Die noch unberührte Wildnis Skandinaviens hat Naturfotograf Florian Smit in den Fokus genommen. Die Ergebnisse sind derzeit auf Gut Sandbeck zu sehen. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Ganz früh am Morgen – die Sonne schickt gerade ihre ersten Strahlen über den Horizont – werden die wilden Rentiere Norwegens wach. Auch in einem Schlafsack, nicht weit von der ruhenden Herde entfernt, regt sich etwas. Dort packt Florian Smit vorsichtig Kamera und Objektiv aus und legt sich auf die Lauer. Und da ist sie, die ultimative Szene: Rentier vor aufgehender Sonne. Das Sonnenlicht umrahmt gerade nur die Umrisse zweier Tiere, die Farben ihrer Felle fügen sich nahtlos in den bräunlichen Hintergrund.

„Wenn ich Tiere fotografieren will, bereite ich mich vorher zuhause gut vor. Ich lerne die Verhaltensweisen der Tiere kennen“, erzählt Florian Smit, der sich mit seinen Naturfotografien bereits international einen Namen gemacht hat. Wilde Rentiere ziehen immer gegen den Wind, weiß der junge Fotograf. „Damit lassen sich auch Bewegungen der Herde vorhersehen, das erleichtert mir die Arbeit“, erzählt er. Abends kommt die Herde zur Ruhe und lagert sich, es findet kaum Bewegung statt. Dann ist es auch für Florian Smit Zeit, sein Lager aufzuschlagen und sich für die beeindruckenden Bilder bereit zu machen, die der nächste Tag bringen wird.

Derzeit stellt Smit einige seiner ausdruckstarken Bilder in der Galerie des Kunstvereins Osterholz-Scharmbeck auf Gut Sandbeck aus. Noch bis Sonntag, 4. Oktober, können dort die wilden Rentiere, Moschusochsen, Polarfüchse und norwegische Landschaften, die nicht von dieser Erde zu stammen scheinen, besichtigt werden. Jede Fotografie hat Smit dabei nicht nur mit einem erklärenden Untertitel versehen, sondern auch mit einer Beschreibung der verwendeten Kameraeinstellung. Das macht die Ausstellung nicht nur für Menschen interessant, die sich für Naturschönheiten interessieren, auch Fotografen haben ihre berufliche Freude an den gezeigten Aufnahmen.

Schon in früher Jugend kam Smit über seinen Vater, der in jedem Urlaub die Kamera dabei hatte, zur Naturfotografie. Irgendwann war dem jungen Mann klar, dass seine Zukunft nicht in einem akademischen Umfeld oder einer sicheren kaufmännischen Laufbahn lag, sodass er die Schule abbrach und sich ganz dem Fotografieren verschrieb. Sein großer Fundus an Naturaufnahmen machte es ihm aber möglich, später eine Ausbildung als Fotograf zu machen. Im öffentlichen Dienst in Hannover fotografierte Smit Menschen, zumeist Politiker, als ihm klar wurde, dass er sein Fortkommen nicht in Hochzeitsbildern oder der Abbildung von Menschenmassen sah.

„Ich bin in Garlstedt aufgewachsen und war immer schon gern draußen in der Natur“, erzählt Smit. In der Schule bereits hatte er seine Freundin und heutige Ehefrau Lisa Marie kennengelernt. Oft zu zweit, manchmal aber auch allein, zog es das „Team Smit“ in die Welt an ungewöhnliche Orte. Und obwohl die beiden auch schon auf der Südhalbkugel unterwegs waren, zieht es sie doch immer und immer wieder nach Norwegen.

„Ich bewundere sein Auge für das Detail“, bekennt Lisa Marie Smit. Ob es eine Landschaft, ein Baum oder ein Tier ist – Florian Smit hat den Blick für das Einzigartige entwickelt. Dazu gehöre jedoch auch ein gut Teil Planung, verrät der Naturfotograf. „Wenn ich irgendwo etwas interessantes sehe, einen ungewöhnlich gewachsenen Baum etwa, mache ich mir eine Notiz in meinem GPS und komme dann später zu dieser Stelle zurück, wenn die Sonne richtig steht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie das Licht dann durch die Äste und Zweige fällt und welche Wirkung das auf einem Foto ergibt“, erzählt Smit über seine Arbeitsweise.

Auf den Reisen in die norwegischen Nationalparks haben Florian und Lisa Marie Smit bereits einen alten VW-Bus verschlissen. Gerade wird ein alter Lkw als Expeditionsfahrzeug und Basisstation hergerichtet, aber die Smits sind auch viel zu Fuß oder mal mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei nehmen die beiden auch die Lichtspiele der Natur wahr, wie sich etwa ein gewaltiger Regenbogen bildet, hinter dem sich eine grandiose Felsformation versteckt. Oder die zart-zerbrechlichen Eisformationen, die schwankende Wasserstände bilden und die den Eindruck eines gläsernen Vorhangs erschaffen.

Neben guter Planung und dem sicheren Instinkt für das Ungewöhnliche gehört auch viel Glück zum Handwerk von Florian Smit: etwa beim Bild des gefiederten Waldbewohners auf der Suche nach den letzten Heidelbeeren. Das Ziel: Gerade dann zur Stelle zu sein, wenn Licht, Modell und Hintergrund in perfekter Harmonie zueinander stehen, oder wenn im skandinavischen Herbst kleine Sterne im Moos zu leuchten scheinen.

Die 28 Fotografien aus skandinavischen Naturparks sind noch während der Öffnungszeiten der Galerie Gut Sandbeck – sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr – bis zum 4. Oktober zu sehen. Der Eintritt ist frei.