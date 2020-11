Das Amtsgericht hat einen 50-jährigen Autofahrer zu einer Geldstrafe verurteilt. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Menschlich zwar verständlich, aber trotzdem hatte der Wutausbruch eines 50-Jährigen aus Bad Bederkesa strafrechtliche Folgen. Der 50-Jährige war Mitte März mit seiner Familie auf der L 149 von Neuenkirchen in Richtung Schwanewede unterwegs gewesen, als er von einem 32-Jährigen aus Hagen im Bremischen überholt wurde. Als dieser vor ihm einscherte, habe der 32-Jährige ihn mit dem Auto geschnitten, berichtete der 50-Jährige nun im Amtsgericht. Dort musste er sich wegen Körperverletzung verantworten.

Denn an einer Baustellenampel, an der beide Fahrzeuge anhalten mussten, sei er ausgestiegen, räumte der Angeklagte ein. „Ich war aufgebracht; das ist wahr; ich habe ihn aber nur angeschnauzt; das war keine schwere Prügelei.“ Der Angeklagte berichtete, dass er den Hagener gefragt habe, was das solle. Er habe schließlich Kinder im Auto gehabt. „Ich habe ihn in den Sitz gedrückt und auf den Brustkorb. Richtig auf ihn eingeschlagen habe ich auf keinen Fall“, versicherte der Angeklagte.

Der als Zeuge geladenen 32-jährige Hagener widersprach. „Er hat die Tür aufgerissen und auf mich drauf geprügelt.“ Ein Faustschlag habe den Kieferknochen getroffen. „Das war nicht nur ein Drücken.“ Strafrichterin Johanna Kopischke verlas dazu einen Bericht des Klinikums Bremen-Nord. Daraus ging hervor, dass es zwar „keine offenen Verletzungen“ gegeben habe, dagegen aber erhebliche Prellungen wie zum Beispiel am Unterkiefer rechts. Immerhin war der Hagener nach eigener Aussage noch arbeitsfähig gewesen. Für die Staatsanwältin stand fest, dass sich der Vorfall so ereignet hatte, wie es der Zeuge angab. „Der Arztbericht hat die Prellungen bestätigt.“ Zugute hielt sie dem Angeklagten, dass er noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister hat. Verständnis zeigte sie für die Sorge des Familienvaters wegen seiner sieben und zehn Jahre alten Kinder. „Er war außer sich wegen der Kinder im Auto. Da sind bei ihm die Sicherungen durchgebrannt.“ Die Staatsanwältin beantragte wegen einfacher Körperverletzung eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 50 Euro, 1500 Euro.

Dem folgte Strafrichterin Kopischke. Sie ging bei dem Motiv schon von einem „Aggressivitätspotenzial“ des Angeklagten aus. „Dann hat sich das hoch geschaukelt.“ Der Angeklagte nahm das Urteil an. Im Vorwege hatte er dazu gesagt, dass ihm die von ihm ausgelöste Auseinandersetzung leidtue.

Das Strafgesetzbuch versteht unter einer einfachen Körperverletzung: „Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Um eine gefährliche Körperverletzung handelt es sich indessen, wenn sie „durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, mittels eines hinterlistigen Überfalls, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung“ zustande kam. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Schon der Versuch ist strafbar.