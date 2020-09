Weil Lücken im Schallschutz an der Gleisstrecke in Osterholz-Scharmbeck geschlossen werden sollen, muss die Osterholzer Straße eine Woche gesperrt werden. Das dürfte zu Behinderungen führen. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Die Deutsche Bahn schließt an der Osterholzer Straße die Lücken beim Schallschutz im Bereich der Eisenbahnbrücke. Die Vorarbeiten an der Gleisstrecke haben bereits begonnen, wie das Unternehmen über seine Sprecherin Sabine Brunkhorst mitteilen lässt. Die Hauptarbeiten, wie der Zusammenbau der Konstruktionen und deren Einhub vor die Eisenbahnbrücke, beginnen am Montag, 21. September, um 5 Uhr. Sie sollen spätestens am Montag, 28. September, 16 Uhr, abgeschlossen sein.

Um die Arbeiten zu erledigen, muss die Osterholzer Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Der gesperrte Bereich umfasst den Bereich ab Höhe des Raiffeisen-Marktes bis hin zur Pappstraße. Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Fußgänger und Fahrradfahrer können während der gesamten Zeit, außer in der Zeit des jeweiligen Einhubvorgangs am 25. und 26. September, die Baustelle passieren. Auch die Straße Am Kleinbahnhof muss voll gesperrt werden. Die Sperrung reicht vom Bahnhof bis zum Raiffeisen-Markt. Die Zufahrten zum Bahnhof und Markt bleiben für Fahrgäste und Kunden frei.

Durch Sperrung könnte es auch Verspätungen beim Busverkehr geben. Darauf weist die Sprecherin der Kreisverwaltung, Jana Lindemann, hin. Da für die Baumaßnahme die Osterholzer Straße voll gesperrt sei, dürfte das nicht nur Auswirkungen auf den Linienverkehr, sondern auch zu Zeitverzug bei der Schülerbeförderung kommen. „Aufgrund der Auswirkungen ist zu erwarten, dass Schülerinnen und Schüler nicht an allen Standorten pünktlich zum Unterrichtsbeginn ankommen.“ Die Schulen seien vom Landkreis darüber informiert worden.

Von der Baumaßnahme sind folgende Linien in beiden Richtungen betroffen: 640 (Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck), 645 (Heilshorn - Osterholz-Scharmbeck), 650 (Neuenkirchen - Osterholz-Scharmbeck), 661 (Teufelsmoor - Osterholz-Scharmbeck), 666 (Stadtverkehr Osterholz-Scharmbeck), 668 (Bremen Borgfeld - Osterholz-Scharmbeck), 680 (Wallhöfen - Bremen Burg), 681 (Paddewisch - Osterholz-Scharmbeck) und die Linie 686 (Vollersode - Osterholz-Scharmbeck).

„Auf den Verbindungen und im gesamten Stadtgebiet wird es voraussichtlich während der Bauphase zu erheblichen Verspätungen kommen“, warnt Lindemann. Zudem könnten manche Haltestellen im Stadtzentrum nicht angefahren werden. Wo es möglich sei, würden Ersatzhaltestellen angefahren. Fahrgäste sollten auch die Verkehrshinweise des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen (VBN) unter www.vbn.de beachten.