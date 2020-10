An der Sternwartestraße in Lilienthal waren Mitarbeiter der Firma Stehnke und der Osterholzer Stadtwerke kürzlich damit beschäftigt, eine geborstene Trinkwasserleitung zu ersetzen. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat vielen Straßen und Wegen in der Region arg zugesetzt. Und das wirkt sich auch auf die Energieversorgungsleitungen aus. Daher haben die Osterholzer Stadtwerke nun einen Erdgas-Fachmann ausgesandt, um dort, wo es auffällige Absackungen gegeben hat, die Bodenverhältnisse zu überprüfen.

Vor einigen Tagen waren den Experten des Energieversorgers die Folgen der Trockenheit vor Augen geführt worden, als sie binnen weniger Stunden gleich zwei Wasserrohrbrüche in der Sternwartestraße in Lilienthal bewältigen mussten. In beiden Fällen handelte es sich um Leitungen, die bereits mehr als 50 Jahre lang im Boden lagen. Allerdings vermuteten die Stadtwerke-Techniker schon damals, dass auch die Trockenheitsperioden der vergangenen Jahre das Gefüge unterhalb der Straße so verändert haben, dass die Leitungen dem Druck nicht mehr standhielten.

Für den Laien werden die Veränderungen vor allem an den Verkehrswegen sichtbar: Fehlt dem moorigen Untergrund das Wasser, weil es zu selten regnet, fällt er unter dem Gewicht der Straße zusammen wie ein Schwamm, dehnt sich später bei Regen aber nicht wieder aus. Die Folge sind Dellen und Senken auf Straßen und Radwegen, die von den Gemeinden kaum zu sanieren sind.

Um Schäden an den Versorgungsleitungen zuvorzukommen, schicken die Stadtwerke nun ihren Fachmann los, der vor allem an Moorstraßen mit einem Messgerät und per Sichtprüfung die Bodenverhältnisse am Gebäude im Bereich der Einführung der Erdgasleitung überprüft. Die Häuser an den betreffenden Stellen müssen nur betreten werden, wenn an der Hauseinführung ein Befund festgestellt wird, teilen die Stadtwerke mit.

„Sicherheit hat hohen Stellenwert“

Kunden der Osterholzer Stadtwerke, die Auffälligkeiten im Zusammenhang mit ihren Versorgungsleitungen feststellen, könnten sich auch direkt beim Unternehmen melden. Bei Auffälligkeiten, Störungen und Unsicherheit des Kunden seien die Osterholzer Stadtwerke jeden Tag rund um die Uhr unter der Nummer 0 47 91/ 80 90 erreichbar und im Bedarfsfall mit Fachleuten schnell vor Ort, so ein Sprecher des Energieversorgers. Er betont, Sicherheit habe einen hohen Stellenwert. Daher überprüfe man immer wieder das etwa 700 Kilometer lange Erdgasnetz, indem Fachleute mit einer Sonde die gesamte Strecke auf Straßen, Wegen und Grundstücken ablaufen. Einmal jährlich werde dem Erdgas auch ein Geruchsstoff beigemischt. Somit könnten Gaskunden ein mögliches Leck auch selbst erriechen und im Bedarfsfall sofort die Stadtwerke kontaktieren.