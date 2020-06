OHZ: Tür am Bahnhof wird repariert. (Jaspersen)

Nach der Stadt-SPD hat sich nun auch die SPD-Ratsfraktion mit dem Vandalismus am Bahnhof beschäftigt. In einem Brief an den Bürgermeister fordert sie einen Bericht zur Sicherheits- und Sauberkeitslage im Bahnhofsbereich an. Der Bericht soll in der nächsten Fachausschuss-Sitzung vorgestellt werden; auch ein Vertreter der Polizei soll dazu eingeladen werden. Es soll darüber beraten werden, ob durch eine Videoüberwachung, vermehrte Präsenz von Polizei- und Ordnungskräften oder durch andere Maßnahmen eine Verbesserung erreicht werden kann. Auch über den finanziellen Aufwand und nötige Haushaltsmittel soll gesprochen werden. „Wir haben die jüngsten Berichte zu Vandalismus und Belästigungen im Bahnhofsbereich mit Sorge zur Kenntnis genommen und sehen hier einen dringenden Handlungsbedarf“, teilt Fraktionschef Werner Schauer mit. Für die SPD sei der enge Austausch mit Stadt, Polizei und ortsansässigen Bewohnern und Geschäftsinhabern nötig. Rückfragen bei Anwohnern und Betrieben hätten ergeben, dass es öfter zu Pöbeleien, Beleidigungen und Bedrohungen insbesondere aus Gruppen heraus komme. Jugendliche und vor allem junge Männer nutzten das Bahnhofsumfeld als Treffpunkt. Obwohl die meisten Zusammenkünfte friedlich seien, würden „nicht selten Flaschen und Dreck auf die Straßen und Radwege, aber auch in die privaten Bereiche geworfen“. Vandalismus, Beschädigungen, Einbrüche, Fahrraddiebstähle und auch Gewaltdelikte seien in den vergangenen Monaten und Jahren vorgekommen. Es sei ein Problem, dass das Bahnhofsgebäude nun leer stehe.