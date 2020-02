Seit Monaten wird die Kiepelbergstraße saniert. Eine Abschaffung der Beiträge noch im Jahr 2020 würde den Anwohnern helfen; darauf weist Bürgermeisterin Susanne Geils hin. (Christian Kosak)

Ritterhude. Soll Ritterhude an der Stellschraube für seine Steuereinnahmen drehen und die Straßenausbaubeiträge abschaffen? Mit diesen Fragen sahen sich die Mitglieder des Finanzausschusses konfrontiert. Nach zweieinhalb Stunden stand ihr Ja. Nun entscheidet der Rat am 20. Februar.

Üblicherweise bringen Ritterhudes Politiker im Dezember den Haushaltsplan für das Folgejahr auf den Weg. Nicht so 2019. Als sich abzeichnete, dass die Gemeinde mehr Ausgaben als Einnahmen haben würde und damit die Zielvereinbarung mit dem Landkreis verfehlen würde, plädierte die Verwaltung für eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer. Alle sollten um 40 Prozentpunkte von 450 auf 490 von Hundert steigen.

Im November hörten sich die Politiker den Hebesatz-Vorschlag nur an. In den folgenden Bau-, Bildungs- und Sozialausschüssen wurden die Teilhaushalte zwar zur Kenntnis genommen beziehungsweise beschlossen. Ungelöst aber blieb die Frage der Steuern – und damit die Finanzierung der Teilhaushalte. Darüber diskutierten die Ratsleute in mehreren nicht-öffentlichen Sitzungen. Was dabei herauskam, wurde am Montagabend erstmals öffentlich vorgestellt: Neben dem Vorschlag der Verwaltung, der nun eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte vorsieht, ist dies ein Antrag von SPD und CDU. Auch sie wollen die Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf 470 von Hundert – den Hebesatz von Bremen – anheben. Zugleich schlagen sie vor, die Grundsteuer B von 450 auf 640 von Hundert anzuheben und dafür im Gegenzug die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. „Unsere Recherchen haben ergeben, dass ein solches Umlagesystem zu erheblich mehr Gerechtigkeit bei der Finanzierung von Straßensanierungen führt“, erklären die Antragsteller.

Bündnisgrüne sowie FDP und Bürgerfraktion lehnen beide Varianten ab, wie sie im Vorfeld der Sitzung schriftlich mitgeteilt hatten und nun in der Sitzung darlegten.

Susanne Geils betonte, sie hätte als Bürgermeisterin die Beiträge nicht freiwillig angefasst. Denn ersatzlos könnten sie nicht gestrichen werden. Die Gemeinde brauche daher eine Gegenrechnung. „Die liegt hier nun vor.“ Geils sprach von einem „gangbaren Weg“, von dem sie als Privatperson angetan wäre. Sie sprach von Gerechtigkeit. Um die zu schaffen, müssten die Beiträge für den Straßenausbau rückwirkend zum 1. Januar 2020 abgeschafft, die höheren Grundsteuern eingeführt werden. Nur dann könne die Gemeinde den Anwohnern der Kiepelbergstraße, die gerade saniert wird, ihre Beiträge erstatten: „Wenn wir die Beiträge abschaffen, dann jetzt – sonst muten wir den Anwohnern der Kiepelbergstraße etwas zu, das sie nicht verdient haben.“

Kämmerin Anja Grundmann veranschaulichte die Folgen der verschiedenen Hebesätze. Bei der Erhöhung der Grundsteuer B auf 490 von Hundert würde ein Hausbesitzer, der aktuell 379 Euro pro Jahr zahlt, künftig 33 Euro zu überweisen haben. Bei einem Gebäude für das zurzeit 1600 Euro im Jahr anfallen, betrüge die Steigerung 142 Euro. Durch den SPD-CDU-Vorschlag würden die Zahlungen für die genannten Beispielhäuser um 160 beziehungsweise um 675 Euro steigen. Bei einem großen Geschäftsgrundstück, für das nun 23 300 Euro gezahlt werden, würde die Steigerung bei 490 von Hundert etwas mehr als 2000 Euro betragen. Bei 640 von Hundert läge der Aufschlag bei 10 000 Euro.

Beispiele führt Grundmann auch für die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 470 von Hundert an. Wer jetzt 328,50 Euro zahlt, würde dann 14,60 Euro mehr entrichten. Am anderen Ende der Liste findet sich eine Gewerbetreibender, der jährlich knapp 1,5 Millionen Euro zahlen muss. Auf ihn käme eine Erhöhung um fast 66 500 Euro zu. Bürgerfraktionsmitglied Marco Begerow, der als Unternehmer im Saal saß, bemerkte: „Wir finden die Erhöhung nicht besonders gut.“ Ob Ritterhude für ihn dann noch der richtige Standort wäre, müsse er hinterfragen. Klare Ablehnung signalisierte Simone Schröter als Vorsitzende der Interessengemeinschaft Ritterhuder Betriebe, und Unternehmer Horst Kammeier gab zu bedenken, dass es mit dieser Gewerbesteuer, schwierig werde, neue Betriebe nach Ritterhude zu holen.

CDU und SPD: Kein anderer Weg

„Mir fehlt die Verhältnismäßigkeit“, wies Heiko Ander (CDU) die Kritik zurück. An einer Erhöhung der Hebesätze sahen weder er noch Jürgen Kuck (SPD) einen Weg vorbei führen. Nur auf Bundes- und Landesebene, aber nicht bei den Kommunen sprudele das Geld. Der Gemeinde fehlten seit fast 20 Jahren die Mittel für die Sanierung ihrer Straßen. Das könnten sie den Bürgern langsam nicht mehr erklären. Auch sei davon auszugehen, dass das Land die Straßenausbaubeiträge abschaffen wolle. Dieser Entwicklung sollte Ritterhude zuvorkommen. Zugleich kritisierten sie, dass weder FDP / Bürgerfraktion noch Grüne eigene Alternativen vorgeschlagen hätten.

Wolfgang Hädrich (Grüne) widersprach. Er glaubt, in der Verwaltung gebe es Einsparpotenzial, etwa bei den Gehältern. Er vermutete, dass einige geplante Gehaltsanhebungen nicht den Tarifvorgaben entsprächen. Die Gründung der neuen IT-Abteilung hielt er für eine Gemeinde von der Größe Ritterhudes für falsch, und auch beim Hamme-Forum sah er Spielraum fürs Sparen. Gleichzeitig befürchte er, dass die Mehreinnahmen aus den Grundsteuern nicht in die Sanierung der Straßen fließen, sondern zum Ausgleich des allgemeinen Haushalts verwendet werden könnten. Waldemar Orthmann lehnte für die Gruppe FDP / Bürgerfraktion jegliche Erhöhung ab. Schließlich sei die finanzielle Situation der Gemeinde auf eine Fehlpolitik der Groko in Berlin zurückzuführen.

„Was uns fehlt, sind konkrete Vorschläge; kommt da noch was? Denn wir haben keine Lust, über Dinge zu diskutieren, die nichts mit uns zu tun haben“, erwiderte Ander. „Es geht hier darum, den Haushalt für 2020 zu beschließen“, stimmte ihm Geils zu. Um den aber komplett neu aufzustellen, wie Orthmann es fordere, müsse die Verwaltung wissen, welche Dinge sie streichen solle: „Wir haben den Haushalt nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt“, sagte Geils.

Am Ende votierten CDU und SPD für die Erhöhung auf 640 von Hundert und die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. Ein klares Nein gab es dafür von Grünen, FDP und Bürgerfraktion.

Zur Sache

Wenn die Grundsteuer die Anliegerbeteiligung ersetzt

Seit Jahren wächst der Unmut der Deutschen über Straßenausbaubeiträge. Einige Bundesländer haben sie abgeschafft, andere denken darüber nach. So wie Niedersachsen. Da Kommunen nicht dazu verpflichtet sind, diese Beiträge zu erheben, aber auf das Geld angewiesen sind, gehen einige bereits jetzt neue Wege. Einer davon ist die Finanzierung des Straßenausbaus über die Grundsteuer B – so wie es SPD und CDU in Ritterhude nun planen. Was bedeutet die Änderung? Die Redaktion fragte beim Bund der Steuerzahler nach und schaute nach Bad Salzdetfurth. Dort wird die Abschaffung seit 2018 erwogen – ohne abschließendes Ergebnis.

Zu den Vorteilen der Grundsteuer-Variante zählt nach Einschätzung der befragten Fachleute demnach, dass sie für die Gemeinde sehr einfach umzusetzen und leicht anzupassen sei. Auch könne sie – anders als Straßenausbaubeiträge – an Mieter weitergegeben werden. Da dadurch sehr viele Bürger zahlen müssten, wird der Einzelne geringer belastet. Als jährliche Zahlung kann sie zudem besser eingeplant werden. Außerdem scheint es, dass Klagen von Bürgern gegen eine Erhöhung der Grundsteuer bislang keinen Erfolg hatten.

Auch gibt es Grundstücke, die regulär von der Grundsteuer befreit sind. Sie würden über die Grundsteuer B nicht an den Straßenausbaukosten beteiligt werden. Als Beispiele werden alle Grundstücke der Ämter und Gemeinden wie allgemeinbildenden Schulen, Sportplätze, Sporthallen und Freizeitanlagen sowie Kirchengrundstücke und Friedhöfe aufgezählt. Die Grundsteuer treffe damit größtenteils die Besitzer von wohnlich genutzten Grundstücken.

Nach dem heute gültigen Beitragsmodell werden gewerblich genutzte Grundstücke deutlich stärker zur Finanzierung der Ausbaukosten herangezogen. Dieser Unterschied würde mit der Gewerbesteuer-Variante wegfallen. Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind zudem nicht zweckgebunden. Anders als die Straßenausbaubeiträge müssen sie nicht für die Sanierung von Straßen ausgegeben werden. Sie fließen in den allgemeinen Haushalt. Der muss ausgeglichen werden. Und um das zu erreichen, muss eine Gemeinde alle Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, nutzen. Darauf achtet die Kommunalaufsicht. Auch wäre ein neu gewählter Rat nicht an die Absicht seines Vorgängers gebunden, die Mehreinnahmen für die Straßensanierung zu verwenden.

Die aktuelle Berechnung der Grundsteuer ist laut Gericht zudem verfassungswidrig. Wie sie künftig berechnet werden soll, steht noch nicht fest.