Tanja Wrieden und Sebastian Klar haben sich am vergangenen Montag auf Gut Sandbeck das Ja-Wort gegeben. Von der Maske befreit waren nur das Brautpaar, Sohn Aaron und die Standesbeamtin. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Hochzeiten in Corona-Zeiten – kann das funktionieren? Ja, Tanja Wrieden und Sebastian Klar haben sich am Montag getraut und wurden mit strahlendem Sonnenschein belohnt, als sie mit Sohn Aaron auf Gut Sandbeck erschienen, um den Bund fürs Leben zu schließen. Es wird also noch geheiratet, wenn auch seltener und ein bisschen anders. Das Standesamt Osterholz-Scharmbeck hat seit der Verhängung des Lockdowns in diesem Frühjahr bereits 84 Eheschließungen – Stand 11. September - auf dem ehemaligen Rittersitz und im Rathaus der Kreisstadt beurkundet. Im Vergleichszeitraum der Vorjahre seien es immer um die 130 gewesen, berichtet Gudrun Wulfhorst, die als Leiterin des Standesamts Anfang des Monats die Nachfolge von Manfred Beckmann angetreten hat.

Gudrun Wulfhorst war bisher in Ritterhude für Sicherheit und Ordnung zuständig. Da gab es schon mal Ärger mit lärmenden Rasenmähern, illegal entsorgten Autos und einmal gar mit einem Schusswaffenlager von geradezu grotesker Größe. Jetzt widmet sie sich also – unter anderem – den angenehmeren Dingen des Lebens wie dem Heiraten. Wie aber ist es überhaupt bestellt um die Romantik, wenn so eine Eheschließung unter strengen Hygieneregeln vollzogen wird? Wer zum Beispiel darf überhaupt wen noch küssen? „Das Brautpaar darf sich küssen, die Gäste müssen Abstand wahren“, erklärt die Standesamtschefin. Um lächelnd hinzuzufügen: „Und was hinterher im privaten Bereich passiert, liegt ja nicht in unserer Hand.“

Das Standesamt der Kreisstadt hat während der ganzen Krisenmonate Eheschließungen ermöglicht, allerdings, so Gudrun Wulfhorst, bis Ende April ohne Gäste und mit der Beschränkung aufs amtliche Prozedere. „Nur das Brautpaar und die Trauungsformel; keine Ansprache, also persönliche Gestaltung, wie es normalerweise gemacht wird.“ Anfang Mai durften zunächst zehn Personen da sein. „Jetzt richtet es sich nach der Größe der Räumlichkeiten, und die Zeremonie wird wieder persönlich gestaltet.“ Für das kleinere Trauzimmer im Rathaus bedeutet das, dass dort nur die Standesbeamtin und das Brautpaar zugelassen sind. „Im Herrenhaus auf Gut Sandbeck sind es neben dem Brautpaar, der Standesbeamtin und dem Fotografen außerdem noch mittlerweile zehn Gäste.“

Verwandte und Freunde müssen während der Zeremonie Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausgenommen also nur Brautpaar und Standesbeamtin. Braut und Bräutigam über diese und weitere Bestimmungen auf dem Laufenden zu halten, das ist nach Ansicht von Gudrun Wulfhorst die größte Herausforderung, vor der sich das Standesamt in Corona-Zeiten gestellt sieht. „Zu Beginn der Pandemie war die Unsicherheit groß: Was dürfen wir, was ist zulässig, was können wir machen? Die Regelungen wurden zunächst fast täglich aktualisiert." Da sei das Standesamt gefordert gewesen, die Brautleute immer auf dem aktuellen Stand zu halten. "Das halten wir noch immer so, dass die Brautleute schon im Vorfeld auf die gerade geltenden Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen werden. In den Vorgesprächen bekommen sie diese Informationen von uns auch schriftlich."

Diese Bestimmungen sind nicht überall gleich, wie ja auch das Infektionsgeschehen sich regional unterschiedlich darstellt. Hochzeiten sind in diesem Kontext zuletzt sogar ein wenig in Verruf geraten, weil hin und wieder offenbar zu unbekümmert gefeiert wurde. Mitte August wurde nach einer Feier in einer Festhalle in Mainz ein Anwesender positiv getestet. Alle Gäste mussten in Quarantäne. Am Ende stellte sich heraus, dass 20 Personen infiziert waren.

Nun hat ein Trauzimmer auf Gut Sandbeck wenig zu tun mit der Hochzeitsfeier in einer Mainzer Halle. Doch etwas größer von der Zahl der Gäste her und auch spektakulärer als gegenwärtig wurde – vor Corona – auch auf dem Osterholz-Scharmbecker Rittergut schon gefeiert, wovon noch die Reste der geplatzten Luftballons zeugen, die in den hohen Bäumen vor dem sanierten Herrenhaus hängen, sehr zum Missfallen übrigens der für Gut Sandbeck zuständigen Mitarbeiter aus dem Rathaus.

Gudrun Wulfhorst findet, dass Trauungen in den vergangenen Jahren immer mehr Event-Charakter erhalten hätten. Aufführungen oder Musikdarbietungen im Trauzimmer etwa. „Im Außenbereich kamen immer mehr Gäste dazu. Das geht im Moment halt nicht oder nur sehr eingeschränkt.“ Sie weist noch darauf hin, dass manche Paare sich schon sehr früh zur Eheschließung angemeldet hätten, mitunter Monate vor dem Termin. „Da muss darauf geachtet werden, dass den Brautleuten die aktuellen Vorschriften bekannt sind. Man will ja nicht, dass es während der Trauung zu Unstimmigkeiten kommt und man sich mit den Gästen auseinandersetzen muss.“

Die Neue im Rathaus hat sich bei den Kolleginnen informiert: Bisher gab es keine Trauung, die von Seiten der Stadverwaltung aufgrund der Pandemie abgesagt oder verschoben wurde. „Einige Paare haben sich allerdings dazu entschlossen, die Trauung zu verschieben, um dann die Trauung und die Hochzeitsfeier an einem Tag machen zu können.“

Bleibt noch die Frage zu beantworten, ob in den Vorgesprächen neben den Corona-Themen überhaupt noch Raum für das eine oder andere Extra, für persönliche Vorlieben, bleibt. „Die Bestimmungen werden selbstverständlich sehr ausführlich besprochen, aber der persönliche Anteil ist schon noch der größere“, versichert die Standesamtstsleiterin. Ihre Aufgabe und die ihrer Kolleginnen sieht sie darin, „den Spagat zwischen den gesetzlichen Vorgaben und den persönlichen Wünschen zu ermöglichen“.