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit zu helfen.“

Vor dem Aussteigen habe er sich innerlich zur Ruhe ermahnt, schildert Felix Hense. Dann sei er zur Unfallstelle geeilt. Gemeinsam mit einer anderen Person zog er den 54-jährigen Unfallfahrer aus dem stark verformten, qualmenden Auto. Dann ging er routiniert weiter vor. Er sei nicht das erste Mal in so einer Situation gewesen. „Darum und auch wegen der guten, jährlich durchgeführten Erste-Hilfe-Ausbildung bei der Bundeswehr fühlte ich mich handlungssicher. Die Reihenfolge der Handgriffe sitzt", erzählt der Soldat. Hense versorgte den Mann, sicherte die Unfallstelle und setzte einen Notruf ab. Der Verunfallte wurde derweil mit Rettungsdecken und der Feldjacke des Ersthelfers warmgehalten.