Der Preis für die Kilowattstunde Erdgas verteuert sich von 5,91 auf 6,06 Cent. (ARMIN WEIGEL)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Stadtwerke erhöhen nach zwei Jahren zum 1. Januar 2021 erneut die Gaspreise. Grund ist nach Angaben des regionalen Energieversorgers die bundesweite Einführung der CO2-Abgabe. Die Kilowattstunde im Tarifbereich „Der Clevere“ kostet damit künftig 6,06 Cent (bisher 5,91 Cent); der jährliche Zählerpreis bleibt mit 118,64 Euro stabil. Beim Strom kommt es zu Veränderungen in der Preiszusammensetzung, die laut Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström für den Durchschnittshaushalt unterm Strich keine nennenswerte Änderung bedeuten: Die Grundgebühr für den Zähler im Bereich „Der Clevere“ wird zwar nach nur einem Jahr von 84,87 auf 91,52 Euro pro Jahr weiter angehoben, dafür aber sinkt der erst zu Jahresbeginn erhöhte, verbrauchsabhängige Arbeitspreis wieder ab: von 28,92 auf 28,68 Cent je Kilowattstunde.

„Wir sind nur die Überbringer der schlechten Nachrichten“, sagt Meyer-Hammerström im Gespräch mit der Redaktion und wiederholt damit seine Worte vom Vorjahr. Die Preisbestandteile, die sein Haus über Einkauf und Vertrieb selbst beeinflussen könne, würden seit Jahren immer kleiner. „Marktlich bestimmt“ seien beim Strom nur rund 24 Prozent und beim Gas 48 Prozent. Der Großteil bestehe aus Steuern, Umlagen und Abgaben sowie staatlich regulierten Entgelten. Damit sei der Bund der wahre Preistreiber. Die neu eingeführte CO2-Bepreisung von 25 Euro je Tonne ab nächstem Jahr verteuert das Erdgas nach den Worten des Stadtwerke-Managers um umgerechnet 0,54 Cent je Kilowattstunde.

Gut 28 Euro mehr

Dank des günstigen Einkaufs werde davon nur 0,15 Cent an den Verbraucher weitergereicht. Bei einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden verteuere sich die Gas-Rechnung im Tarif „Der Clevere“ damit um rund 2,2 Prozent oder gut 28 Euro (2,35 Euro pro Monat). Das aber ist wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange, so der Geschäftsführer weiter: Beschlossen hat die Große Koalition bereits eine weitere schrittweise Anhebung der CO2-Abgabe bis 2026 auf einen Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro je Tonne. Das verteuert, für sich genommen, die Kilowattstunde Erdgas weiter: Laut Prognose der Stadtwerke, die sich dabei auf den Deutschen Industrie- und Handelskammertag beziehen, um am Ende 1,1 bis 1,3 Cent. Meyer-Hammerström weiß: Der Gaspreis lag im Bundesdurchschnitt schon Mitte 2020 ohne die neue Abgabe bei 5,99 Cent je Kilowattstunde; viele Versorger würden also ebenfalls draufsatteln müssen.

Der durchschnittliche Stromkunde hingegen kommt in der Modellrechnung der Osterholzer Stadtwerke im kommenden Jahr minimal günstiger davon. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3000 Kilowattstunden zahle aufs Jahr gerechnet 55 Cent oder 0,05 Prozent weniger, wenn er den Tarif „Der Clevere“ gewählt hat. „Nicht der Rede wert“, gesteht Meyer-Hammerström und bekräftigt auf Nachfrage, natürlich komme nicht jedes Einfamilienhaus mit 3000 Kilowattstunden im Jahr aus; das Rechenbeispiel sei aber durchaus nicht realitätsfern.

Sein Credo laute weiterhin: „Energie muss bezahlbar bleiben, die Kunden erwarten das zu Recht.“ Deutschland habe die höchsten Strompreise in der Europäischen Union, was auch mit den zweifellos richtigen Zielen der Umwelt- und Klimapolitik zu tun habe, so Meyer-Hammerström. Es sei aber unverständlich, dass weiterhin der volle und nicht der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf so lebensnotwendige Güter wie Strom und Gas angewendet werde. „Der Bund hat da ein besonderes Geschäftsmodell für sich entdeckt“, ätzt der Geschäftsführer. Rechne man die Steuern, Abgaben und Umlagen heraus, sei Strom gegenüber 1998 um lediglich 16 Prozent teurer geworden; inflationsbereinigt entspreche das einem Preisrückgang von 14 Prozent.

Immerhin: Durch milliardenschwere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt wird beim Strom die sogenannte EEG-Umlage gedeckelt. Die müsste im kommenden Jahr eigentlich von 6,756 auf 9,651 Cent geradezu explodieren, denn der Börsenpreis ist corona-bedingt gefallen, sodass sich die Differenz zur garantierten Einspeisevergütung für regenerative Energiequellen vergrößert hat. Die Bundesregierung hat die EEG-Umlage fürs kommende Jahr aber auf 6,5 Cent je Kilowattstunde festgelegt.

Meyer-Hammerström erläutert, warum die Verbraucher vom aktuellen Börsenpreis nicht immer gleich profitieren: Versorger wie die Osterholzer Stadtwerke kauften langfristig ein, teils drei Jahre im Voraus. „Spontane Spekulationsgeschäfte verbieten sich für ein kommunales Unternehmen“, so der Geschäftsführer. Bei anderer Gelegenheit wirbt Meyer-Hammerström für sein Haus gern als Arbeitgeber und Steuerzahler mit Versorgungssicherheit und Kundennähe. Jetzt hebt er Einkäufer Stefan Schrage hervor, „der einen super Job macht“. Und er setzt hinzu, dass allein die Übertragungsnetz-Entgelte, auf die er keinen Einfluss habe, kommendes Jahr um 7,8 Prozent höher liegen werden als zurzeit. Auch dieser Preissprung spreche aus seiner Sicht für Verträge mit zweijähriger Preisbindung („Der Clevere fest“): Das Preisrisiko habe aus seiner Sicht das Unternehmen, der Verbraucher gewinne Planungssicherheit. Nicht grundlos habe sich inzwischen jeder zweite Stadtwerke-Kunde für die Festpreis-Lösung entschieden. Zu den Unwägbarkeiten des Geschäfts zählt der Stadtwerke-Chef auch die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und besagte Einführung der CO2-Abgabe. Beide Maßnahmen träfen sein Haus sehr kurzfristig und verursachten hinter den Kulissen immensen Umstellungsaufwand in der EDV. „Es ist nicht damit getan, mal eben das Feld einer Excel-Tabelle neu auszufüllen.“

Bei der Steuersenkung habe man 48 Stunden Vorlauf gehabt. Und bei der Umrechnung der CO2-Abgabe in Erdgaspreise zum 1. Januar 2021 liege zwei Monate vor dem Start auch erst die Hälfte der 14 Umsetzungsvorschriften rechtsverbindlich vor. Der besseren Vergleichbarkeit wegen liege seinen Preisbeispielen ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zu Grunde, aber: „Wir geben die Steuersenkung selbstverständlich eins zu eins an unsere Kunden weiter, selbst wenn die vielleicht kurz vor Weihnachten doch noch bis 1. April verlängert werden sollte“, verspricht Meyer-Hammerström.