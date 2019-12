Die Woche in 3 Minuten

Stadt Osterholz-Scharmbeck ausgezeichnet, Weihnachtsmarkt in OHZ und stöbern nach Ladenschluss

Nina Monsees

Diesmal geht es um die Zertifizierung „ausgezeichnet familienfreundlich“, Weihnachtsmarkt in OHZ, in der Schatulle nach Ladenschluss stöbern, Adventskonzert in der Logistikschule und neues Stadthallenprogramm.