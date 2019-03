In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar kamen an der Drosselstraße Dutzende Kubikmeter Sperrmüll zusammen. Nun sollen Sammeltermine Derartiges verhindern. (Christian Valek)

Die Bewohner der Drosselstraße wollen mit einer neuen Strategie das Sperrmüllproblem in den Griff bekommen. Ab sofort soll es Sammeltermine für jede Hausgemeinschaft geben. Das wurde anlässlich einer Bürgerversammlung vorgeschlagen. Stadtdezernentin, Hausverwalter, Kreisdezernent und der Geschäftsführer der Abfallservice Osterholz (Aso) GmbH sprachen sich anlässlich des Quartiersforums ebenfalls dafür aus. Ansonsten waren Bewohner und Behördenvertreter nicht immer einer Meinung.

Werner Schauer ist davon überzeugt, dass das Problem an der Drosselstraße hausgemacht ist. „Wenn man sich an die Vorgaben hält, dürfte der Berg nicht so groß werden“, erklärte er. Wer Sperrmüll beantrage, sollte den Unrat erst am Morgen des Abholtags auf die Straße stellen, so wie es die Aso vorgebe. „Wo ist das Problem?“, fragte Schauer in die Runde. Diejenigen, die die Abfuhrzusage für den 12. Februar bekommen hatten, hätten sich jedenfalls nicht daran gehalten. Erst dadurch sei der Müllberg über Nacht so stark gewachsen. Wer sich nicht an die Vorgaben halte, müsse mit Konsequenzen rechnen, so sein Hinweis. „Das kann sehr, sehr teuer werden.“ Die Kreisverwaltung würde Vergehen verfolgen und ahnden. „Das sollte man nicht unterschätzen“, sagte Schauer.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar waren an der Drosselstraße etwa 90 Kubikmeter Sperrmüll zusammengekommen (wir berichteten). Der bereitgestellte Unrat stammte zumeist von Bewohnern des Quartiers, wie Anwohner nun betonten. Zudem hätten Auswärtige zusätzlichen Müll abgeladen. Es habe ein reger Hol- und Bringverkehr in der Straße geherrscht, so die Schilderungen einiger Anwohner.

Auch die immer wieder geforderten Kontrollen durch die Polizei können das Phänomen nicht aufhalten, wie Thomas Bruse von der Osterholzer Polizei erläuterte. Allenfalls sei es möglich, die Sperrmüllmenge zu reduzieren. Das steht fest, nachdem die Polizei vor einer Sperrmüll-Abfuhr mehrmals in einer Nacht den Abholort an der Drosselstraße aufsuchte. „Auch dieser Berg war trotz Polizeikontrolle immer weiter angewachsen, obwohl wir beinahe stündlich vor Ort waren“, erläuterte der Leiter des Streifendienstes beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck.

Die Polizeiaktion war ein Hingucker im Quartier, wie Teilnehmer der Anwohnerversammlung betonten. Denn die Streifenwagen waren immer wieder mit Blaulicht vorgefahren. Beamte stiegen aus, suchten die Sperrmüllstelle mithilfe von Taschenlampen ab und machten Fotos. "Das hat ganz schön Aufmerksamkeit erzeugt“, sagte eine Teilnehmerin. Trotzdem sei der Sperrmüllberg bis zum Morgen auf etwa 70 Kubikmeter angewachsen, wie Polizist Thomas Bruse klarstellte. Derartige Aktionen seien nur dann möglich, wenn keine anderen Einsätze vorlägen.

Für Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin, Bettina Preißner, steht fest, dass es mit Polizeischutz nicht getan ist. Der Impuls müsse aus der Bevölkerung selbst kommen. „Wichtig ist, dass hier die Leute bereit sind, ein sauberes Viertel zu haben.“ Manchmal aber entstehe der Eindruck, dass sich niemand verantwortlich dafür fühle. „Wir brauchen eine Zusammenarbeit.“

Derartige Müllprobleme kenne man auch aus vielen anderen Städten, betonte Preißner. Es sei kein Problem der Drosselstraße, darüber waren sich alle Teilnehmer des Treffens einig. Man sei auf dem richtigen Weg, so der Tenor. Grundsätzlich funktioniere die Sperrmüllabfuhr tadellos in der Stadt und ihren Ortschaften, betonte auch Aso-Geschäftsführer Christof von Schroetter. "Und die Polizeieinsätze im Viertel sind deutlich zurückgegangen, betonte Thomas Bruse. "Uns wird hier sehr viel Respekt entgegengebracht." Der gleichen Meinung ist Polizeikollege Axel Prigge. "Das hier ist nicht mehr der Schwerpunktbereich wie vor zehn Jahren", stellte er fest. Während einige Anwohner sofort zustimmten, zögerten andere damit. Sie brachten im Verlauf der Sitzung weitere Beispiele für das vor, was nach ihrer Meinung im Viertel falsch läuft.

Dazu zählt, dass immer wieder gelbe Säcke, unabhängig von einem Abfuhrtermin, an die Straße gestellt würden. Auch die Befüllung sei manchmal zu beanstanden – wiederum ein Problem, das laut Aso-Geschäftsführer, auch in allen Stadtteilen auftrete, wie er betonte.

An der Aufklärung zum Thema Müll und Mülltrennung liege es nicht, wie Julia Lanzendörfer von der Stadtverwaltung betonte. Sie besucht Familien und Zugezogene immer wieder zu Hause, um im Auftrag von Stadt und Aso über das Thema zu informieren. Die Anwohner wüssten über die Vorgaben der Aso genau Bescheid, sagte sie. Das Thema sei nicht neu. „Ich kann fast ausschließen, dass es Unwissenheit ist“, sagte Lanzendörfer. „Ich investiere viel Zeit dafür.“

Martin Köpke, Geschäftsführer der Hausverwaltungsgesellschaft Köpke & Kaemena, machte auf die hohe Fluktuation im Viertel aufmerksam. „Wir haben hier ständige Nutzerwechsel“, merkte er an. Seine Firma sei außerdem aber nur eine von mehreren Hausverwaltungsfirmen an der Drosselstraße. Er unterstütze die Idee, Sammeltermine für die Sperrmüllabfuhr einzuführen. Möglicherweise könne man gleich mehrere Termine im Jahr anbieten. Eventuelle Mehrkosten würden auf die jeweilige Hausgemeinschaft umgelegt, so seine Idee. Auch Werner Schauer und Christof von Schroetter konnten der Variante positive Aspekte abgewinnen. Martin Köpke betonte, das Thema bei der kommenden Eigentümerversammlung vorzutragen. „Es stellt sich in der Diskussion heraus, ob Bedarf besteht“, so Köpke.