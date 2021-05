Bei seinem Besuch in der IGS in Buschhausen ließ sich der Ministerpräsident ( Zweiter von rechts) auch die Mediathek der Schule zeigen. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil war am Montag zu einer Stippvisite in Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude. Weil verschaffte sich einen Eindruck von der Neugestaltung auf dem ehemaligen Bergolin-Gelände in der Hamme-Gemeinde und besuchte anschließend die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Buschhausen sowie das Impfzentrum an der Jacob-Frerichs-Straße in Osterholz-Scharmbeck.

Weil ist davon überzeugt, dass nach den Sommerferien der Unterricht an Schulen wieder in Präsenzform stattfinden kann. Die Maskenpflicht aber dürfte noch länger bestehen bleiben, glaubt der Landeschef, der an diesem Dienstag im Kabinett über vorsichtige Lockerungen ab dem kommenden Wochenende sprechen will.

Bei einem Redaktionsgespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT während seines Besuchs in der Region gab sich der Ministerpräsident jedenfalls verhalten optimistisch. Auf die Frage, was er glaube, wann er erstmals wieder einen Tisch reservieren könne, um mit seiner Frau in einem Lokal zu essen, antwortete er: „Im Landkreis Osterholz gibt es Chancen mit Blick auf Juni.“ In Hannover werde es vermutlich länger dauern, aber er hoffe, möglichst bald.