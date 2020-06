Mitarbeiter der Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso) sortieren Plastikmüll. Zeitweilig gab es in den Umschlaghallen echte Platzprobleme. (Fotos: CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Ganz langsam und allmählich scheint sich die Lage im Entsorgungszentrum Pennigbüttel ein wenig zu entspannen. Die 94 Beschäftigten der Abfall-Service Osterholz GmbH haben 13 Wochen im Ausnahmezustand hinter sich: Staus und Stress statt Shutdown und Stillstand. „Von Normalität sind wir noch weit entfernt“, sagt Betriebsleiter Marcel Patzer bei unserem Rundgang über das Gelände an der Siemensstraße. Bisher aber sei der Betrieb ohne große Blessuren und Ausfälle durch die Corona-Krise gekommen.

Müllabfuhr ist systemrelevant, vor allem die Abfuhr von Restmüll und Bioabfall muss unter allen Umständen gewährleistet bleiben. Der Entsorgungsbetrieb mit seiner kritischen Infrastruktur stellte sich mit internen Schutzmaßnahmen früh darauf ein, zog Personal über Wochen hinweg aus dem Außendienst und von den Wertstoffhöfen ab, schickte Mitarbeiter des Kundenzentrums ins Homeoffice. Und blieb letztlich von größeren Krankenständen verschont. Doch auf allen Ebenen waren Virus-Folgen spürbar - und sie sind es teilweise noch. Auf der einen Seite der Waage: Wartezeiten von mehr als einer Stunde für den Bürger - auf der anderen Seite: Überstunden ohne Ende.

Kaum Berufsverkehr morgens, da sollte man meinen, die Müllautos mit ihrem eng getakteten Zeitplan kämen besonders gut durch. Doch in den Wohnsiedlungen war der Zeitverlust umso größer: „Oft war alles zugeparkt“, sagt Patzer. Wenn die zur Abfuhr bereitgestellten Tonnen hinter den Autos der Bewohner versteckt stehen, muss der Fahrer des Ein-Personen-Seitenladers zig mal runter vom Bock. „Wir hatten schon überlegt, Vorauskommandos zu bilden“, erinnert sich der Betriebsleiter. Gelegentlich mussten bei der Besetzung der Abfuhrfahrzeuge auch weniger erfahrene Mitarbeiter einspringen.

Aso-Mitarbeiter Peter Schale entlädt ein Fahrzeug mit dem gesammelten Altpapier. (CARMEN JASPERSEN)

Doch die meiste Zeit ging dadurch drauf, dass pro Tour einfach viel mehr Tonnen als sonst zu leeren waren. „Die Leute haben Keller und Dachboden aufgeräumt, weil sie einfach mehr zu Hause gewesen sind“, bestätigt Aso-Sprecherin Annemarie Lampe. Ein Faktor seien auch die Berufspendler: Der Arbeitsmarkt der Region sei stark nach Bremen orientiert; mit Corona war plötzlich mehr Haushaltsmüll im Landkreis Osterholz zu entsorgen. Die Bürger orderten Extra-Tonnen oder gleich ganze Container.

Lampe ist zurzeit damit befasst, ihre Kooperationen mit den Grundschulen und Kindergärten zu reanimieren. Für unseren Besuch hat sie sich die Zahlen seit der zweiten Märzwoche angesehen. „Wir hatten beim Bioabfall und beim Restmüll jeweils 10 000 Leerungen mehr als sonst.“ Ein Abfall-Plus von fast 15 Prozent in drei Pandemie-Monaten. Die Auswirkungen auf die Kalkulation seien noch schwer zu überblicken, sagt Marcel Patzer auf Nachfrage. „Klar ist erstmal nur, dass wir mehr Aufwand haben.“ Und zumindest bei der Biotonne gibt es für den Bürger eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach der Zahl eigens zu vergütender Leerungen richtet.

Der Shutdown, der mitten in die beginnende Gartensaison fiel, hatte weitere Folgen: Die Aso zählte 1000 Grünabfall-Lieferungen mehr als sonst. Und der beliebte Rindenmulch wurde knapp, kann im Moment gar nicht mehr angeboten werden. „Wir haben über ein Drittel mehr verkauft als sonst“, so Annemarie Lampe. Inzwischen lasse der Lieferant Bäume importieren, um für Nachschub zu sorgen. Etliche Haushalte verzichteten dieses Jahr wohl auf den Sommerurlaub und steckten stattdessen Geld in Haus und Garten, für die Ferien daheim. Nun türmen sich im Entsorgungszentrum zum Beispiel noch immer Berge von Altholz im Bereich der Sperrmüll-Box. Lampe zufolge wurde 24 Prozent mehr Sperrmüll angeliefert.

Auch Problemabfall war gut ein Drittel mehr zu entsorgen als sonst, darunter auffallend viele, uralte Farbreste. Die Speiseabfälle hingegen gingen um rund die Hälfte zurück, so Lampe weiter; auch das Gewerbemüll-Aufkommen ließ etwas nach, wobei es im Landkreis ja ohnehin nicht so viele Industriebetriebe gebe. Die Firma Nehlsen, die 49 Prozent der Aso-Anteile hält, sei davon in Bremen viel stärker betroffen.

Spuren des Online-Handels

Der Entsorger wiederum sei auf dem Feld der Zweitverwertung zugleich ja auch ein Versorger, erläutert die Aso-Sprecherin: Zwar sei auch die blaue Altpapier-Tonne viel stärker befüllt und geleert worden als vor der Corona-Krise; drinnen steckte aber nicht mehr Papier, das bei der Klopapier-Produktion vielerorts knapp wurde, sondern Kartonage. Der Zusammenhang mit dem Online-Shopping, durch das auch die Menge des zu entsorgenden Elektroschrotts anstieg, liegt für Marcel Patzer auf der Hand: Neben leeren Pizza-Kartons fielen ihm in den Papierbergen vor allem die Amazon-Smileys ins Auge. „Das war wirklich auffällig.“

Auch Gelbe Säcke wurden mehr eingesammelt als zuvor, aber das falle buchstäblich weniger ins Gewicht. „Zeitweise hatten wir damit aber richtige Platzprobleme, weil der Weitertransport stockte“, so der Betriebsleiter weiter. Generell hätten Umschlag und Logistikketten allerhand Kopfzerbrechen bereitet: Weil die Bremer Verbrennungsanlage mit dünner Personaldecke auf Hochtouren lief, standen die Aso-Autos dort im Stau, desgleichen bei der Kompostanlage.

Aso-Betriebsleiter Marcel Patzer. (CARMEN JASPERSEN)

Und in Pennigbüttel hatten sie es mit dem Bürgerandrang zu tun. Fast 2000 Besucher mehr als sonst im selben Zeitraum wurden gezählt. „Auf unserem Gelände haben wir eine eigene Verkehrsregelung aufgebaut und mobile Kassengeräte eingesetzt, um die Waage zu entlasten“, sagt Marcel Patzer. Aber die Nerven lagen bei einigen Kunden nun mal blank. „Einmal musste die Polizei einschreiten, weil sich zwei Besucher in die Wolle gekriegt hatten.“ Nicht selten wurden auch die Aso-Mitarbeiter beschimpft, der Betrieb sei schlecht organisiert. „Völlig zu Unrecht, die Leute waren wirklich sehr dünnhäutig“, erinnert sich Patzer. Corona zeige auf, was man für selbstverständlich hält und im Störungsfall doppelt vermisst.

Absurde Telefonate und haarsträubende Szenen gab es ebenfalls etliche, erinnert sich der Betriebsleiter: „Ein Anrufer fragte: Gucken Sie mal aus dem Fenster. Wie lange muss ich wohl warten, wenn ich jetzt gleich bei Ihnen bin?“ Einige Kunden brachten ihre Kinder mit, weil die sich doch sonst so langweilen. Und eine vielleicht 80-jährige Dame wollte partout ihren defekten Toaster persönlich abgeben, obwohl das Gerät auch beim Händler abgegeben oder einfach auf die Mülltonne gestellt werden kann.

„Das Kundenzentrum hat auch festgestellt, dass die Telefonate oft länger dauerten, weil die Menschen einfach mal jemanden zum Reden brauchten“, sagt Annemarie Lampe. Natürlich sei vor allem nach den Öffnungszeiten des Entsorgungszentrums gefragt worden, aber oft sei eben auch das Coronavirus ein Thema gewesen und was davon zu halten sei. Bei den Selbstanlieferungen mache sich bemerkbar, dass die Schutzbestimmungen auch den Entrümpelungs-Zeitplan der Menschen bestimmen. Bis heute sei das täglich zu beobachten: „Morgens um 8 Uhr ist noch es relativ ruhig, aber von 10 bis 12 und ab 14.30 Uhr ist richtig was los.“