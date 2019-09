Hartmut Hesse frönt seit 70 Jahren dem königlichen Spiel. Nicht nur im Schach, sondern auch in anderen Lebensbereichen glaubt er die richtigen Züge gesetzt zu haben. (Michael Schön)

Osterholz-Scharmbeck. Hartmut Hesse hat sich mit seiner Familie in einer Westerbecker Siedlung niedergelassen. Strategisch günstig: Das Grundstück nebenan war und ist bis heute unbebaut. Ganz ruhige Lage. Und das Wohnzimmer, das auf der von der Straße abgewandten Hausseite liegt, gewährt ihm einen freien und weiten Blick ins Grüne. Die mit Hege und Pflege des Rasens verbundenen Mühseligkeiten nimmt ihm seit Kurzem ein Mähroboter ab. „Ich könnte den ganzen Tag auf der Terrasse sitzen, um ihm bei der Arbeit zuzusehen“, versichert Hesse. Ob man ihm an dieser Stelle Glauben schenken kann?

Der frühere Stabssoldat ist zwar seit sage und schreibe 25 Jahren im Ruhestand. Doch eigentlich ist er es auch wieder nicht. Ein umtriebiger Tausendsassa, Multifunktionär, politisch engagiert. Er hatte Sitz und Stimme im Stadtrat, gehört dem Vorstand der Schachfreunde Osterholz-Scharmbeck an und ließ sich von den Mitgliedern der Regionalgruppe des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) 2018 ein weiteres Mal zum Kreisvorsitzenden wählen. Er singt im Shanty-Chor und spielt Turnierskat.

Eigentlich wollte Hesse, der inzwischen 75 ist, „jenseits der Siebziger“ keine Ämter mehr übernehmen. Doch er habe – nach 21 Jahren Vorsitz im SoVD-Stadtverband und acht Jahren als Chef im Kreisverband – für eine dritte Amtsperiode kandidiert, weil sich kein geeigneter Nachfolger angeboten habe. Überhaupt habe das „Ehrenamt“ ein Problem: „Seit für jeden erwiesenen Dienst eine Gegenleistung erwartet wird.“ Dass einmal im Jahr ein paar Auserwählte einen „feuchten Händedruck“ bekämen oder sich im Garten des Bundespräsidenten vergnügen dürften, damit sei es halt nicht getan. „Dabei würde der Staat ohne die Institution des Ehrenamtes zusammenbrechen!“ Drängt sich die Frage auf, wie denn dann die Wertschätzung ausgedrückt werden könnte? Hesse wird plötzlich ganz ernst und nachdenklich. „Wahrscheinlich ist es schon zu spät, um da noch etwas zu tun.“

Der SoVD Deutschland hat bundesweit über eine halbe Million Mitglieder. Im Kreisverband Osterholz sind 5700 Menschen organisiert, im Stadtverband etwa 2000. „Tendenz steigend. Wir werden gebraucht. Wenn es den SoVD nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.“ Kerngeschäft des sozialpolitischen Interessenverbandes ist die Beratung zu allen Fragen des Sozialrechts, etwa zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Schwerbehinderte können in den Geschäftsstellen kompetente Berater ansprechen. „Wenn man in die Versammlungen geht, hat man das Gefühl, dass da nur Uralte sitzen. Doch der Schein trügt. Es kommen zu uns auch Leute, die nicht freiwillig, sondern gesundheitsbedingt in Rente gegangen sind und sich wundern, wenn sie eine Mitteilung über die Höhe ihrer Erwerbsminderungsrente erhalten haben.“ Überhaupt würde es der SoVD sofort mitbekommen, wenn über die Finanzierung der Rente eine neuerliche Diskussion angestoßen werde. „Dann gibt es immer gleich jede Menge Anmeldungen.“ Hesse selbst ist schon mit 50 in Pension gegangen. Freilich aus freien Stücken. Er hat ein Zeitfenster genutzt, das nach der Wiedervereinigung aufgegangen war. Nach der Abwicklung und Teilübernahme der Nationalen Volksarmee (NVA) habe man mehr Leute unter Waffen gehabt als gewünscht. „Vor allem mehr Häuptlinge als Indianer.“ Also wollte man möglichst viele Offiziere loswerden. Hesse, der mit dem Dienstgrad Oberstleutnant ausschied, war einer. Man bot ihm Posten beim Verteidigungsministerium in Bonn und in den neuen Bundesländern an. Er lehnte ab, auch aus Rücksicht auf das jüngste von vier Kindern, den noch schulpflichtigen Marc. 1992, zwei Jahre vor der Pensionierung, war die Familie nach Osterholz-Scharmbeck umgezogen. Seine damalige Entscheidung hat der Stratege, der bei den Osterholz-Scharmbecker Schachfreunden noch immer an Brett sechs spielt, nie bereut. Er konnte sich der Familie, den Hobbys und den Ehrenämtern widmen – und das nach einem offenbar erfüllten Berufsleben. Der in Bielefeld aufgewachsene Ostwestfale hat als Soldat Land und Leute kennen gelernt: in der Lüneburger Heide, in Schleswig-Holstein, in Itzehoe und Idar-Oberstein. Nicht zu vergessen Oslo. Im Hauptquartier des nördlichen Kommandobereichs der Nato arbeitete er als Stabsoffizier eng zusammen mit Dänen, Niederländern, Kanadiern und Briten. „Ein Traum!“ Von den vier Jahren an diesem Standort hat er nicht weniger als 52 Wochen in Brüssel verbracht.

Allein in Garlstedt

„Hochinteressant“ auch die zwei Jahre in der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Garlstedt, seine letzte Station, die der Grund für den Umzug nach Osterholz-Scharmbeck war. Sein Posten: „Vorkommando der Bundeswehr-Nachschubschule“. Die Amerikaner hatten die Kaserne im Osterholz-Scharmbecker Norden, die damals als die modernste Europas galt, nach zunächst nur temporärer Abordnung in den Irak („Desert Storm“) schließlich ganz geräumt. Von der 4400 Köpfe starken Panzerbrigade blieb nur ein Aufräumkommando in der einer Geisterstadt gleichenden Kaserne. Es sorgte für Besenreinheit und den Abtransport des letzten Mobiliars. Eingerückt im Gegenzug war Hesse, der als Standortältester, Verbindungsoffizier und dank hervorragender Englisch-Kenntnisse ein gutes Einvernehmen mit dem Garlstedter US-General und dessen Nachfolger als Kommandeur, Oberst Plant, pflegte. Bis auch die aus good old O'Beck City auszogen und das Sternenbanner eingeholt wurde. Der Deutsche sollte daraufhin die Übergabe an die bis dahin in der Bremen-Grohner Roland-Kaserne ausbildende Bundeswehr-Nachschubschule vorbereiten. Als die Amerikaner mit dem Kofferpacken fertig waren, hielten in Garlstedt nur noch Hesse und ein Oberfeldwebel in ihren Dienstzimmern die Stellung. Dazu kam noch deren Fahrer. „Und diese beiden wurden auch noch abgezogen, als die Amerikaner keine Verwendung mehr für sie hatten.“ Hesse war nun ganz allein und knipste als Letzter das Licht aus. „Ich habe tatsächlich morgens auf- und abends wieder abgeschlossen.“

Hesse erinnert sich an „heftigen Widerstand“ aus Bremen gegen die Umzugspläne und an die Zeit der Umbauten. „Man hat ja zum Beispiel keine geeigneten Hörsäle gehabt.“ Dafür mussten die Kücheneinrichtungen teilweise raus, nicht etwa aus Platzgründen, sondern wegen der Vorschriften: „Die deutschen Küchen durften nur zu 25 Prozent aus Holz sein, die der Amerikaner aber zu 30 Prozent.“

Der Ex-Soldat saß viele Jahre für die SPD im Stadtrat. Der bekennende „Helmut-Schmidt-Follower“ hütet das Parteibuch bis heute, zog sich aber aus der Politik zurück und ist den Genossen ausdauernd gram. Nicht etwa wegen der „Agenda 2010“, die seinem Sozialverband zweifellos Zulauf bescherte („Die Arbeitsmarktreform war zum damaligen Zeitpunkt in Ordnung, aber man hätte nach drei Jahren die zum Anwachsen des Niedriglohnsektors führenden Maßnahmen wieder kassieren müssen“). Sondern wegen des Parteiengezänks auf kommunaler Ebene. Und auf Bundesebene wegen des programmatischen Schwenks der beiden damals noch großen und schließlich an Konturen verlierenden Volksparteien.

Leidenschaftlich verbunden ist er nach wie vor dem Schachsport. „Ich spiele seit 70 Jahren.“ Angefangen hat es bei einem Freibadbesuch mit der Familie. „Bevor wir hier sinnlos auf der Wiese herumsitzen, können wir auch Schach spielen“, hatte der Vater entschieden. „Ich habe gegen Vater, Mutter, Schwester und Schwager gespielt. Und irgendwann habe ich sie alle geschlagen!“ Als junger Mann nahm er an ostwestfälischen Meisterschaften teil, um später sogar einmal Bremer Seniorenmeister zu werden. In Idar-Oberstein wurde er sogar für die Regionalliga gebraucht. „Da habe ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu Trainingszwecken gespielt.“ Ganz ohne Übung kommt eben auch ein Meister-Stratege nicht aus.