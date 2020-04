Der Dorfplatz in Pennigbüttel wird zur Realität: Das Amt für regionale Landesentwicklung hat 112 000 Euro an Fördermitteln bewilligt. Jetzt ist das Wissen von Bauleiter Rolf Herling gefragt. Zusammen mit Martina de Wolff hat er die Maße des Platzes aufgenommen. (Reinhard Müller)

Pennigbüttel. Der Dorfplatz in Pennigbüttel wird gebaut. Den Dorfbewohnern ist es gelungen, die nötigen Fördergelder einzuwerben. Sie erhalten 112 000 Euro vom Amt für regionale Landesentwicklung. „Wir haben das Ding tatsächlich zum Fliegen gebracht“, sagt Kassenwart Reinhard Müller vom Förderverein Pro Pennigbüttel. Der Baubeginn steht auch schon fest.

„Spätestens am 1. Juli kann es losgehen“, wagt Müller den Blick in die Glaskugel. Bis dahin müssen Vergleichsangebote unter anderem für die Pflasterarbeiten eingeholt werden. Bis Ende August soll der Platz dann fertig sein. „Loslegen würden wir am liebsten schon morgen.“ Inwieweit die Corona-Thematik den gesetzten Zeitplan durcheinander wirbele, müsse man abwarten, sagt Müller. „Im Zweifel werden wir mit Mundschutz arbeiten, je nachdem, was die Politik uns vorschreibt."

Den Aktiven sitzt die Zeit im Nacken, denn die Feierlichkeiten für das Erntefest, das für die Zeit vom 4. bis 6. September geplant ist, sollen bereits auf dem neuen Platz stattfinden. „Allein schon der Elektrik wegen“, merkt Müller an. Die habe bei großen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer mal wieder gestreikt. Allzu oft sei der Schutzschalter herausgesprungen.

200 000 Euro Gesamtkosten

Der gesamte Kostenbedarf für den Dorfplatz war im Herbst 2018 vom Bauamt der Stadt auf knapp 200 000 Euro taxiert worden. Das Landesamt ist nun mit 112 000 Euro – wie erhofft – größter Kapitalgeber. Dass es am Ende nicht die angepeilten 120 000 Euro sind, stelle kein Hindernis dar, wie der Kassenwart anmerkt. Die Differenz von 8000 Euro könne beim Bau an anderer Stelle eingespart oder durch etwas mehr Eigenleistung wettgemacht werden. „Die Finanzierung steht in jedem Fall.“

Ein Modell des Dorfplatzes hatten die Mitglieder von Pro Pennigbüttel bereits 2019 vorgestellt. (Christian Valek)

Zur Finanzierung des Dorfplatzes hat die Stadt Osterholz-Scharmbeck 25 000 Euro zugesagt. Weitere 25 000 Euro steuern Einzelspender und Hauptsponsoren wie die Volksbank Osterholz Bremervörde, die Sparkasse Rotenburg Osterholz, die Abfallservice Osterholz GmbH (Aso) und die Osterholzer Stadtwerke bei. Gut 30 000 Euro sollen als Eigenleistung einfließen.

Bei verschiedenen Veranstaltungen haben die Pennigbütteler Geld generiert. Es gab unter anderem ein Weinfest, einen Tortenback-Wettbewerb und ein Moorkino-Event im Dorf. In drei Monaten waren so etwa 25 000 Euro zusammengekommen.

Es gibt einiges zu tun: Die Pennigbütteler wollen ein etwa 4000 Quadratmeter großes Gelände rund um das Vereinsheim des SV „Komet“ in der Straße Im Hof bearbeiten. Der reine Festplatz, der gepflastert werden soll, misst gut 1500 Quadratmeter. „Die müssen erst mal gemacht sein“, merkt Müller an. Es sollen aber auch die Parkplätze vor dem Klubhaus und vor dem benachbarten Kindergarten neu geordnet werden. Zudem muss an Entwässerung und Beleuchtung, Elektrik und Rundbank sowie Flaggenmast und große, mobile Blumenkästen gedacht werden. „Das alles ist eine Sache für Profis.“

Deshalb haben die Dorfplatz-Macher einen solchen Profi für das Projekt begeistert: Bauleiter wird Rolf Herling sein, der beruflich aus der Branche kommt. Der Pennigbütteler hatte am vergangenen Sonnabend zusammen mit Ortsvorsteherin Martina de Wolff und Kassenwart Reinhard Müller ein erstes Treffen am Vereinsheim. Sie haben noch einmal Maß genommen und über die Aufgabenteilung gesprochen.

Nun sind weitere, freiwillige Helfer gesucht. Deswegen gibt es ab sofort eine „Bauhelfer-Registrierung“ über die Homepage von Pennigbüttel unter pennigbüttel.de. Wer will, kann sich dort eintragen. „Wir müssen alle mobilisieren und bis Juli alle ins Boot holen.“

Das Dorfplatz-Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion. Beteiligt sind neben den Aktiven von Pro Pennigbüttel unter anderem auch die Mitglieder und Freunde des Reit-, Sport- und Erntefestvereins. Vertreter jedes Vereins bilden das Planungsgremium, ohne das nichts läuft. „Es ist also eine echte Teamleistung“, stellt Reinhard Müller klar.