Erster Spatenstich zum offiziellen Baustart zum Glasfasernetz in Hagen an der Straße „Am Wintersberg“, wo der Hauptverteiler entstehen soll. (Andreas Palme)

Hagen. „Wer noch dabei sein will sollte sich sputen“, erklärte der Projektmanager für den Glasfaserausbau in Hagen während des offiziellen Baustarts zum schnellen Internet und wies darauf hin, „dass es für einen Gratisanschluss zu spät sein könnte, wenn die Bagger in der Straße anrücken“. Der feierliche „erste Spatenstich“ fand jetzt am geplanten Standort des Hauptverteilers in der Straße „Am Wintersberg“ statt. Neben Vertretern der Deutschen Glasfaser (DG) nahmen für die Gemeinde auch Bürgermeister Andreas Wittenberg (parteilos) und Bauamtsleiter Jan-Christian Voos teil.

Der Hauptverteiler wird neben dem Spielplatz am westlichen Ende der Straße errichtet, hat die Größe einer Fertiggarage und passt sich mit seiner Fassade in Klinkeroptik dem Wohnumfeld an. Hier laufen später 3696 Anschlüsse der 59 Verteilerpunkte mit je 48 Hausanschlüssen aus der gesamten Ortschaft zusammen. Die Deutsche Glasfaser liefert den Lichtwellenleiter bis ins Haus. Ohne die bislang üblichen „letzten Meter Kupferkabel“ sind so hohe Übertragungsraten möglich.

Bürgermeister Wittenberg freut sich über den schnellen Baubeginn und hofft, dass schon im Sommer alle Interessenten ihren funktionierenden Internetanschluss haben. Darüber hinaus machte er weiteren Ortsteilen Mut, sich für einen Glasfaseranschluss zu engagieren. „Bei entsprechender Nachfragebündelung ist die DG bereit, weitere Teile der Gemeinde Hagen auszubauen“, so Wittenberg. Bei einer Nutzerquote von Durchschnittlich 49,06 Prozent der Wohneinheiten habe die DG mit den Bauarbeiten begonnen.

Im Detail haben in Bramstedt 58,96 Prozent, in der Gackauer Straße 67,57 Prozent und in Börsten 52,34 Prozent der Hauseigentümer einen schnellen Anschluss beantragt. In Hagen selbst konnten sich 43,96 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss erwärmen, Hagen-Aue kommt sogar auf eine Top-Quote mit 75,81 Prozent. „Natürlich hoffen wir noch auf einen neuen Schwung bei den Anträgen wenn wir erst einmal in Hagen mit den Bauarbeiten präsent sind“ erklärt der DG-Rollout-Manager Thomas Busch, „denn aktuell können Kurzentschlossene die Anschlussgebühr in Höhe von 750 bis 1500 Euro sparen“.