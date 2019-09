Hans Jürgen Wormeck präsentiert vor seinem Atelier in Westerbeck einen seiner Maori-Köpfe, die er mit Schrauben unterschiedlicher Größe und Unterlegscheiben präpariert hat. (Michael Schön)

Osterholz-Scharmbeck. Hans Jürgen Wormeck ist Künstler, ein forschender und spielender, wie er von sich selber sagt. Er widmet sich vornehmlich der Aquarellmalerei, wovon seine in vielen öffentlichen Gebäuden der Stadt hängenden Bilder zeugen. Aber er ist auch Bildhauer und schuf „poetische Installationen“. So richtig entfaltet sich die Experimentierfreudigkeit, der „Spieler“ in ihm, aber erst beim Punzen, Kratzen, Schleifen und Ätzen. Da bringt er es zu wahrer „Hexenmeisterschaft“. Gern berichtet er über die Entstehung des „Feinen Kopf“, einer Radierung aus dem Jahr 1966. Die weißen Linien, die sich über den Schädel ziehen, verdanken ihre Existenz Fäden aus Klebstoff. Sie lagen beim Bad in der Säure schützend auf der Druckplatte. Wormeck liebt es, mit solchen Methoden zu arbeiten, mit dem Zufall zu spielen. Eine dieser „überraschenden Landschaften“, die er im Finale des schöpferischen Prozesses mit dem Dreikantschaber glättet oder mit der Kaltnadel bearbeit, um Pointierungen zu setzen, schuf er, indem er auf der Druckplatte ein Spiegelei briet.

Hans Jürgen Wormeck liebt die Natur, die ihn auch als Künstler beschäftigt. Er kommt auf das Teufelsmoor zu sprechen, den Wald in der Geest und die Eiche auf dem Weyerberg. Dann wiederum fasziniert ihn die „Ästhetik“, die von Kate Moss ausgeht. „Unsäglich variabel, von verruchter Ikone bis majestätisch.“ Nicht minder begeistert berichtet er von seiner „Verwertungsmanie“, den Diarähmchen, die er vor der Mülltonne gerettet hat und die nach der Behandlung mit Salpetersäure nur Spuren von kleinen Quadraten zurück ließen. Die ästhetische Wirksamkeit der Ariane-Schrauben, die ihm aus der Raketentechnik „zugespielt“ wurden, hat er besonders eindringlich an einem von ihm modellierten und gebrannten Maori-Schädel demonstriert.

Mit den Radierungen hat Wormeck ganz aufgehört. Nicht dass ihn das Hantieren mit Essigsäure, Eisendreichlorid, Salz-, Schwefel- und besonders aggressiver Salpetersäure nicht mehr gereizt oder seine beiden Chemie-Unfälle (mit glimpflichen Auswirkungen auf Atemwege und Stimmbänder) ihm die jugendliche Unbekümmertheit geraubt hätten. Einmal hatte er sogar zum Fenster stürzen und es aufreißen müssen, um sich vor dem giftigen Qualm zu schützen. Vielmehr sei es so gewesen, dass er diese Disziplin ausgeschöpft habe wie schon zuvor den Siebdruck. "Ich habe die Vorstellung, dass ich mich auf das für mich Wesentliche, die Malerei, konzentrieren muss. "Die Siebdruckanlage habe ich nach Polen gegeben, die Tiefdruckpresse an Interessenten in Bremen."

Einen ähnlichen Schritt oder Schnitt will der Dauerbrenner bei den Offenen Ateliers am Donnerstag, 3. Oktober, vollziehen. „Da werde ich meine letzten Brände machen“, hat er beschlossen. Dafür stehen etliche „Eumel“, hübsche Gefäße von offenbar überschaubarem Gebrauchswert, und bisweilen archaisch anmutende Köpfe bereit, außerdem ein Gasofen für den Raku-Brand und ein weiterer Herd für den Koks-Brand, den er exklusiv für den 3. Oktober in seinem Westerbecker Atelier, Westerbecker Straße 75A, bauen will. Es soll ein aus mehreren Schichten von Schamottsteinen und Brennstoff gewachsener Kegel entstehen. „Der Koks-Ofen wird mit Brandbeschleuniger angefacht und auf 1200 Grad erhitzt. Seinen Entstehungsprozess werden wir in einem Film dokumentieren, den wir den Besuchern zeigen, die wiederum gerne beim Abbau mithelfen können.“ Auch die Entstehungsgeschichte seiner „Silberbilder“ wird er bei Bedarf Revue passieren lassen. Im Rahmen dieser Serie hat er beispielsweise ein Silbertextil auf Alublech kaschiert, mit verdünnter Salpetersäure besprenkelt und nach Neutralisierung und Trocknung mit Acrylweiß bearbeitet. Das Keramisieren hat der ehemalige Lehrer am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck für sich „reaktiviert“, als er 2004 in Pension ging. „Da war so eine Unruhe in mir. Ich hatte bis dahin immer Vorgesetzte, die mich alimentiert und mir das Programm gemacht hatten. Mit Mitte 60 war ich plötzlich Vollverantwortlicher.“ Er belegte Steinhauer-Kurse in der Kulturwerkstatt Westend in Bremen-Walle. Weil dort im Winter nicht draußen gearbeitet wurde, habe er sich auf das Gestalten mit Ton „eingelassen“. Später brachte ihm die aus Korea stammende Künstlerin Kab-Joo Lee die Raku-Technik nahe.

Wormeck „spricht“ nicht nur durch die Kunst, er ist auch ein Poet, wie der von ihm selbst entworfene „Klappentext“ zu seinen Aquarellen („Seismograph meiner Seele“) und Radierungen verrät. Eines seiner Aquarellgemälde hat er mit „Bescheidenheit“ benannt, um es mit einem klassischen chinesischen Text (I Ging) in Beziehung zu setzen: „Bescheidenheit schafft Gelingen. Der Edle bringt zu Ende ...“.

Mit der „Flachkunst“ hat sich der Künstler schon als Kind beschäftigt, auch aus praktischen Gründen: „Pinsel und Farbe ließen sich auch in der Reisetasche verstauen.“ Das Themenspektrum ist gemäß der langen Schaffenszeit des inzwischen 77-Jährigen breit gestreut. „Eine Fläche mit Farbspuren zu versehen, hat mich schon immer beflügelt. Das anderen Ende des Spannungsbogens ist das von außen auf mich Einwirkende.“ Letzteres kann ein Foto aus dem OSTERHOLZER KREISBLATT sein, das den traurigen Zustand eines ausgebrannten Bauernhauses dokumentiert. Er hat es malerisch für die Nachwelt erhalten. Bunte Farben geben der Ruine mit ihrem offenen Dach den Anschein von Lebendigkeit. Drumherum eine Fantasiewelt. Dazu hat er etwa Farne in blaue Acrylfarbe getaucht und sie mittels der veränderten Proportionen als „geheimnisumwitterte Bewaldung“ auf die Leinwand gepresst. „So habe ich die Anmutung des Hauses erweitert.“

In seinem Atelier, das er über den Fachwerks-Überbleibseln einer alten Scheune errichtet hat und das von einer urigen Platane beschattet wird, finden sich neben jeder Menge Bilder, Radierungen und Plastiken auch Sammlungen von Zeitungsausschnitten und Artikeln aus Illustrierten und Fachzeitschriften. Die Luftaufnahme einer Lagerstätte für Atombrennstäbe in Sibirien, das eingestürzte Kölner Stadtarchiv, die antike Oasenstadt Palmyra (noch vor der Zerstörung und Plünderung) und das brennende Amazonien – alles bedrückende Bilder, die ihn inspirieren und darauf warten, von ihm künstlerisch umgesetzt zu werden.

Verwüstung und Vertreibung sind für ihn nicht nur Themen, die ihn ständig umtreiben – er hat durch den Krieg als Kind selbst Verletzungen davongetragen. Er träumte nicht nur davon, sondern erinnert sich daran, wie er mit Mutter und zwei Geschwistern 1945 aus dem damaligen Westpreußen floh, um schließlich im ostfriesischen Leer zu stranden. „Als die Nachricht von den heranrückenden Sowjettruppen kam, hat Mutter noch schnell Stoffreste zu kleinen Rucksäckchen zusammengenäht.“ Sie waren noch auf dem Weg nach Westen, als er am 3. März seinen Geburtstag feierte. Es war sein vierter. „Ich habe eine Tüte mit braunem Kandis geschenkt bekommen.“

Zur Sache

Offene Ateliers mit 28 Künstlern

Stets am 3. Oktober lassen sich Künstler aus Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Offenen Ateliers, die es seit 2011 gibt, bieten Kunstinteressierten Gelegenheit, Maler, Grafiker, Zeichner, Illustratoren, Fotografen, Filmer, Bildhauer und Keramiker in ihrem schöpferischen Umfeld zu erleben. In diesem Jahr stellen 28 Künstler ihre Arbeiten aus vielen Bereichen vor. Die meisten von ihnen haben sich zu Atelier-Gemeinschaften zusammengetan, bei Gabi Tausendpfund, Garteler Weg 50, auf Gut Sandbeck, Sandbeckstraße 13, und in den Räumen der „Ateliergemeinschaft F“, Am Binnenfeld 1.

Bei einem Besuch vor Ort gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern über ihre Werke ins Gespräch zu kommen und Näheres über ihre Arbeitsweise zu erfahren. So zeigen die Kreativen beispielsweise, welche Materialien, Techniken und Herstellungsweisen sie einsetzen.

Auch in diesem Jahr sind wieder auswärtige und befreundete Kollegen in den Ateliers zu Gast. So lassen sich nicht nur die Arbeiten ansässiger Künstler, sondern auch solche von überregionalen Kunstschaffenden kennenlernen. Auf Gut Sandbeck gibt es auch nähere Informationen über die Teilnehmenden und die Standorte der jeweiligen Ateliers.

Der Tag der offenen Ateliers dauert von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.kunstverein-osterholz.de.