Harald Stehnken (von links), Ortsbürgermeister Rudolf Tosonowski, Kita-Leiterin Katja Kaiser-Fiß und Architektin Stephanie Pieper-Herbst. (Gabriela Keller)

Beckedorf. „Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein“, singen die Mädchen und Jungen vom Kindergarten Beckedorfer Butjer. Auf der Baustelle an der Wiesenstraße stimmen die Drei- bis Sechsjährigen das Lied von den fleißigen Handwerkern an. Ein Grundstein wird an diesem Tag zwar nicht gelegt, dafür ist Spatenstich für die neue Kindertagesstätte in Beckedorf.

Auf dem gemeindeeigenen Areal neben der Wiesenschule entsteht auf einer Grundstücksfläche von 9410 Quadratmetern eine Einrichtung für fünf Kindergruppen mit insgesamt 80 Plätzen. In den Neubau werden die zwei Regelgruppen aus dem vorhandenen Kindergarten einziehen, außerdem entstehen drei neue Krippengruppen mit jeweils zehn Plätzen für Kinder unter drei Jahren.

„Wir sind froh, dass wir an dieser Stelle jetzt weiterkommen“, sagt Bürgermeister Harald Stehnken. Im Juli 2018 schob der Verwaltungsausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplans an, am 6. Juni 2019 beschloss der Gemeinderat einstimmig den Plan. Die Gemeinde hat die Löhnhorster Architektin Stephanie Pieper-Herbst mit der Planung beauftragt. Nach ihren Plänen ließ die Kommune vor einigen Jahren schon die Kita „Ein, Zwei, Dreienkamp“ in Schwanewede bauen. Die Einrichtung in Beckedorf wird nach dem Vorbild der Dreienkamp-Kita gebaut, so hat es die Politik vorgegeben.

Vorbild Dreienkamp-Kita

An der Wiesenstraße entsteht ein dreiteiliger Gebäudekomplex, eingeschossig in Holzrahmenbauweise. Im Zentralgebäude werden Gemeinschaftsräume angesiedelt: ein Multifunktionsraum mit rund 70 Quadratmetern, ein etwa 38 Quadratmeter großer Frühstücks- und ein Mitarbeiterraum. Auch die Küche, die ein Caterer beliefern wird, und ein Elternsprechzimmer finden dort Platz. Zwei Seitenflügel werden leicht versetzt das Hauptgebäude flankieren. Im westlichen Trakt kommen die Krippenkinder in drei Gruppenräumen unter. Jede Gruppe hat ihren eigenen Ruhe- und Sanitärraum. Die Planung sieht außerdem ein rund 50 Quadratmeter großes Spielfoyer vor. Im östlichen Seitenflügel entstehen zwei Regelgruppen-Räume samt Differenzierungsräumen und einem gemeinsamen Sanitärbereich. Für Aktivitäten steht außerdem eine rund 23 Quadratmeter große Atelierfläche zur Verfügung.

Dem Klimaschutz wird beim Neubau nach den Worten der Architektin Rechnung getragen. „Das Gebäude erhält eine Wärmepumpe-Anlage, die von der Fotovoltaikanlage auf einem Teil der Dachfläche unterstützt wird. Der übrige Teil des Dachs wird begrünt, als Ausgleich für die Flächenversiegelung.“ Eine weitere Ausgleichsmaßnahme ist laut Bauamtsleiterin Ulrike Becker auf einem gemeindeeigenen Grundstück an der Göspe geplant. 2,5 Millionen Euro stehen für den Neubau an der Wiesenstraße im Haushalt der Gemeinde Schwanewede bereit. Nach Angaben von Jens Bunk, zuständiger Amtsleiter für den Bereich Bildung, erhält die Kommune Fördergelder: 120 000 Euro für die 30 neuen Krippenplätze und 660 000 Euro für die 50 Kindergarten-Plätze.

„Noch vor den Sommerferien soll der Rahmenbau aufgestellt werden“, erläutert Architektin Pieper-Herbst den Zeitplan. Das Gebäude wird in einer Halle vorgefertigt. Auf der Baustelle an der Wiesenstraße steht deshalb die Arbeit aber nicht still. „In der Zwischenzeit werden wir die Erschließungs- und Kanalarbeiten vornehmen“, sagt Bauamtsleiterin Ulrike Becker. Auch eine Sohle muss gegossen werden. Was Becker derzeit etwas Sorge macht: „Das Gelände ist durch den Regen sehr nass. Mit schwerem Gerät kommen wird dort derzeit nicht rauf. Wir überlegen, die Fläche mit einer Drainage zu entwässern.“

„Ziel ist, dass die Kita im ersten Quartal 2021 in Betrieb geht“, sagt Stephanie Pieper-Herbst. Schon jetzt steht laut Bürgermeister Harald Stehnken fest: „Die neue Einrichtung wird nicht ausreichen, um die nach wie vor große Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen in Schwanewede zu erfüllen.“ Aktuell gibt es in der Gemeinde 210 Krippen- und 675 Regelplätze. Die Kommune will eine weitere Einrichtung auf dem früheren Offiziersheim-Gelände in Schwanewede bauen. „Der Auftrag für den Bebauungsplan ist vergeben“, sagt Bauamtsleiterin Ulrike Becker. Eine dritte Krippengruppe soll in der kirchlichen Kita in Löhnhorst entstehen. Der Bauantrag ist gestellt. „Der Landkreis hat einen landschaftspflegerischen Begleitplan nachgefordert, der ist in Arbeit“, so Becker.