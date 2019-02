Gegen den Ritterhuder, bei dem die Polizei Osterholz 1000 Schusswaffen und mehrere 10000 Schuss Munition gefunden hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft Kiel wegen Unterschlagung. (Björn Hake)

Bei dem 44-jährigen Ritterhuder, bei dem die Polizei Osterholz am Mittwochvormittag 1.000 Schusswaffen und mehrere 10.000 Schuss Munition gefunden hat, handele es sich um keinen Terroristen. Auch von illegalem Waffenhandel geht die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Kiel nicht aus. „Es ist viel banaler“, sagt Oberstaatsanwaltschaft Axel Bieler auf Nachfrage dieser Zeitung: „Es handelt sich schlichtweg um einen überforderten Handwerker.“

Hintergrund sei ein „harmloses“ Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft in Kiel gerade ermittelt. „Der 44-Jährige ist ein Büchsenmacher“, so Bieler. Heißt, er kann Waffen herstellen. Der Ritterhuder beschränke sich jedoch aufs Reparieren. Zu diesem Zweck habe ein Mann aus Schleswig-Holstein dem 44-Jährigen eine Waffe gegeben. Trotz mehrfacher Aufforderung wurde sie ihm von dem Büchsenmacher nie zurückgegeben. Der Besitzer der Waffe habe daher die Polizei eingeschaltet und die Staatsanwaltschaft wurde wegen „Waffenunterschlagung“ aktiv. Da die Waffe weiterhin nicht auftauchte, beauftragten die Kieler die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit der Hausdurchsuchung. Denn der 44-Jährige war zwischenzeitlich von Schleswig-Holstein nach Ritterhude umgezogen. Bei Waffen reagierten sie sehr sensibel, betont der Oberstaatsanwalt.

„Uns ging es um eine einzige Waffe; allerdings war schon klar, dass wir nicht nur diese bei ihm finden würden“, sagt Axel Bieler. Diese Vermutung habe sein Beruf nahe gelegt. „Aber mit einem Fund dieses Umfangs haben wir nicht gerechnet.“

Ermittelt werde gegen den 44-jährigen Ritterhuder weiterhin wegen Unterschlagung. Dabei müsse auch geklärt werden, ob er die Waffe bewusst behalten wollte oder ob er einfach überfordert gewesen sei. Das Strafrecht sehe bei Unterschlagung ein Strafmaß vor, dass von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren reiche. Allerdings müsse geguckt werden, ob in diesem Fall das Strafrecht überhaupt passe.