Sind heiß auf Rock und Blues (von links): Helga Thoede, Georg Mikschl, Torsten Rohde, Stefan Horeiß, Isabelle Bullwinkel, Frank Tecklenborg und Horst Böttjer. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. In Osterholz-Scharmbecks guter Stube wird wieder gerockt: Das Gut-Sandbeck-Open-Air-Festival findet in diesem Jahr am 2. und 3. August statt. Zur sechsten Auflage der Benefiz-Veranstaltung haben sich zwölf Bands angekündigt. Die Musikfreunde können stundenlang mit Blues und Rock satt auf zwei Bühnen rechnen, wie Veranstalter Georg Mikschl betont. Auch eine Harley-Show ist geplant. Natürlich wird in diesem Jahr wieder eine von den Teilnehmern des Festivals handsignierte Gitarre sowie weitere Preise unter den Besuchern verlost.

Los geht es am Freitag, 2. August, um 17 Uhr mit der Band Blizz. Dann geht es Schlag auf Schlag etwa im Halb-Stunden-Takt. Ab 17.25 werden Egon, That’s Why, Eyevory, die Sun House Blues Band sowie als Hauptakt ab 20.30 Uhr Band Of Friends auftreten. Der musikalische Teil endet der Nachtruhe willen um 22 Uhr.

Am Sonnabend, 3. August, fängt das Bühnenspektakel um 15 Uhr an. Bis 22 Uhr stehen dann The Jazzards, Tilt, die Bullfrog Taylor Band, Tucson, Gruuf und die Laura Cox Band auf der Bühne.

Ebenso wie am Freitag ist auch am Sonnabend um 22 Uhr noch nicht Schluss: Zwar verstumme die Musik, aber etwa eine Stunde sei Zeit, um auf dem Festival-Gelände das eine oder andere Getränk zu sich zu nehmen, wie Mikschl sagt. Danach kann es auf Wunsch im Kulturzentrum Kleinbahnhof (Kuz) weitergehen. Dort findet eine "Spät Rock Party“ statt. Ein Zubringer-Taxi verkehrt zwischen dem Festival-Gelände und dem Kuz. Ziel des Festivals ist die Nachwuchsförderung, wie Mikschl betont. Junge Leute sollen zwischen den Auftritten von Musikprofis ihre Chance bekommen, vor großem Publikum aufzutreten. In diesem Jahr sind unter anderem drei Jungen aus Otterndorf dabei. Sie präsentieren sich als Blizz und wollen punkten mit „handgemachtem, authentischem Grunge-Rock, der sich schnell in das Publikum einschleicht“, wie es im Prospekt zur Veranstaltung heißt.

The Jazzards ist Ende 2018 an der Kreismusikschule OHZ gegründet worden. Die Gruppe bringt instrumentale Interpretationen von Jazz-Klassikern wie „Take Five“, „Summertime“ oder „Sunny“ zu Gehör. Sie wurden ein Jahr von einem Coach begleitet und wollen nun zeigen, was in ihnen steckt.

Genau das ist der Benefiz-Gedanke der Veranstaltung: Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, mit den Einnahmen des Festivals junge Bands und Künstler zu fördern. Dieses Vorhaben wird vom Verein begleitet und für die Öffentlichkeit dokumentiert. So wurde in den vergangenen Jahren junge Musiker gefördert, Musikinstrumente angeschafft und Workshops angeboten. Es gab Vocal-Coaching-Angebote, Mitmachkonzerte und Verbesserungen für den Übungsraum im Keller des Kulturzentrums am Kleinbahnhof. Dort ist in Zusammenarbeit dem Kuz-Team ein weiterer Raum entstanden, der abschließbar ist und dessen Raumklima das Lagern von Instrumenten und Bandausrüstung ermöglicht.

Ohne Sponsoren sei eine derartige Veranstaltung nicht machbar, betont Georg Mikschl. Es müssten Bühnen und Kassenhäuschen gezimmert, Bands gebucht und die Versorgung sichergestellt werden. Zig Helfer seien nötig, damit alles reibungslos verlaufe. Er bedankte sich bei einem Ortstermin auf Gut Sandbeck stellvertretend bei Stefan Horeiß von der Sparkasse Rotenburg Osterholz und bei Frank Tecklenborg von der AOK. Ein besonderer Dank ging an die Stadtverwaltung. Sie würde das Festival seit Jahren positiv begleiten. Insbesondere Isabelle Bullwinkel und Horst Böttjer seien vor Ort tolle Unterstützer. „Das macht einfach Spaß“, sagt Mikschl.

Bürgermeister Torsten Rohde schätzt das Engagement der Aktiven des Vereins „Musikalische Nachwuchsförderung OHZ“, dessen Vorsitzender Georg Mikschl ist. „Respekt und Dankeschön, dass Sie so etwas hier möglich machen“, so Rohde.

Der Kartenverkauf für das Open-Air-Festival hat begonnen. Tickets gibt es unter anderem im Pressehaus, beim OSTERHOLZER KREISBLATT, an der Bördestraße, und bei Nordwest-Ticket. Sie kosten im Vorverkauf 15 Euro für einen Tag oder 20 Euro für beide Festival-Tage. An der Tageskasse werden je zwei Euro mehr fällig. Abo-Card-Inhaber erhalten zwei Euro Rabatt im Vorverkauf. Weitere Informationen zum Programm und zum Verein gibt es im Internet unter der Adresse www.gsoair.de.