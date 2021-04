Wer in Kurzarbeit war, muss in der Regel eine Steuererklärung abgeben. Die Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine rechnen mit mehr Klienten. (Hans-Jürgen Wiedl)

Landkreis Osterholz. Viele Arbeitgeber nutzen derzeit die Möglichkeit der Kurzarbeit. Sie hilft ihnen Belastungen abzumildern, die durch die Corona-Pandemie entstehen. Manche stocken die Zahlungen ihrer Arbeitnehmer, die sie vom Amt bekommen, auf unterschiedliche Werte auf. Und auch der Anteil der Kurzarbeit schwankt. Das macht die Sache komplex. Vor allem aber bringt sie die Steuer der Lohn- und Gehaltsempfänger durcheinander. Für einen Teil dürfte das auf eine Steuernachzahlung hinauslaufen. Und vor allem: Wer voriges Jahr Kurzarbeitergeld bekommen hat, muss eine Steuererklärung abgeben. Für viele ist das Neuland, entweder, weil sie bisher nie eine ausgefüllt haben oder die Erklärung sich in den Jahren kaum unterschied. Wer sich nicht damit auskennt, dürfte gut beraten sein, sich Hilfe zu holen.

Fragen zum Homeoffice

Steuerberater sind oftmals die erste Anlaufstelle dafür. Jens Ehlers von „Ehlers und Schaefer Steuerberater in Partnerschaft“ rechnet daher auch mit neuen Kunden. Mehr Arbeit bekämen sie ohnehin. Denn die Erklärungen dürften häufig komplexer ausfallen, als in den Vorjahren. Bei vielen Arbeitnehmern müsse genauer hingesehen werden. Eine Alternative zum Steuerberater sind für Arbeitnehmer die verschiedenen Steuerhilfevereine. Sie beraten ihre Mitglieder und füllen auch entsprechende Anträge aus. Die Höhe der Beiträge hängt meist vom Einkommen ab und beginnt bei rund 39 Euro jährlich. Auch die Vereine rechnen mit steigenden Mitgliederzahlen.

Derzeit ist es noch ruhig. „Es gibt einige Nachfragen zu Kurzarbeit und Homeoffice“, sagt Petra Walk vom Aktuell Lohnsteuerhilfeverein. Sie leitet die Beratungsstelle in Ritterhude. Der Grund ist einfach: Wer zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet ist, hat bis zum 31. Juli des Folgejahres Zeit dafür. Dieses Jahr wurde die Frist bis zum 2. August verlängert. Sollte ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein hinzugezogen werden, läuft die Frist sogar bis Februar des übernächsten Jahres, wie Petra Walk erläutert. Also gibt es derzeit noch keinen Grund für Stress. Trotzdem fragen die Mitglieder nach. „Es geht neben dem Kurzarbeitergeld auch um die Frage, wie das Homeoffice angerechnet wird und wie man es nachweisen muss“, erklärt Petra Walk. Wegen der Pandemie würden die Themen häufig per E-Mail oder Zoom erörtert. Manchmal werden die Unterlagen in den Briefkasten gesteckt.

Wer im Homeoffice arbeitet, kann das unter Umständen absetzen. Wie sich das auf die Steuern auswirkt, ist individuell und hängt von mehreren Faktoren ab. Greift beispielsweise die Homeoffice-Pauschale können dafür fünf Euro pro Tag abgesetzt werden. Allerdings wird der Ansatz bei 600 Euro gedeckelt. Dafür entfällt für diese Tage die Anrechnung von Fahrtkosten zum Arbeitsplatz. Dann geht es darum, ob absetzbare Dinge den Pauschalsatz von 1000 Euro übersteigt, den das Finanzamt automatisch anrechnet. Solche Fragen dürften bei den Steuerberatern und den Vereinen noch häufig gestellt werden.

Überbrückungshilfen ebenfalls Thema

Obwohl es im Bereich der Steuern für Arbeitnehmern zurzeit nur Nachfragen gibt, haben die Steuerberater bereits gut zu tun. Sie betreuen auch Unternehmen und Selbstständige. Ein aktuelles Thema sind Überbrückungshilfen, sagt Jens Ehlers. Der Gesetzgeber habe festgelegt, dass die Anträge nur über einen Steuerberater oder Rechtsanwalt eingereicht werden können. So werden sie vorab durch einen kompetenten Personenkreis geprüft. Und auch Unternehmen, die ihre Steuern selbst regeln, müssen die Anträge über diesen Weg beantragen. Bis zum Juli läuft laut Jens Ehlers die Überbrückungshilfe III. Die Beteiligten hätten sich erst einlesen müssen. „Das bedeutet für uns einen hohen Aufwand für die Schulung unserer Mitarbeiter“, sagt er.

Ein weiteres Thema seien die Liquiditätshilfen über die KFW-Bank. Ehlers rät den Mandanten, diese in Anspruch zu nehmen, wenn ohnehin Investitionen anstünden. Auch wenn es den Firmen gut gehe. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Kurzarbeit aus Sicht der Unternehmer. Seine Kanzlei mache Lohnabrechnungen für Firmen. Auch das sei eine komplexe Sache. Und manchmal, so Ehlers, seien sie einfach nur da und hörten zu, wenn jemand etwas über seine Sorgen erzählen müsse.

Zur Sache

Lohnsteuerverein

Die ersten Lohnsteuerhilfevereine wurden in den 1960er-Jahren von Arbeitnehmern gegründet. Die Steuererklärungen wurden immer komplizierter und einen Steuerberater konnte sich damals kein Arbeiter leisten. Die Idee war es, sich gegenseitig zu helfen. Einen Anteil an der Entwicklung hatten auch die Gewerkschaften. 1964 regelte der Gesetzgeber die Arbeit der Vereine in der Abgabenordnung. Aktuell wird im Steuerberatergesetz geregelt, wen die Vereine beraten dürfen. Laut dem Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BLV) dürfen Lohnsteuerhilfevereine beraten, wenn Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (Lohn, Gehalt) oder sonstige Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen (Renten oder Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen wie Riester) oder Einkünfte aus Unterhaltsleistungen (vom geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Partner) vorliegen. Diese dürften 18.000 Euro (36.000 Euro bei Zusammenveranlagung) betragen. Andere Einkünfte dürfen einen bestimmten Betrag nicht überschreiten. Auf seiner Seite bietet der BLV unter https://www.bvl-verband.de/lohnsteuerhilfevereine/beratungsstellensuche eine Suche nach Mitgliedsvereinen. Es gibt in Deutschland geschätzt rund 800 von ihnen. Der BLV vertritt nach eigener Aussage 300 davon. Eine Suche im Internet kann deshalb hilfreich sein.