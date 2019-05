Eines der größten Denkmäler an der IGS: Die farbenfrohe Dschungelbuch-Szene in einem Innenhof des Gebäudes in Buschhausen ist der Abschlussklasse Kurt '07 zu verdan (Christian Kosak)

Anja Printz, Leiterin der Sekundarstufe II, hat sich vorsichtshalber eine Liste gemacht: Werder unten im Erdgeschoss, die Engel am Elfer-Aufgang, die Kassetten bei S 210, die Sterne im Elfer-Flur... Nur vier Stationen einer ganzen Latte von „Denkmälern“. Die Intergrierte Gesamtschule (IGS) in Buschhausen ist voll von solchen Spuren, hinterlassen von Jugendlichen, die ihre Penne zum Ende der Schulzeit nicht ohne eine bleibende Erinnerung verlassen wollten. Die Zeichen sind bunt, witzig, ebenso vielfältig wie originell – und nicht alle für die Ewigkeit. Wenn in diesem Jahr mit dem Bau der Turnhalle die Sanierung der IGS beginnt, dann läuft für das eine oder andere Kunstwerk die Uhr ab: Weil Farben, Fliesen und andere Denkmals-Materialen damals noch direkt auf die Wand aufgetragen oder verklebt wurden, werden diese Spuren spätestens dann verschwinden, wenn die Bagger auch in den Schulfluren anrücken.

Nido '08 hat mit dieser Werder-Szenerie ein richtiges Wimmelbild geschaffen. (Christian Kosak)

So wie die überlebensgroßen Fußballspieler im Erdgeschoss. Das dürfte jedem Werder-Fan einen Stich versetzen, so kunstvoll und detailversessen hat Jahrgang Nido ‚08 eine Spielszene im Weserstadion festgehalten. An den Banden keine Werbepartner, sondern die Namen der jungen Künstler samt Grußbotschaften. Draußen im Innenhof hangelt sich unterdessen ein Affe von Ast zu Ast, in der Hand eine Banane. Eine rote Schlange, ein Chamäleon, ein Papagei, eine Biene und ein Wildschwein ergänzen die Dschungelbuch-Szenerie, unter der Fensterreihe lauert noch ein Tiger. Und es gibt einen Wegweiser: Kurt 07 war‘s – die Abschlussarbeit einer zehnten Klasse zum Thema Urwald. „Unsere Jahrgänge haben alle Namen“, erklärt Anja Printz beim Rundgang durch die Flure.

Kinder der 90er-Jahre sind noch mit Audio-Kassetten aufgewachsen: Die Schüler des Abi-Jahrgangs 2018 haben sich mit einer Kassetten-Collage verewigt. (Christian Kosak)

Haben die Osterholzer Straßen auch – wenngleich völlig andere als die in dem riesigen Stadtplan aus dem Jahr 2016 an der Wand eines Ganges. Osterholz-Scharmbeck ist bestens zu erkennen, samt der IGS und ihrer Nebenanlagen, nur die Paten der abgemalten Wege- und Verkehrsverbindungen sind wohl in der Öffentlichkeit weit weniger bekannt als in ihrem Schuljahrgang. In einem Treppenaufgang haben Schüler keine Fuß-, dafür aber jede Menge Handspuren hinterlassen: in 25 mal 25 Zentimeter großen Gipsplatten mit persönlichen Accessoires, die bisweilen verraten, wie wichtig diese Projekte für die Abgangsschüler sind. „Hier ist sogar eine Telefonkarte mit sechs Mark Guthaben eingearbeitet“, entdeckt Anja Printz bei näherem Hinsehen in einem der Quadrate und lacht. Ein gutes Stück Persönlichkeit haben auch die Schülerinenn und Schüler des Abi-Jahrgangs 2012 hinterlassen, eingearbeitet in die einzelnen Blätter eines Baumes: Bilder, Fotos, Sprüche sowie aufwändige Verzierungen auf jeweils zehn mal zehn Zentimetern.

Schön und praktisch

Die einzelnen Blätter dieses Baumes im Treppenhaus sind ganz persönlich gestaltet. (Christian Kosak)

Ganz praktischen Nutzen haben die knallbunten Trennwände im Hundertwasser-Stil in der IGS-Mensa, eine arbeitsintensive nachhaltige Hinterlassenschaft der Abschlussklasse Grappa. „So haben mittags alle Jahrgänge ihren eigenen Bereich“, erklärt Printz. Die orientalisch anmutenden Mosaike an den Wänden der Mensa sind übrigens ebenfalls eine Schülerarbeit.Passender als im sogenannten Chill-Raum, einem Schüler-Aufenthaltsraum, hätte der Präsentationsplatz für ein weiteres Denkmal nicht sein können: Ein überlebensgroßer „R-ABI-nson Crusoe“ macht plakativ deutlich, was Schülerherzen (und vermutlich nicht nur die) eigentlich bewegt: „13 Jahre warten auf Freitag“. In unmittelbarer Nachbarschaft sind in einer Vitrine ungezählte kleine Flaschen aufbewahrt: der Abijahrgang 2016 hat in ihnen Nachrichten für die schulische Nachwelt hinterlassen.

Die sind in einer anderen Ecke der IGS akustischer Natur, wenngleich leider nicht hörbar: Die „Last-90‘s-Kids“, mit Jahrgang 1999 der definitiv letzte Geburtsjahrgang des vorigen Jahrtausends, sind noch mit Bibi Blocksberg auf Kassette aufgewachsen, und genau das haben sie zum Thema ihres Denkmals gemacht. Kassetten mit der jeweiligen Lieblingsmusik und allesamt individuell und persönlich designt, wurden zur „Abi 2018“-Collage.