Für neue Stolpersteine in Osterholz-Scharmbeck werden Paten gesucht. (INGO MOELLERS)

Osterholz-Scharmbeck. Die Aktiven des Projekts „Spurensuche im Landkreis Osterholz“ suchen Paten für Stolpersteine. Nachdem die Ratsmitglieder am 9. Juli den Weg für die Verlegung von Stolpersteinen in Osterholz-Scharmbeck geebnet haben, wollen die Geschichtsinteressierten um Manfred Bannow einen Schritt weitergehen.

Dazu haben sich Bannow und seine Mitstreiter mit dem Team um den Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig in Verbindung gesetzt. Nach Rücksprache mit der Terminkoordinatorin Anna Warda seien Stolperstein-Verlegungen in Osterholz-Scharmbeck frühestens im Sommer 2021 möglich. Um dies zu verwirklichen, werden Paten gesucht, die mit ihrer Spende einen Gedenkstein ermöglichen. Die Kosten dafür betragen 120 Euro. Jeder Stein wird einzeln hergestellt, wie auf der Internetseite des Künstlers erläutert wird.

„Für die Fertigstellung eines Stolpersteins und die Organisation der Verlegung bedarf es einer Vorlaufzeit von etwa einem 3/4 Jahr“, wie Manfred Bannow mitteilt. Außerdem würden Unterstützer gesucht, die sich an Recherchearbeiten und der Organisation des Stolperstein-Projekts beteiligen möchten.

Der Lebens- und der Leidensweg der Menschen, dessen Namen vom Künstler selbst per Hand in den jeweiligen Stein eingeschlagen werden, wird auf der Webseite www.spurensuche-kreis-osterholz.de ausführlich nachzulesen sein, so der Plan. Damit werde eine interaktive Landkreiskarte entstehen. Auf dieser sind dann auch die Standorte der verlegten Stolpersteine eingezeichnet. Wer den Standort anklicke, erhalte den zugehörigen Text. So soll auch per Smartphone und GPS-Routenplaner ein Stadtrundgang durch Osterholz-Scharmbeck möglich sein.

Wer sich an dem Stolperstein-Projekt beteiligen will, kann sich an Manfred Bannow unter Telefon 0 152 / 28 94 01 98 oder per E-Mail an m.bannow@online.de wenden. Weitere Informationen unter www.spurensuche-kreis-osterholz.de.