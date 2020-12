Der Umbau der Schule in Ohlenstedt zum Kommunikationszentrum war eines der großen Projekte, die Sonja Schulz als Ortsvorsteherin mit vorangetrieben hat. (Vasil Dinev)

Ohlenstedt. Schlussstrich nach zwölf Jahren: Sonja Schulz stellt in Ohlenstedt ihr Amt als Ortsvorsteherin zur Verfügung. „Ich werde den Stadtrat bitten, dies in seiner Sitzung am 17. Dezember so zu beschließen“, teilte sie mit. Für die Neubesetzung dieser Funktion, die bis zum 31. Oktober 2021, dem Ende der laufenden Wahlperiode, erfolgt sein muss, hat die SPD-Stadtratsfraktion das Vorschlagsrecht. „Ich habe dem Fraktionsvorstand nach einigen Gesprächen zwei mögliche Kandidaten empfohlen, die ich ebenfalls für neutral, unabhängig und überparteilich halte. Das ist wichtig für ein solches Amt“, so Schulz. Die Fraktion sei nun in der Findungsphase und werde sich alsbald mit einer Entscheidung melden.

Als Grund gibt Sonja Schulz an, dass sie sich neuen Aufgaben widmen möchte, „da meine Kinder nun groß und eigenständig sind“. Nach dem Tod ihres Vorgängers Günter Wettenfeld 2008 hätten sich ihr zu Beginn der Amtszeit zwar „neue Welten aufgetan“, doch es habe an Unterstützung nicht gemangelt. Ein besonderes Dankeschön gelte in diesem Zusammenhang ihrem Hülseberger Ortsvorsteher-Kollegen Klaus Sass. „Die Arbeit für die Ortschaft hat mir wirklich viel Freude bereitet.“

In Ohlenstedt sind in den vergangenen zwölf Jahren viele Weichen neu gestellt worden. Zum Beispiel beim Wegebau oder beim Wechsel der Schulkinder an den neuen Standort Heilshorn. Vor allem aber sorgte die Umwandlung der „alten Volksschule“ zu einem neuen Kommunikationszentrum („Neues Leben hinter alten Mauern“) landesweit für Furore. „Dieses tolle Projekt konnten wir mit einer Reihe von Vereinsvertretern und Mitwirkenden und der Begleitung von Baudezernent Sven Uhrhan und dem stellvertretenden Bürgermeister Klaus Sass auf der Grünen Woche in Berlin vielen Interessierten vorstellen“, blickt Schulz zurück. Derzeit freuen sich Kindertagesstätte und Kindertagespflege über großzügige Räume und entsprechende Möglichkeiten. Und schon bald soll sich zu ihnen auch der Bürgerverein gesellen.