Elke Lentz bringt für ihren neuen Job bei der Migrations- und Flüchtlingsberatung des Diakonischen Werks Osterholz-Scharmbeck jede Menge Berufserfahrung mit. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich bin ein Unruhemensch“, sagt Elke Lentz von sich, angesprochen auf Biografie und berufliche Stationen. Die gebürtige Wormserin ist in der süddeutschen Hohenlohe-Region aufgewachsen und hat nach Ausbildungen zur Sozialpädagogin und Diakonin in Rheinland-Pfalz und Hessen gearbeitet. Seit dem 1. Mai steht sie in Diensten des Diakonischen Werks Osterholz-Scharmbeck.

Es ist ihre erste Station in Norddeutschland. Sie ist also eine Zugereiste, wie jene Menschen auch, die in der Regel freilich nicht aus freien Stücken dorthin gekommen sind und die sie nun beraten soll. Während sie aber problemlos in ihrer Wahlheimat im Kreis Rotenburg angekommen ist, fremdeln Flüchtlinge und Migranten in der Regel mit den veränderten Lebensumständen. An dieser Stelle wollen Elke Lentz und ihre Kollegin Sabina Kadura mit ihren Orientierungshilfen zu einer gelungenen Integration beitragen. „Flucht und Migration haben mit sehr viel persönlichem Leid der Betroffenen und ihren Familien zu tun. Menschen, die zu uns kommen, sind erst einmal erleichtert, hier in Sicherheit zu sein. Es gibt aber auch Verunsicherung“, erklärt Geschäftsführer Norbert Mathy. Es sei immens wichtig, dass Menschen mit Migrationshintergrund einen Platz in der Gesellschaft bekämen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein geregeltes Arbeitsverhältnis. In Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen geben Lentz und Kadura dafür die erforderlichen Hilfestellungen.

Sogenannte offene Sprechzeiten sind im Haus der Kirche den Dienstagen (14 bis 16 Uhr) und Donnerstagen (10 bis 12 Uhr) vorbehalten. Beratungstermine sind aber auch durch gesonderte Vereinbarung zu bekommen. „Auf zwischen zwei und acht Beratungen täglich“ kam Elke Lentz in den ersten zwei Monaten. Es gebe Unmengen von Fällen und wahre Aktenberge, ergänzt Sabina Kadura. „Denn an einem Fall hängen ja oft ganze Familien.“ Sie arbeitet schon seit 33 Jahren mit Angekommenen ganz unterschiedlicher Herkunft und hat die verschiedenen Einwanderungswellen seit dem Ende des Warschauer Pakts und dessen Folgen erlebt. Im Moment sind es vor allem Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, Irak, Somalia und Eritrea, die in den diakonischen Einrichtungen Hilfe suchen. Viele haben bereits ein Aufenthaltsrecht, andere zumindest eine günstige Bleibeperspektive. Doch auch wenn der Status im positiven Sinne geklärt ist, zum Beispiel durch den subsidiären Schutz, der in Anspruch genommen werden kann, wenn weder Flüchtlingsschutz noch Asylberechtigung gewährt wird, aber im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht, bleibt vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen die Frage offen, wie lange diese Hintertüren noch geöffnet bleiben. „Diese Menschen blicken in eine ungewisse Zukunft.“ Für Elke Lentz steht ein derartiger Schwebezustand dem Ziel der „Aufenthaltsverfestigung“ entgegen. In solchen Lebenslagen ist psychosoziale und sozialpädagogische Beratung gefragt, die von der diakonischen Einrichtung auch gewährt werden kann.

Hoher Unterstützungsbedarf

Mathy: „Viele erleben einen langsamen Start. Die Eigenständigkeit gelingt nur mühsam. Der Bedarf an Unterstützung ist hoch. Schwerpunkt ist zunehmend die Begleitung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt.“ Den Unterschied zum Jobcenter macht laut Sabina Kadura aus, „dass wir mehr auf die Leute eingehen können, die oft nicht verstehen, was die Sachbearbeiter von ihnen wollen“. Mathy macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Migrationsarbeit eng verzahnt ist mit anderen Einrichtungen der Diakonie wie der Schuldnerberatung, der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung oder der Tafel.

Sabina Kadura ist heilfroh, dass Elke Lentz von ihren früheren Stationen so profunde Kenntnisse und praktische Erfahrungen mitbringt. Zuletzt kümmerte sich die Neue in Bad Kreuznach beispielsweise um Angelegenheiten des Bleiberechts und der Unterhaltssicherung. In Hessen war sie nicht nur für Geflüchtete zuständig, sondern auch für Menschen mit Aufenthaltsrecht und gleichzeitigem Bedarf an psychosozialer Begleitung. Elke Lentz war sehr gespannt, welche Schwerpunkte sie als Migrations- und Flüchtlingsberaterin der Diakonie in Osterholz-Scharmbeck setzen müsste. In den meisten Fällen widmet sie sich Einzelpersonen oder Familien, die gute Aussichten haben, in Deutschland bleiben zu können. Laut Kadura geht es in den meisten Fällen zunächst einmal darum, herauszufinden, „was sie für einen festen Status brauchen“. Dafür spielt auch die Familienzusammenführung eine wichtige Rolle. „Wer da durch Ungewissheiten oder Enttäuschungen belastet ist, tut sich schwer, einen Sprachkursus erfolgreich zu absolvieren“, gibt Sabine Kadura zu bedenken.

Eher eine Routineangelegenheit, wenn auch eine mitunter höchst knifflige und Geduld erfordernde, ist die Identitätsklärung etwa bei der Geburt eines Kindes oder bei Trauungen. Viele Eheschließungen finden keine Anerkennung bei den Behörden, weil bestimmte Dokumente nicht beigebracht werden können. Das hat Einfluss auf Steuern und Abgaben, auf die Krankenversicherungsbeiträge, die von der Familie entrichtet werden müssen.

Beratungsbedarf haben auch EU-Bürger aus Bulgarien und Rumänien oder dem Beitrittskandidatenstaat Albanien. Stichwort Freizügigkeit: Frauen, die mit ihren Ehemännern nach Deutschland gekommen sind und jetzt in Scheidung leben, suchen in ihrer Verzweiflung nach Rat, wie sie ihre Zukunft gestalten können.

Gibt es denn große Unterschiede zwischen dem rechtlichen Rahmen, in dem sie in Hessen und Rheinland-Pfalz arbeitete, und jenem, den sie in Niedersachsen vorfindet? „Die Gesetze sind ja vom Bund vorgegeben“, antwortet Elke Lentz, „aber es gibt Unterschiede in den Erlassen, in der Art der Umsetzung durch die jeweilige Behörde.“

Bleibt die Frage, wie sie und ihre Kollegin es hinkriegen, sich mit einem Klienten aus beispielsweise dem arabischen Sprachraum durch den Dschungel behördendeutscher Begriffe wie Niederlassungserlaubnis zu kämpfen. Elke Lentz, die fließend Englisch spricht und sich auch auf Französisch recht gut verständigen kann, findet, dass man auch komplizierte Texte „auf einfache Sprache runterbrechen kann“. Mancher rückt auch gleich mit einem Dolmetscher an, und es steht zudem eine Liste mit ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern zur Verfügung, von denen auch welche der arabischen Sprache und des persischen Farsi mächtig sind.

Sabine Kadura ist der Hinweis wichtig, dass noch immer Ehrenamtliche gesucht werden, die Geflüchtete unterstützen wollen. „Gerade für den Übergang von Schule zum Beruf. Viele Auszubildende kriegen von ihren Arbeitgebern hervorragende Beurteilungen, scheitern aber beim schriftlichen Part.“