Grünen- und Linkspolitiker kritisieren die Verwaltung in Osterholz-Scharmbeck. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Nachdem über die Kreisverwaltung bekannt wurde, dass sich Osterholz-Scharmbeck um eine Teilnahme am Modellprojekt „Sichere Zonen“ beim Land beworben hat, melden sich Grünen- und Linkspolitiker in der Stadt zu Wort. Mit einem engmaschigen Sicherheitsnetz, notwendigen Testkapazitäten und elektronischer Kontakt-Nachverfolgung sollen bei einem stabilen Inizidenzwert unter 100 Einzelhandel und Gastronomie öffnen dürfen.

Die Grünen-Stadtratsfraktion zeigt sich überrascht. „Angesichts der möglichen Konsequenzen für uns alle verwehren wir uns sehr dagegen, dass durch unsere Verwaltung derartige Beschlüsse hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss von Öffentlichkeit und Politik im Sinne eines gut gehüteten Geheimnisses gefasst werden“, teilt Anja Heuser mit. Man sei froh über die aktuell niedrige Infektionslage im Kreis, die durch Verzicht auf soziale Kontakte „bitter erkauft“ sei. In Anbetracht der Pandemie-Lage jedoch könnten Modellkommunen das Infektionsgeschehen anheizen. Aufgrund der Gefahrenlage müsse eine Bewerbung transparent begründet, öffentlich diskutiert und auf kommunaler Ebene demokratisch entschieden werden, so die Grünen.

Linkspolitiker Herbert Behrens hat von der Bewerbung aus der Zeitung erfahren, wie er mitteilt. Er fordert Bürgermeister Torsten Rohde in einem Brief auf, die „Ratsmitglieder sofort über Ziele und Erfordernisse bezüglich des Modellprojekts zu informieren“. Nicht alle Rahmenbedingungen könnten erfüllbar sein, ist Behrens überzeugt. „Wir wollen wissen, wer in der Stadt als Projektbeteiligter angesprochen und einbezogen wird.“ Auch finanzielle Folgen seien abzuklären.

