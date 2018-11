Weil Drogenfahnder in seinem Kleiderschrank fast 300 Kokain gefunden haben und die Tüten seine DNA-Spuren trugen, muss ein Mann aus Schwanewede nun wieder für eine geraume Zeit in ein Quartier mit kargem Mobiliar umziehen. Das Landgericht Verden hat den 28-Jährigen jetzt wegen Besitzes und Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu zweieinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Er hat bereits vier Monate Untersuchungshaft hinter sich.

Dass sich der im August begonnene Prozess länger als geplant hingezogen hat, lag nicht zuletzt an unterschiedlichen Auffassungen der Verfahrensbeteiligten über die Rechtmäßigkeit der Mitte März erfolgten Hausdurchsuchung sowie deren Konsequenzen. Der Angeklagte war durch ein anderes, nicht gegen ihn gerichtetes Ermittlungsverfahren in den Fokus der Fahnder geraten. Dabei ging es um den mutmaßlichen Betrieb einer Cannabis-Indoor-Plantage. Ein zunächst in diesem Zusammenhang von der Staatsanwaltschaft Oldenburg erwirkter Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts war allerdings erst mehr als vier Monate später umgesetzt worden.

Als die Polizei schließlich erschien, ergaben sich zwar keine Hinweise auf Hanfanbau mehr. In einem Zimmer im Obergeschoss, das der Angeklagte mit seinem Bruder genutzt haben soll, stöberten die Beamten aber reichlich Kokain auf. Der Inhalt der vier durchsichtigen Folienbeutel, die sich in einem Schuhkarton beziehungsweise in der Tasche eines Blazers befanden, summierte sich auf exakt 294,98 Gramm. Eine Analyse ergab zudem, dass es sich um Koks mit einem vergleichsweise hohen Wirkstoffgehalt von beinahe 91 Prozent handelte.

Der 28-Jährige hatte in der Hauptverhandlung vor der 7. großen Strafkammer zunächst eisern geschwiegen. Während der mehrtägigen Beweisaufnahme wurde am Ende auch die seinerzeit zuständige Staatsanwaltschaft zu den Umständen der späten Durchsuchung des Einfamilienhauses in Schwanewede befragt. Sie erklärte, der Angeklagte sei im Zuge von Observationen und Telefonkommunikationsüberwachung in Verdacht geraten, mit Betäubungsmitteln zu handeln; sie verteidigte die verzögerte Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses. Während die Verdener Kollegen von einer „nachvollziehbaren Ermessensentscheidung“ sprachen, sahen Gericht und Verteidigung eher eine Rechtswidrigkeit. Die Kammer betonte jedoch, die Ergebnisse seien verwertbar.

Rauschgift zum Verkauf bestimmt

Im Rahmen einer vom Verteidiger angeregten Verständigung wurde dem Angeklagten unter der Voraussetzung eines glaubhaften Geständnisses eine Haftstrafe zwischen zweieinhalb und drei Jahren zugesagt. Über eine vom Anwalt vorgetragene Erklärung räumte der 28-Jährige ein, dass sich das entdeckte Kokain tatsächlich in seinem Besitz befunden habe. Er habe es „wenige Tage zuvor entgegengenommen, um es für kurze Zeit aufzubewahren“. Ihm sei bekannt gewesen, dass das Rauschgift zum gewinnbringenden Verkauf bestimmt gewesen sei, er habe aber keine Kenntnis vom wirklichen Wirkstoffgehalt gehabt, sondern sei von der „üblichen Straßenqualität“ ausgegangen.

Er sei auch weder an der Beschaffung beteiligt gewesen, noch habe er in den Verkauf eingebunden werden sollen. Zu Personen im Hintergrund würden keine Angaben gemacht. Die Fingerspuren seien entstanden, als der Angeklagte die Beutel geöffnet habe, um sich per Augenschein „eine Vorstellung von der ungefähren Menge“ machen zu können.

In seinem Plädoyer sagte der Verteidiger, die Polizei habe einen „überraschenden Zufallsfund“ gemacht. Der daraufhin erlassene Haftbefehl habe nur eine dürftige Grundlage gehabt.

Die vier Monate U-Haft, die sein Mandant schon verbüßt hat, werden auf die nun verhängte Gefängnisstrafe angerechnet. Das Gericht blieb um vier Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.