Die Älteren werden sich erinnern: So sah das Autokino Delmenhorst aus, das von 1971 bis 1992 existierte. (Stadtarchiv Delmenhorst)

Wenn am Donnerstagabend die Sonne über Osterholz-Scharmbeck untergeht, erhebt sich der "König der Löwen“ majestätisch aus der Savanne – auf einer 100-Quadratmeter-Leinwand an der Stadthalle. Cineast Wolfgang Schrick will vier Tage lang den vorgelagerten Parkplatz zum Autokino machen. Von Donnerstag, 19., bis einschließlich Sonntag, 22. September, will er dort nach Sonnenuntergang einen ausgewählten Film zeigen. Zum Auftakt der Aktion rollen amerikanische Straßenkreuzer an, um für das passende Ambiente zu sorgen.

Kinobetreiber Wolfgang Schrick hat einfach „Bock drauf“, wie im Gespräch mit der Redaktion sagt – und 150 weitere Kinofreunde ebenfalls. Denn so viele haben laut Schrick ihre Tickets bereits online für die Autokino-Premiere in Osterholz-Scharmbeck erworben. Es dürften noch deutlich mehr Besucher kommen, wenn sich die ungewöhnliche Aktion herumgesprochen hat, ist der Veranstalter überzeugt. „Wir haben Platz für 500 Fahrzeuge.“

Am Mittwochabend findet auf der Freifläche zwischen Fitness-Studio Gym und der Stadthalle die Generalprobe für die Veranstaltung statt. Die Technik wird aufgebaut – und gleich getestet. Ein „extrem lichtstarker“ Projektor soll ein Bild auf die mobile Leinwand projizieren. Dieser werde am Ende zwischen 35 bis 50 Meter entfernt von der Projektionsfläche stehen. „Wir müssen das ausprobieren.“ Mehrere Kinotrailer sollen Zaungästen schon mal eine Idee geben, wie es in den kommenden Tagen zugeht, erläutert Schrick im Gespräch mit der Redaktion.

Der Lichtstrahl des Projektors ist so stark und brillant, dass auch ein Platzregen die Bildqualität kaum schwächen würde. „Die Veranstaltung findet ohnehin bei jedem Wetter statt“, stellt Schrick klar. Es sei denn, ein schwerer Sturm würde aufziehen. Dieses Szenario aber sei nicht zu erwarten. Und überhaupt spiele das Wetter keine Rolle. „Die Zuschauer sitzen ja im Auto.“

Der Filmton kommt übrigens per Autoradio. Auf früheren, festen Autokino-Plätzen wie in Delmenhorst hat man noch den am Kabel hängenden Lautsprecher von einer fest installierten Säule durchs geöffnete Seitenfenster ins Innere geholt. Das ist längst vorbei: Die Zuschauer erhalten am Eingang zum Gelände eine Radiofrequenz, über die sie den Ton dann mit ihrem Autoradio empfangen können.

So ausgestattet, könne man es sich im Auto – unangeschnallt – so richtig gemütlich machen, betont Schrick. Leider sei es nicht erlaubt, eigene Lebensmittel und Getränke auf das Veranstaltungsgelände mitzubringen. Aber als Veranstalter sei er bestrebt, all das vor Ort anzubieten, was der Kunde essen möchte. Eine Eisverkäuferin werde zudem auf dem Gelände unterwegs sein, um die Zuschauer mit Süßwaren zu versorgen. Die Toiletten stehen im Gym zur Verfügung.

Gezeigt werden je zwei Musik- und zwei Unterhaltungsstreifen. Nach dem Auftakt mit dem „König der Löwen“ geht es am Freitag, 20. September, mit „A Star is Born“ weiter. Am Sonnabend, 21. September, folgt dann „Bohemian Rhapsody“, und am Sonntag, 22. September, geht es mit „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ zur Sache. „Das passt doch perfekt zum Autokino“, ist Wolfgang Schrick überzeugt. Der Einlass ist jeweils in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr. Filmstart an der Jacob-Frerichs-Straße 1 ist jeweils bei Dämmerung.

Der Betreiber von Central Theater und Kulturspielhaus Oscar will mit der ungewöhnlichen Aktion einen weiteren Akzent in Sachen „Kultur“ setzen. Im Oktober 2017 hatte er mit der Eröffnung des Oscar an der Straße „Klosterkamp“ neue Impulse setzen wollen, wie er sagt. Das Veranstaltungshaus, in dem auch Oper- und Ballettfilme vorgeführt werden, laufe schon gut.

Und wie kommt man auf die Idee, einen Parkplatz zum Autokino zu machen? Diese Idee habe er von einer Berufskollegin übernommen, sagt er. Die biete Ähnliches bereits in Ostfriesland an. Wenn die Aktion in Osterholz-Scharmbeck erfolgreich sei, werde sie im kommenden Jahr wiederholt. „Wenn mehr als 200 Leute kommen, bin ich zufrieden.“

Eintrittskarten gibt es online über die Homepage des Kulturspielhauses Oscar. Die Tickets kosten jeweils zehn Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse werden je Karte zwölf Euro fällig.