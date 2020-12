Der Sohlabsturz an der Obermühle: Fische und andere Wasserlebewesen müssen dort gut 1,5 Meter Höhenunterschied überwinden. Selbst in regenreichen Jahren ist das nur wenigen möglich. Die Gemeinde plant nun, das Hindernis mithilfe einer Sohlgleite zu umgehen. (Leonie Kulp)

Ritterhude. Vom ursprünglichen Lauf der Ritterhuder Beeke ist heute nur noch wenig zu erahnen. Auf vielen Metern begradigt, an anderer Stelle vertieft und durch mehrere Bauwerke gebändigt, haben sich die Ritterhuder Wohngebiete den kleinen Bach über Jahrzehnte hinweg geradezu einverleibt. Nur in regenreichen Jahren haben die Meerforellen heute noch eine Chance, die Beeke von der Hamme kommend so weit hoch zu schwimmen, dass sie im flacheren Oberlauf ihren Laich auf den Kiesbänken ablegen können. Eine Idee, mit der die SPD-Fraktion schon im Juni 2017 an die Gemeinde und die übrigen Fraktionen herangetreten war, könnte dies ändern. Sie schlägt vor, im Bereich der Obermühle eine Sohlgleite zu bauen, um den dortigen Höhenunterschied von gut 1,5 Metern für die Fische passierbar zu machen. Etwas, das dem örtlichen Angelverein Hammebiss seit Langem am Herzen liegt. Nun gab es einen ersten Bericht.

Eines vorweg: Noch kann lange nicht die Rede davon sein, dass sich tatsächlich am Lauf der Beeke etwas ändert. Nicht nur aus finanziellen Gründen. Vor allem müsse zuerst mit dem betroffenen Anlieger gesprochen werden, dessen Land im Bereich der Obermühle an die Beeke grenzt und dessen Unterstützung die Gemeinde benötigt, um dort aktiv werden zu können, betonte die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Sameluck. Außerdem müsse untersucht werden, welche Folgen eine Veränderung des Bachlaufs auf das Oberflächenwasser habe, teilte sie dem Fachausschuss mit. Schließlich darf eine Beeke-Renaturierung nicht dazu führen, dass künftig bei Starkregen Keller und Straßen geflutet werden.

Gesamtes Gewässer im Blick

Für Fachfrau Sameluck ergibt es zudem wenig Sinn, diesen Abschnitt des Bachs isoliert zu betrachten. Denn das Bauwerk im Bereich Obermühle, das das Aufsteigen der Fische verhindert, ist nicht das einzige Hindernis. Ähnlich sieht es die Fraktion der Grünen, die den Antrag der SPD begrüßt hatte. Kurz darauf, im September 2017, stellte sie dann selbst einen Antrag. Die Grünen regten an, die Gemeinde solle nach Naturschutzprojekten innerhalb Ritterhudes suchen, die mithilfe von Kompensationsmitteln umgesetzt werden könnten. Als mögliches Projekt nannten sie die Renaturierung der Beeke.

Im ersten Schritt hat die Gemeinde Ritterhude mittlerweile die Biologische Station (Bios) Osterholz für dieses Projekt ins Boot geholt. Bios-Mitarbeiterin Leonie Kulp untersuchte die Güte der Gewässerstruktur und erstellte eine Karte. Dabei betrachtete sie den Bach von seiner Mündung in die Hamme bis zur B 74, die er nördlich der Schillerstraße unterquert. Aufgeteilt in 100 Meter lange Teilstücke bewertete Kulp die Laufentwicklung, das Längs- und das Querprofil, die Sohlen- und die Uferstruktur sowie das Umfeld des Gewässers. Ergebnis: Nur zwischen den Straßen An der Obermühle und An der Untermühle ist die Beeke teilweise mäßig bis gering verändert. Überall sonst wird sie als deutlich bis vollständig verändert eingestuft.

Insgesamt sechs Bauwerke – der Durchlass an der B74, Sohlabstürze an der Ober- und an der Untermühle, die Querung der Bahnlinie mithilfe eines Doppeltunnels, der Durchlass unter der Beekstraße und das Siel an der Mündung in die Hamme – führen dazu, dass der Bach für seine Bewohner nicht durchlässig ist. Können Meerforellen nur in regenreichen Jahren die Sohlabbrüche überwinden, so ist beispielsweise Wasserflöhen dies selbst dann nicht möglich.

„Eigentlich müsste man unten anfangen“, räumte Sabine Sameluck ein. Also mit dem Siel im Mündungsbereich, um von dort aus die Beeke für Wasserlebewesen durchgängiger zu machen. Allerdings sei der Bereich alles andere als einfach. Allein schon, weil das an die Beeke angrenzende Land dort mehreren Personen gehört.

Sameluck sprach sich daher gegenüber dem Fachausschuss dafür aus, den SPD-Antrag und damit den Bau einer Sohlgleite im Bereich der Obermühle weiterzuverfolgen. Auch diese Veränderung sei bereits positiv für das Leben im und am Wasser, betonte sie. „Außerdem ist dieser Bereich der Beeke für umweltbiologische Projekte geeignet.“ Sie erinnerte daran, dass die Ganztagsschule Ritterhude dort bereits entsprechend aktiv sei.

Um den dort vorhandenen Höhenunterschied überwinden zu können, müsste die Sohlgleite je nach Gefälle 90 bis 150 Meter lang werden. Für eine 130 Meter lange Gleite ermittelte die Verwaltung im Vorjahr Bruttokosten von 216 000 Euro. Nach Fördermöglichkeiten gefragt, erklärte Leonie Kulp: „Es ist schwierig, aber möglich.“ Dabei habe sie eine Förderung über die Wasserrahmenrichtlinie im Blick. Doch auch der beim Landkreis angesiedelte Topf mit Geldern für Kompensationsmaßnahmen könne eine Option sein.

Auf der Suche nach einem Partner, der die Leitung des Projekts verantwortlich übernehmen könnte, erlitt Sabine Sameluck zuletzt allerdings Schiffbruch. Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) habe bereits signalisiert, er werde keine mit EU-Fördermitten finanzierten Projekte mehr durchführen. Der Bürokratieaufwand sei sehr hoch, die Antragsverfahren seien sehr kompliziert und die Anforderungen an Ausschreibung und Durchführung sehr streng, teilte die Verwaltung mit. Sameluck war sich zwar sicher, dass der Landkreis und der GLV die Gemeinde fachlich unterstützen würden. Aber die Projektleitung müsse Ritterhude selbst übernehmen. Das schreckte die Politiker nicht: Sowohl im Fachausschuss als auch im Rat stimmten sie jetzt geschlossen dafür, die Planungen für die Sohlgleite weiterzuführen und 25 000 Euro als Planungskosten in den Haushalt 2021 einzustellen.