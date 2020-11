Torsten Rohde bleibt der Wunsch-Bürgermeister der Osterholz-Scharmbecker SPD. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Sozialdemokraten in Osterholz-Scharmbeck stellen sich hinter die Arbeit des amtierenden Bürgermeisters Torsten Rohde. Das teilt der Vorsitzende der Stadt-SPD, Tim Jesgarzewski, mit. „Torsten Rohde hat gezeigt, dass er überparteilich und unabhängig arbeitet. Er hat sich mein ganz persönliches Vertrauen erworben“, so Jesgarzewski in einer Pressemitteilung. Der Bürgermeister arbeite verlässlich für die Menschen und sei der Sache verpflichtet. „Ich persönlich stelle mich hinter Torsten Rohde.“

Auch die Stadtratsfraktion mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Werner Schauer sieht es so. Die SPD habe in den vergangen Jahren in vielen Punkten mit der Stadtverwaltung und Bürgermeister auf einer Welle gelegen. „Wir haben die Sanierung und den Neubau der IGS-Sporthalle und -Schule immer wieder gefordert und haben offene Ohren beim Bürgermeister. Das gilt für viele Bereiche ganz ähnlich“, lässt Werner Schauer mitteilen.

Die Richtungsentscheidung habe sich anlässlich der SPD-Jahreshauptversammlung 2020 angedeutet. Viele Anwesende hätten die Bereitschaft geäußert, den Bürgermeister der Stadt auch „ganz offiziell“ zu unterstützen, um im Gegenzug auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten zu verzichten.

Einen offiziellen Beschluss werde die SPD erst fassen, wenn alle Kandidaten für die Stadtrats- und Kreistagswahl nominiert würden. Schon jetzt sei aber erkennbar, dass die SPD mit ihren Spitzenleuten Klaus Sass und der neuen Parteichefin Kristin Lindemann ins Rennen ziehen werde. Klaus Sass sei die „erklärte Nummer eins in der SPD vor Ort“. „Und Kristin Lindemann ist als junge aufstrebende Kommunalpolitikerin die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Mischung werde, zusammen mit allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die Stadt weiter voranbringen.

Auf Kreisebene sei die Sache noch viel klarer, wie Jesgarzewski betont. „Landrat Bernd Lütjen führt unangefochten nicht nur die Kreisverwaltung, sondern natürlich auch die gesamte SPD an.“