Kamen am Bauplatz der zukünftigen DRK-Kita Westerbeck zusammen (von links): Bettina Preißner, Erste Stadträtin Stadt Osterholz-Scharmbeck, Patrick Grotheer, Geschäftsführer des DRK KV Osterholz, und Susanne Fedderwitz, Leiterin Fachbereich Bildung und Erziehung Stadt Osterholz-Scharmbeck. (DRK Osterholz)

Osterholz-Scharmbeck. Der Bau der Kindertagesstätte Westerbeck hat begonnen. Alle benötigten Gewerke sind nach einer Ausschreibung nun vergeben worden. Zum offiziellen Baubeginn hatten sich Bettina Preißner als Erste Stadträtin der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Susanne Fedderwitz als Leiterin des städtischen Fachbereichs Bildung und Erziehung sowie der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Osterholz, Patrick Grotheer, am Bauplatz zusammengefunden.

Die künftige DRK-Kindertagesstätte liegt an der Straße Am Brande 3 und damit unweit des Neubaugebiets Pferdekamp. Nach ihrer Fertigstellung soll sie Kindern insgesamt 45 Plätze in zwei Krippen- und einer Regelgruppe bieten. Optisch soll das Gebäude „ein echter Hingucker“ werden, wie das Osterholzer DRK über seinen Sprecher Lars Schmitz-Eggen mitteilen lässt. Das Gebäude wird aus einem Baukörper bestehen, der sich in vier Segmente mit sieben, begrünten Pultdächern aufteilt. Mit dieser „Kleinteiligkeit“ will der Bauherr dem Umfeld aus Einfamilienhäusern Rechnung getragen. „Die Gründächer werden die Wirkung haben, das Regenwasser auf den Dächern zu binden und verzögert ablaufen zu lassen“, erläutert Schmitz-Eggen die Idee, die hinter der ungewöhnlichen Bauform steckt. Große Fensterfronten sollen viel Tageslicht ins Innere lassen.

Drei weitere Gruppen

„Ich freue mich, dass wir mit dem DRK-Kreisverband Osterholz einen weiteren etablierten Träger von Kindertageseinrichtungen für die Stadt Osterholz-Scharmbeck gewinnen konnten“, betonte Bettina Preißner. „Mit der neuen Kita Westerbeck können wir das bestehende Angebot in der Stadt um drei weitere Gruppen ausweiten“, stellt Susanne Fedderwitz fest.

DRK-Geschäftsführer Patrick Grotheer hofft auf gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt im Landkreis Osterholz zurzeit 14 Kindertageseinrichtungen. Als 15. soll bald eine Einrichtung in Wallhöfen dazukommen, wie Lars Schmitz-Eggen abschließend mitteilt.

Der Baubeginn hat sich lange hingezogen. Schon im Dezember 2017 hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, mit dem DRK eine Kooperation einzugehen (wir berichteten). Drei Jahre später soll es nun losgehen. Einige Bewohner des Quartiers sehen den Bau der Kita nach wie vor kritisch. Das zeigte sich in den vergangenen Jahren und Monaten immer dann, wenn es in Ausschusssitzungen um die Entwicklung des weiteren Pferdekamp-Quartiers ging.

Anwohner nutzten immer wieder die Gelegenheit, bei Bürgerfragestunden Präsenz zu zeigen und bei Politikern und Stadtverwaltung nachzufragen. Sie bemängeln vor allem die Verkehrssituation vor ihrer Haustür. Einige rechnen damit, dass es in der schmalen Straße zu „chaotischen Verkehrsverhältnissen“ kommt, wenn Eltern ihre Kinder morgens zur Kita bringen oder diese mittags abholen (wir berichteten). Schon jetzt sei die Straße durch breite, landwirtschaftliche Fahrzeuge stark belastet, so der immer wieder genannte Kritikpunkt einiger Bürger.