In Fachkreisen wird gerade diskutiert, ob Bienengift gegen Covid-19 hilft. Dass Bienengift überhaupt als Medikament eingesetzt wird, ist nicht neu. Bekannt ist zum Beispiel die Behandlung mit dem Gift bei Hexenschuss und Ischias. (Klaus-Dietmar Gabbert/DPA)

Du siehst aus wie Quasimodo.“ Wenn man mit einem solchen Satz von seiner Familie am Frühstückstisch begrüßt wird, kann es gut sein, dass einem eine Biene ins Gesicht gestochen hat oder wie in meinem Fall zwei. Jetzt die gute Nachricht: Mediziner erforschen gerade, ob Bienengift gegen Covid-19 hilft.

Bienen- und Wespenstiche gehören zum Sommer wie Regen zum Ferienbeginn. Oberarzt Friedhelm Wolf aus der Notaufnahme im Klinikum Bremen-Nord erlebt es um diese Jahreszeit mindestens einmal die Woche, dass Menschen mit einem Stich zu ihm kommen.

„Ob Wespe oder Biene ist oft nicht mehr zu unterscheiden“, sagt Wolf. „Die Reaktionen sind ähnlich: Es tut höllisch weh, wird rot und schwillt an“, meint der 59-Jährige. Zu erkennen ist der Unterschied nur, wenn der Stachel der Biene noch in der Haut steckt. Er sollte sofort entfernt werden.

Als weitere Behandlung schlägt Wolf vor, den Stich zu desinfizieren und zu kühlen. „Auch ein Wärmestift gegen Eiweiß-Gift kann helfen“, sagt Wolf. Wichtigste Regel: „Bloß nicht kratzen!“ Denn auch die eigenen Fingernägel seien nicht keimfrei, und die Gefahr einer Infektion sei groß.

Gefährlich wird ein Insektenstich laut Friedhelm Wolf in der Regel nur, wenn sich der Stich im Mund- oder Rachenraum befindet. Oder wenn jemand allergisch auf das Gift reagiert. „Drei bis vier Prozent der Menschen reagieren allergisch“, sagt der Mediziner. Die Folgen des Stichs können in dem Fall lebensbedrohlich sein: Luftnot, Blutdruckabfall, Kreislaufprobleme. Das Klinikum hält für solche Fälle ein Notfallset bereit. „Dann wird Adrenalin in den Oberschenkel gespritzt“, berichtet Wolf. Wie bei anderen Allergien können sich auch Menschen, die gegen Bienengift allergisch sind, desensibilisieren lassen. „Dann wird das Bienengift in kleinen Dosen gespritzt und es erfolgt eine langsame Gewöhnung“, erklärt der Arzt. Die Gaben würden im Krankenhaus injiziert, da Allergiker bereits auf kleinste Mengen des Gifts heftig reagieren könnten.

Wie viele Stiche jemand überleben kann, darüber gibt es offenbar keine Statistiken. Wolf hat jedoch schon von Imkern gehört, die 100 Bienenstiche überstanden haben. „Es ging ihnen nicht gut, aber sie haben überlebt.“

Die Autorin kann aus eigener Erfahrung berichten, dass man auch schon bei zwei Stichen einen guten Teil Lebensfreude einbüßt, zumal, wenn eine Biene ihren Stachel unter dem rechten Brillenglas ins Augenlid versenkt, während einen die zweite am Hals erwischt.

Das Risiko, als Imker gestochen zu werden, ist relativ hoch. Vor allem, wenn man überzeugt ist, dass die eigenen Bienen so sanftmütig sind, dass sie einem nichts tun, und deshalb grundsätzlich keinen Schutzanzug trägt. Leider fehlt es den Zeitungsbienen aktuell an Sanftmut, was sich mit Nahrungsmangel (die Lindenblüte ist vorbei) und dem Bremer Sommerwetter begründen lässt. Man muss sich auch mal in die Lage der Schwestern versetzen: Sie hocken schlecht gelaunt aufeinander, weil keine Biene bei Regen ausfliegen mag, und dann kommt auch noch die Imkerin mit ihren eiskalten Fingern und hebt zur Prüfung die prall gefüllten Honigwaben an. Da ist es kein Wunder, wenn sie dieser Imkerin nach den Stichen ins Gesicht eine Woche später nochmals fünf Stiche in die Hand verpassen. So dass zum zugeschwollenen Auge und der dicken, heißen Beule am Hals noch rot verfärbte Elefantenfinger kommen. Imkern macht wirklich nicht schöner. Das kann man nicht oft genug betonen. Bei fünf Stichen in die Hand und einer beginnenden Blutvergiftung gibt es im Krankenhaus übrigens die gleiche Behandlung wie bei zwei Stichen in den Kopf: Ein Antiallergikum, Cortison gegen die Entzündung und ein Antibiotikum.

Das ganze Gesteche hat möglicherweise auch sein Gutes: In Fachkreisen wird gerade diskutiert, ob Bienengift gegen Covid-19 hilft. Dass Bienengift überhaupt als Medikament eingesetzt wird, ist nicht neu. Bekannt ist zum Beispiel die Behandlung mit dem Gift bei Hexenschuss und Ischias. Dass Bienengift gegen eine Infektion mit dem Coronavirus helfen könnte, soll eine Studie aus China zeigen. Wie mir der Chefarzt der Frauenklinik des Ortenau Klinikums Offenburg-Kehl, Karsten Muenstedt, sagt, habe die Studie ergeben, dass kein Imker bislang an Covid-19 erkrankt sei, auch nicht in der am stärksten betroffenen Provinz Wuhan. Insgesamt sollen nach einem Bericht der Zeitschrift Bienenjournal für diese Studie 5115 Imker (723 in Wuhan) interviewt worden sein. Obwohl einige Personen engen Kontakt zu infizierten Personen hatten, soll niemand an Covid-19 erkrankt sein.

Karsten Münstedt ist selbst eher kritisch gegenüber Versprechungen eingestellt, die Bienenprodukten zuweilen fast großmäulerisch unterstellt würden: „Es heißt ja immer, Bienenprodukte heilen alles. Ich meine, dass nur manche Bienenprodukte wirklich gegen die Konkurrenz bestehen können, wie zum Beispiel der Einsatz von Propolis gegen Herpes.“ Münstedt hat nun in Zusammenarbeit mit anderen Ärzten und der Uni Jena Erhebungsbögen entworfen: Er will in Anlehnung an die chinesische Studie die Imker im eigenen Land befragen. Zum Beispiel will er wissen, wie viele Stiche sie in der Zeit der Epidemie hatten. „Das ist eine Frage, die in der chinesischen Studie nicht beantwortet wurde.“

Der Gynäkologe hat nach eigenen Aussagen nahezu alle Vereine angeschrieben, 250 Imker hätten sich auch schon zurückgemeldet. Bis Ende Juli soll die Umfrage mindestens laufen.

Der Mediziner betont, dass die Umfrage nur ein erster Schritt sein könne. „Wenn an der Hypothese, dass die Toleranz gegenüber Bienengift einen Schutzmechanismus gegenüber der Infektion mit Coronaviren erhöhe, etwas dran ist, müssen andere weiter forschen.“ Münstedt warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen: „Es wäre schlimm, wenn Imker schon jetzt sagen würden: Ich brauch keinen Mund-Nasen-Schutz oder ich muss keinen Abstand halten.“

Mich hat das Bienengift zumindest in der vergangenen Woche vor einer Ansteckung bewahrt: Wenn man mit einem derart verbeulten Gesicht herumlaufen muss, bleibt man sehr gern allein im Homeoffice.