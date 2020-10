Im Landkreis Osterholz gab es am Montag einen ersten Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. (Jonas Güttler/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Die Landkreis-Meldung über einen ersten Corona-Todesfall im Landkreis Osterholz hat am Dienstag viele Menschen bestürzt. Eine Frau war im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion am Montag gestorben, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt hat. Die 86-Jährige sei vorerkrankt gewesen und in der vergangenen Woche aufgrund von Symptomen getestet worden. Wenige Tage nach dem positiven Testergebnis sei sie aufgrund ihres Gesundheitszustands stationär im Kreiskrankenhaus aufgenommen worden.

Allein für vergangenes Wochenende und Montag seien weitere 14 Neuinfektionen bestätigt worden, heißt es seitens der Kreisbehörde. Der Inzidenzwert lag am Dienstag bei 30 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Man nähere sich damit der ersten Grenze des Inzidenzwertes von 35, der auch als Corona-Warnwert gilt. „Einschränkungen bei Feierlichkeiten stehen somit unmittelbar bevor“, lässt Landrat Lütjen mitteilen. Sein Appell: „Minimieren Sie soziale Kontakte und halten Sie sich zurück. So schützen Sie sich, aber vor allem auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft, wie ältere und vorerkrankte Menschen.“

Unterdessen hat das Gesundheitsamt die für diesen Sonntag geplante Einweihungsfeier des neuen Dorfplatzes in Pennigbüttel aufgrund der allgemeinen Entwicklung untersagt. Die Veranstalter, die Mitglieder des Fördervereins Pro Pennigbüttel, hatten mit dem Verbot „fast schon gerechnet“. Dennoch hatten sie gehofft, sagt Vereinsmitglied Reinhard Müller. Die Musik war bestellt, die Bewirtung geregelt und das Hygienekonzept stand. Der Corona-Todesfall im Kreiskrankenhaus habe aber keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt, die Einweihungsfeier abzusagen, betont Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann. Die Absage durch den Krisenstab beruhe allein auf der Entwicklung des Infektionsgeschehens. Das vom Förderverein vorgelegte Hygienekonzept sei vorbildlich und klinge überzeugend, stellt Lindemann klar. Zurzeit aber sollten nicht notwendige Feiern nicht stattfinden. „Es muss jetzt alles vermieden werden, was zu einem zweiten Lockdown führen kann.“ Reinhard Müller ist traurig – und einsichtig zugleich. Der Leiter des Dorfplatz-Projektes hatte noch kurz vor Bekanntwerden der Absage auf die Zulassung der Feier gehofft. Für alle Besucher sollten Stühle aufgestellt werden, getrennte Ein- und Ausgänge zum Festplatz waren vorgesehen. Als ob der Platz nicht genug sei, wollten die Pennigbütteler einiges mehr auf die Beine stellen. Es sollte eine 30-köpfige Blaskapelle anrücken, Leckeres vom Grill gereicht werden, Festreden von Bürgermeister und Landrat sollten erklingen. Dass dieser Festakt nachgeholt werden kann, daran zweifelt Müller ein wenig. „Es wäre trotzdem schön, wenn wir die Feier sobald es irgendwie geht, nachholen könnten.“

Ortsvorsteherin Martina de Wolff betont, dass Eintrittskarten für die Feier an den Verkaufsstellen wieder zurückgeben werden können. Sie bedauert die Landkreis-Entscheidung, hält diese aber für vernünftig, damit alle Menschen gesund bleiben können, wie sie betont. Nun liege der Fokus auf der Fertigstellung des Platzes. Denn auch ohne Feier müsse die Baumaßnahme auf dem Gelände bis 25. Oktober abgeschlossen und bis Monatsende abgerechnet sein, merkt de Wolff an. Deshalb werde am Sonnabend, 24. Oktober, ab 10 Uhr ein letzter Arbeitseinsatz rund um den neuen Platz stattfinden. Die Beete müssen mit Erde aufgefüllt und Ecken und Winkel angepasst werden. Natürlich werde der neue Platz gefegt und die restliche Bepflanzung vorgenommen.

Die Abrechnung für das Amt für regionale Landesentwicklung markiert den Abschluss des 200 000-Euro-Projekts. Für Reinhard Müller bedeutet es einen Haufen Arbeit: Die Belege für 15 Formularanlagen müssen komplettiert, durch aktuelle Platzfotos ergänzt und dann in einem Schwung eingereicht werden. „Wir müssen belegen, dass wir den Platz so gebaut haben, wie wir ihn geplant hatten.“ Das spiele auch deshalb eine Rolle, weil es um die Überweisung der zugesagten Fördersumme gehe. Immerhin stünden die Vorstandsmitglieder des Vereins mit 112 000 Euro in der Haftung, die die Aktiven über eine Bank vorfinanziert hatten. Nicht nur für Reinhard Müller ein Stück weit Nervenkitzel. Deshalb wird er die Unterlagen am 30. Oktober auch persönlich in Bremerhaven vorbeibringen. „Nicht, dass am Ende noch etwas schief geht.“