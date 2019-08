Torfteufel Worpswede geben ein Konzert beim 152. Osterholzer Erntefest 2019. Antje Brünjes moderiert. (Christian Valek)

Die Torfteufel Worpswede haben beim 152. Osterholzer Erntefest ein Konzert gegeben. Etwa 30 Musiker um Orchesterleiterin Minja Marx und Moderatorin Antje Brünjes haben am Montag eine Kostprobe ihres Könnens gegeben. Es erklangen unter anderem das Rock-Opening von Manfred Schneider und Filmmusik, wie der Feuerkelch aus der Harry-Potter-Filmreihe. Stücke wie Go Down Moses, Deep River und Kumbaya My Lord sollten bei Kaffee und Kuchen für spirituelle Momente im Festzelt sorgen. Bürgermeister Torsten Rohde erinnerte mit leicht heiserer Stimme an ein bislang einzigartiges Veranstaltungswochenende. Die Nachricht, mit zwei Open-Air-Konzerten und dem Erntefest einen Dreierpack anzubieten, habe ihm anfangs „ein Schlucken“ bereitet. Nun könne man mit dem Ergebnis „sehr zufrieden“ sein. Der Vorsitzende des Erntefest-Komitees, Tim Groothedde, betonte, man wolle alle Generationen unter einen Hut bringen.