IRB und Wirtschaftstreff hoffen, dass sie noch Sonntagsöffnungen genehmigt bekommen. Doch leichter gesagt als getan. (A3250 Oliver Berg)

Landkreis Osterholz. Die Nachricht aus Hannover hat Hoffnungen geweckt: Um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen, hatten Sozial- und Wirtschaftsministerium zum Runden Tisch geladen. Zusammen mit Gewerkschaften und Kirche sowie anderen Betroffenen diskutierten sie, unter welchen Bedingungen in Pandemie-Zeiten verkaufsoffene Sonntage genehmigt werden können. Denn die vom Ladenöffnungs-Gesetz geforderten (Traditions-)Veranstaltungen, in deren Windschatten die Geschäfte in Niedersachsen öffnen dürfen, mussten coronabedingt abgesagt werden.

Es habe einen Kompromiss gegeben, verkündete das Wirtschaftsministerium direkt im Anschluss an die Gespräche. Anders als in Nordrhein-Westfalen dürfen die hiesigen Geschäfte zwar nur im Zusammenhang mit einer anderen Veranstaltung öffnen. Aber eine große Traditionsveranstaltung werde nicht mehr gefordert. Das Wirtschaftsministerium schlägt stattdessen „kleinere Märkte oder Events, wie beispielsweise räumlich begrenzte Töpfermärkte oder andere nach Maßgabe der Corona-Verordnung des Landes erlaubte Freiluftmärkte“ vor.

Entscheidung liegt bei den Kommunen

Der Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck hat aufgrund dieser Entwicklung nächsten Montag einen Gesprächstermin im Rathaus, teilt dessen Vorsitzender Bastian Grimm der Redaktion mit. „Wir wollen alle verbleibenden drei Sonntage in den Ring werfen“, kündigt er an und erinnert damit an den verkaufsoffenen Sonntag zu „OHZ grillt an“ Anfang dieses Jahres. Beim Treffen mit Ordnungsamt und Wirtschaftsförderung soll Montag ausgelotet werden, ob und unter welchen Voraussetzungen die Sonntagsöffnung für Geschäfte in Osterholz-Scharmbeck möglich ist.

Die Entscheidung obliege allein den Kommunen, betont diesbezüglich Landkreis-Sprecher Malte Wintjen auf Nachfrage: „Wenn eine der Gemeinden oder die Stadt eine Sonntagsöffnung plant, wird das Gesundheitsamt im Rahmen der Planungen beratend zur Seite stehen.“ Doch zunächst müsse die konkrete Erlasslage abgewartet werden, teilt die Kreisverwaltung mit Hinweis auf ein vom Niedersächsischen Sozialministerium angekündigtes Schreiben mit. Laut Ministeriumssprecher wird dieser Erlass voraussichtlich noch in dieser Woche an die Kommunen rausgehen.

Sebastian Grimm schwebt derweil bereits ein konkreter Sonntag für eine mögliche Öffnung vor: Schließlich habe der Wirtschaftstreff für den Herbstmarkt-Sonntag schon eine Genehmigung erhalten. Da das Traditionsfest nun ausfällt, könnte man unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem die Läden öffnen, hofft er. Auch im Oktober und November sei jeweils ein Verkaufstag wünschenswert. Die aktuelle Rechtslage erlaube dies aber nur in Verbindung mit einer Veranstaltung. Und diese müsste erst noch erfunden werden, nachdem die Traditionsfeste in der Stadt allesamt ausgefallen sind. Händler und Kunden würden es in jedem Fall begrüßen, ist Bastian Grimm überzeugt.

Auch die Ritterhuder Geschäftsleuten schätzen die Initiative der Landesregierung. „Sie sind sehr an verkaufsoffenen Sonntagen interessiert“, bestätigt die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Ritterhuder Betriebe (IRB), Simone Schröter. Mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung setzt sie daher nun alle Hebel in Bewegung, um zum 6. September (Hammefest) einen verkaufsoffenen Sonntag auf die Beine zu stellen. Ähnlich wie Sebastian Grimm hofft Simone Schröter, dass sie aufgrund der Ausnahmesituation auch ohne das Fest öffnen dürfen. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag sei im Oktober denkbar. Mehr sei unrealistisch. Nicht nur wegen der Zeit. Der Anlass stelle ein Problem dar. Woher solle sie den zaubern? Schröter: „Die IRB kann eine solche Veranstaltung nicht selbst organisieren.“

Seit dem gestrigen Donnerstag ist wenig von dieser Hoffnung geblieben: Kaum war der Kompromiss am Runden Tisch gefunden und die Beteiligten auf dem Heimweg, sei einer der Gesprächspartner ausgeschert, wie das Niedersächsische Wirtschaftsministerium mitteilt. Die Gewerkschaft Verdi. Das bekamen nun auch IRB und Gemeindeverwaltung zu spüren. Bereits am 14. April hatte Gudrun Wulfhorst, Leiterin des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit in Ritterhude, die Gewerkschaft um eine Stellungnahme zum geplanten verkaufsoffenen Hammefest-Sonntag gebeten. Ein Muss seit 2020. Die Gewerkschaft ließ sich Zeit, berichtet Wulfhorst. Als nach dem Runden Tisch die Antwort weiter ausblieb, habe sie Verdi erneut angeschrieben. Donnerstagmorgen habe sie die Antwort erhalten, so Wulfhorst. Es ist eine klare Absage an einen verkaufsoffenen Sonntag für den 6. September. „Nach Auffassung von Verdi hat sich an der bisherigen Gesetzeslage nichts geändert“, fasst die Sachgebietsleiterin das Schreiben zusammen. Die Gewerkschaft fordert laut Verwaltung eine entsprechend große Veranstaltung als Anlass für eine Sonntagsöffnung. Was den am Runden Tisch gefassten Kompromiss (kleine Veranstaltungen reichen) betrifft, habe Verdi der Gemeinde Ritterhude mitgeteilt, dass die dort vertretene Haltung nicht in eine „gesetzliche Regelung“ gebracht worden sei. Daher sei die bisherige Gesetzeslage gültig.

Keine guten Nachrichten für Ritterhude. Denn nur wenn Verdi mitspiele, könnten die Geschäfte am 6. September öffnen, sagt Wulfhorst: „Sonst steht uns eine Klage ins Haus.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass die Gewerkschaft der Hamme-Gemeinde damit droht. Bereits in vergangenen Jahren verweigerte sie den Ritterhudern mit Ausnahme des Hammefest-Sonntags die Zustimmung zu allen verkaufsoffenen Sonntagen und dies mit Verweis auf den gesetzlich geforderten Anlass. Die Gemeinde zog daraufhin ihre zuvor erteilten Genehmigungen zurück beziehungsweise erteilte keine mehr.

„Wir sind irritiert über dieses Vorgehen der Gewerkschaft“, teilt Laura Gosciejewicz, stellvertretende Pressesprecherin beim Wirtschaftsministerium in Hannover, auf Nachfrage der Redaktion mit. Einen Runden Tisch veranstalte man schließlich nicht zum Spaß. Auch habe Verdi vor Veröffentlichung der entsprechenden Pressemitteilung, die ihr vorgelegen habe, zugestimmt.

Gosciejewicz bestätigt, dass Verdi mit einer Klage Erfolg haben könne. „Genau deswegen wollten wir ja eine Einigung am Runden Tisch.“ Allerdings lasse das geltende Gesetz verkaufsoffene Sonntage nicht nur anlässlich einer Traditionsveranstaltung zu. Laut Gesetzgeber sei die Sonntagsöffnung auch zwecks Belebung der Gemeinde zulässig. „Damit könnten die Gemeinden argumentieren“, so Gosciejewicz. Am Ende liege die Entscheidung beim Richter. „Es ist ein Pokerspiel“, so die Pressesprecherin.

Für die IRB-Vorsitzende Simone Schröter ist die Haltung der Gewerkschaft nicht nachvollziehbar. Verdi müsse doch das Interesse der Arbeitnehmer im Blick haben, sagt sie. Gehöre die Sicherung der Arbeitsplätze nicht dazu? Ganz abgesehen davon, dass in Ritterhude viele Geschäfte Familienbetriebe seien, in denen am verkaufsoffenen Sonntag der Inhaber selbst und kein Angestellter im Laden stehe. Schröter gibt sich daher nicht geschlagen: „So leicht lass' ich mich nicht ausbooten“, sagt die IRB-Vorsitzende.