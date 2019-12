Es gibt Prozesse, die rufen Erstaunen und Fragen hervor. Wie kann es denn angehen, dass ein 37-Jähriger aus Bremen einem Paar fast 30.000 Euro aus der Tasche zog? Über Monate, von Mitte Juni bis Ende Oktober, blätterten die Kreisstädter mal 850 Euro, mal 1000 Euro und einmal sogar mehr als 10.000 hin. Schließlich summierte sich das zu einem fünfstelligen Betrag.

Zu Beginn des Prozesses wegen Betruges übernahm es Verteidiger Thomas Holle, für seinen Mandanten einzutreten. Die Tat werde eingeräumt, sagte Holle. „Er bedauert es auch zutiefst, zumal ein ehemaliger Arbeitskollege betroffen ist", so der Anwalt über seinen Mandaten. Der Hintergrund des Betruges liege in der Spielsucht des Mannes, versuchte der Rechtsanwalt zu erklären. „Er hatte gehofft, durch das Spielen zu Geld zu kommen, um Schulden zurückzahlen zu können.“

Angeklagter will Schulden zurückzahlen

Das war der Ausgangspunkt: Dem Paar aus Osterholz-Scharmbeck versprach der Bremer einen hohen Kredit. Doch um diesen auszahlen zu können, hielt er dem Mann und der Frau vor, benötige er Gebühren und Vorleistungen. Schließlich ergriff der Angeklagte dazu doch das Wort: „Ich wusste, dass er finanzielle Probleme hatte. Ich wusste aber nicht, dass das so enden würde“, sagte der Angeklagte. Er versprach weiter, dass er die Schulden zurückzahlen wolle. Für Januar habe er deshalb auch einen Termin bei der Schuldnerberatung.

Derzeit macht der Bremer nach eigenen Angaben ein unbezahltes Praktikum in der Baubranche. „Mein Arbeitgeber ist mit mir zufrieden.“ Er gehe deshalb davon aus, dass er Anfang 2020 übernommen werde. „Ich hoffe dann auf ein vernünftiges Einkommen.“

Auch über den Knick in seinem Leben äußerte sich der 27-Jährige. Als junger Mensch habe er im Profifußball ziemlich viel Geld verdient. „Da ist er verwöhnt worden“, sagte Verteidiger Holle über diesen Lebensabschnitt. Doch dann kam nach den Worten des Bremers eine schwere Verletzung, die es unmöglich machte, weiter zu spielen. So sei ein Vakuum entstanden, hob Holle hervor.

„Mit 17, 18 Jahren habe ich schon angefangen, Schulden zu machen“, so der Angeklagte. „Zurückzahlen ging nicht, Spielothek, falsche Freunde: Ich habe mich selbst in des Teufels Küche gebracht“, räumte er ein. Die beschrieb er mit den Worten: „Ich hatte eine Arbeitsstelle, bin entlassen worden, hatte Schulden und ging wieder in die Spielhalle.“ In dem Fall merke man nichts mehr im Kopf, beschrieb er seine damalige Situation.

Weil der 27-Jährige geständig war, brauchten die Kreisstädter nicht mehr als Zeugen vernommen werden. Als Strafrichterin Johanna Kopischke die beiden in den Saal rief, um ihnen das mitzuteilen, würdigten sich die Geschädigten und der Angeklagte nicht eines Blickes.

Neun Monate Freiheitsstrafe

Für die Staatsanwältin war das Geständnis „glaubhaft“, und der Bremer habe sich „einsichtig“ gezeigt, war ihr Eindruck. „Aber Sie haben auch erheblichen Schaden angerichtet“, hielt sie ihm vor. Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem solle ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden. Schließlich beantragte die Anklagevertreterin die Einziehung des Wertes des Erlangten.

„Ich denke, dass ist alles greifbar geworden. Neun Monate sollte die Freiheitsstrafe nicht übersteigen“, sagte Verteidiger Holle. Es tue ihm „sehr, sehr leid“, kam vom Angeklagte in seinem letzten Wort vor dem Urteilsspruch. Er wolle sich auch bei „den beiden entschuldigen“, sicherte er zu.

Strafrichterin Kopischke folgte den Anträgen der Staatsanwältin. „Ich glaube, Sie haben das Unrecht Ihrer Tat erkannt“, so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Beide Seiten, Staatsanwältin und Angeklagter, nahmen das Urteil an. Damit ist es rechtskräftig.