Harriersand. Ihren Start als neue Inhaberin der Strandhalle auf Harriersand hatte sich Andrea Böckmann anders vorgestellt. Am 1. November feierte sie mit fast 90 Gästen die Wiederöffnung des Lokals auf der Weserinsel, schon am Tag darauf musste die Tür wieder schließen. Wie alle Gastronomiebetriebe darf die Strandhalle seit dem 2. November im Zuge verschärfter Corona-Maßnahmen einen ganzen Monat lang nicht öffnen.

Für die neue Chefin war das zunächst ein Schock. „Meine erste Reaktion war: Wie soll es jetzt weitergehen?“ Getränke für 1600 Euro hatte sie schon eingekauft, die Waren für die Küche waren bestellt. „Zum Glück sind mir die Großhändler entgegengekommen. Die Getränke muss ich erst im Dezember bezahlen, die Warenbestellungen konnte ich komplett stornieren lassen“, erzählt Andrea Böckmann. Die neun Mitarbeiter, die sie künftig beschäftigen will und die am Eröffnungstag schon mal Probe gearbeitet haben, hätten laut Böckmann ohne die Zwangspause längst ihre Arbeitsverträge in die Hand bekommen. „Jetzt warte ich ersteinmal ab, wie sich die Situation entwickelt.“ Ob sie als Neugründerin von den Corona-Finanzhilfen des Bundes für betroffene Unternehmen profitieren kann, weiß die 52-Jährige noch nicht. „Mein Steuerberater prüft das gerade. Das Problem ist, dass ich keine früheren Durchschnittsumsätze vorweisen kann.“

Trotz der unerwarteten Startschwierigkeiten steckt Andrea Böckmann den Kopf nicht in den Sand. „Ich denke immer positiv“, sagt sie. Deshalb geht sie fest davon aus, dass sie zum 1. Dezember die Strandhalle wieder aufschließen kann. Die Zwangspause nutzt die neue Wirtin nach eigenen Worten, um Geschirr, Gläser und weiteres Inventar in einer Bestandsaufnahme unter die Lupe zu nehmen. Eine Freundin unterstützt sie dabei. „Wir gehen alles durch. Prüfen, was gebraucht wird, was weg kann und was neu angeschafft werden muss.“

Die Idee, in die Gastronomie einzusteigen, sei bei ihr bereits vor Jahren gereift, sagt Andrea Böckmann. Eine Krebserkrankung habe seinerzeit den Anstoß gegeben, erzählt die gelernte technische Zeichnerin: „Ich wollte etwas tun, wozu ich für den Rest meines Lebens Lust habe.“ Schon früher habe sie zwei Jahre in der Gastronomie gearbeitet und gemerkt, dass ihr das Spaß mache.

Bereits 2010 habe sie mit dem Gedanken gespielt, das Restaurant auf Deutschlands längster Flussinsel zu übernehmen, sagt Böckmann. Fred Wehrenberg, der damalige Inhaber, übergab das Lokal dann aber an seine Tochter Brigitte Neudecker, die damit in dritter Generation eine Familientradition fortsetzte. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres.

Die neue Inhaberin Andrea Böckmann, die im niedersächsischen Elze geboren ist, kennt die Insel Harriersand und die Strandhalle, die seit 1926 am Weserufer steht, seit ihrer Kindheit. „Meine Mutter stammt aus Brake. Mit der Familie fuhren sie jedes Wochenende und in den Ferien auf die Insel. Hier hatten wir zunächst einen Wohnwagen, später ein Ferienhaus.“ Seit 2007 hat Andrea Böckmann ihren festen Wohnsitz auf Harriersand. Den Insulanern ist die 52-Jährige bestens bekannt: Seit 2012 fuhr sie den Schulbus auf der Insel. Den Job hat sie jetzt aufgegeben.

Die neue Chefin der Strandhalle plant jetzt einige Änderungen. Bislang ging die Gastronomie-Saison auf der Insel von Anfang April bis zur letzten Fahrt der Inselfähre „Guntsiet“ Ende Oktober. Andrea Böckmann will das Lokal auch in den Wintermonaten öffnen – sofern Corona es zulässt. Unter diesem Vorbehalt stehen auch ein geplanter Weihnachtsmarkt im Dezember an den drei Wochenenden vor Heiligabend und ein Weihnachtsmenü am 25. Dezember, für das laut Böckmann schon 45 Anmeldungen vorliegen.

Es werde eine spezielle Winter-Speisekarte geben mit Suppen, Ofenkartoffeln und Flammkuchen. Aber auch die Currywurst mit Pommes wird Radfahrern, Campern, Ferienhaus-Besitzern und Tagesausflüglern, die mit der Fähre aus Brake übersetzen, weiterhin in der Strandhalle serviert. „Wir wollen auch nachhaltig arbeiten. Besteck oder Kaffeebecher aus Plastik wird es bei uns nicht geben“, sagt Andrea Böckmann. Geöffnet ist die Strandhalle montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags bis sonntags ab 11.30 Uhr „bis Ansage Ende“. Für den November aber heißt es erst einmal: wegen Pandemie geschlossen.