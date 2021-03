Momentan erlaubt es die Corona-Verorndnung dem Jugendfreizeitheim in Ritterhude, eine begrenzte Zahl an Besucher einzulassen. (Christian Valek)

Ritterhude. Unter freiem Himmel dürfen Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre nun wieder gemeinsam Sport treiben. Das teilt die Gemeinde Ritterhude mit. Die Gruppen können aus bis zu 20 Kindern und Jugendlichen bestehen. Die Zusammensetzung der Gruppe müsse allerdings gleich bleiben, betont die Verwaltung. Zwei weitere Personen sind als Betreuer zulässig. Allerdings dürfen nach wie vor die Duschen und Umkleiden nicht genutzt werden. „Darüber hinaus gelten für die sportliche Betätigung die Bedingungen der jeweiligen Niedersächsischen Corona-Verordnung“, teilt die Gemeinde mit. Für „rechtlich vorgeschriebene Zusammenkünfte“ können die Vereine zudem die Gemeinde darauf ansprechen, ob sie die Sporthallen nutzen dürfen.

Auch das Ritterhuder Jugendfreizeitheim an der Straße Am Großen Geeren ist inzwischen wieder für junge Besucher geöffnet. Damit dies in Corona-Zeiten funktioniert, wurde das Hygienekonzept aktualisiert. Demnach sind die Besuchszeiten weiterhin nach Altersgruppen aufgeteilt. Die maximale Besucherzahl wurde allerdings auf 20 Personen pro Tag festgesetzt. Auch gelten verschärfte Hygiene- und Abstandsbestimmungen während des Aufenthalts sowie eine Maskenpflicht im gesamten Haus, teilt die Verwaltung mit. Innerhalb der Möglichkeiten, die die Corona-Verordnung lässt, bietet das Freizeitheim außerdem ein Osterferienprogramm an. Bei gutem Wetter wrden vor allem Sport- und Freizeitaktivitäten auf dem Außengelände angeboten. Außerdem seien kleine Upcycling- und Klima-Projekte geplant. Wer an den Ferienprojekten teilnehmen möchte, muss sich bei den Mitarbeitern anmelden. Dies ist täglich ab 14 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 92 / 12 35 möglich.

Wer nun hofft, dass sich im Bereich Kultur ebenfalls etwas geändert haben könnte, wird enttäuscht: „Kultureinrichtungen sind nach wie vor geschlossen und kulturelle Veranstaltungen untersagt“, teilt die Gemeindeverwaltung von Ritterhude mit.