13 Jahre Leerstand haben ihre Spuren hinterlassen. Jetzt konnte die Geminde Beverstedt den ehemaligen Extra-Markt an der Hindenburgstraße kaufen und möchte dort Mietwohnungen bauen ... Foto: Andreas Palme (Andreas Palme)

Beverstedt. Die Gemeinde Beverstedt sucht einen Investor für Wohnungen, die speziell für jüngere und ältere Einwohnern gedacht sein sollen. Nach dem Erwerb des Grundstücks mit dem ehemaligen Extra-Markt-Gebäude an der Hindenburgstraße bietet sich eine Möglichkeit zur Entwicklung der Wohnsituation im Flecken. „Es war ein steiniger Weg mit gutem Ergebnis“, freuten sich Beverstedts Bürgermeister Guido Dieckmann (parteilos) und Ortsvorsteher Harald Michaelis (SPD) während einer Pressekonferenz.

Mit dem Erwerb der ehemaligen Gewerbeimmobilie ist aus Sicht von Dieckmann „ein erster Schritt in der Umsetzung seiner Wahlversprechen gemacht worden, dem weitere folgen sollen“. Im Wahlkampf um das Amt als Gemeindebürgermeister 2019 versprach Dieckmann, sich um eine Verbesserung der Wohnsituation zu kümmern. Dabei hatte er besonders den Mietwohnungsbau in den Fokus genommen. Schon damals rückte der seit geraumer Zeit leer stehende ehemalige Extra-Markt in den Blick. Nach langen Verhandlungen machte sich der Bürgermeister in der vergangenen Woche auf dem Weg zum Eigentümer nach Düsseldorf und unterschrieb den Kaufvertrag. „Ich freue mich sehr, dass wir hier endlich einen Schlussstrich ziehen können“, zeigte sich Dieckmann erleichtert.

Leerstand seit 2007

Schon 1982 hatte die Hirsch-Holding auf dem Gelände der ehemaligen Raiffeisengenossenschaft an der Hindenburgstraße den 900 Quadratmeter großen Extra-Markt gebaut. 20 Jahre später war die Verkaufsfläche zu klein und nicht mehr konkurrenzfähig – die Düsseldorfer Immobilienfirma wollte den Standort ausbauen. Die Kommunalpolitik sperrte sich jedoch 2002 gegen die Ausbaupläne und favorisierte die Ansiedlung eines Combi-Marktes in der Mitte des Fleckens. Diesem Wettbewerb war der Extra-Markt nicht gewachsen: Er schloss 2007 die Pforten. Seitdem versuchen die Eigentümer und die Verwaltung, das 4000 Quadratmeter große Grundstück zu beleben. „Es gab zahlreiche Interessenten die das Grundstück pachten, mieten oder sogar kaufen wollten“, berichtete der Bürgermeister. „Und auch wir hatten ein Kaufinteresse.“ Dennoch wurde man sich nicht handelseinig. Für den Chef der Hirsch-Holding, Wolfgang Hirsch, musste der Kaufpreis stimmen, „denn wir können bei einem Verkauf ja nicht draufzahlen“. So fiel der Gewerbeflachbau in eine Art Dornröschenschlaf und wurde zur hässlichen Bauruine. Unrat sammelte sich in den Ecken, der Wind blies Laub und Papier in den Nischen zusammen. Jetzt nahm der Bürgermeister erneut Kontakt zu dem mittlerweile über 80-jährigen Wolfgang Hirsch wegen eines möglichen Verkaufs zu ortsüblichen Preisen auf. Zwei Mal besuchte Dieckmann den Chef der deutschlandweit tätigen Holding. Im August wurde man sich schließlich handelseinig. „Herr Hirsch war sehr kooperativ“, berichtet der Bürgermeister von den Gesprächen, die von Vertrauen geprägt gewesen seien.

Jetzt verspürt Guido Dieckmann „Rückenwind“, sich um weitere Bauruinen zu kümmern. In diesem Fall hatten viele Beverstedter gehofft, dass endlich etwas passiert. Unter ihnen auch Ortsvorsteher Harald Michaelis, der sich „sehr, sehr glücklich„ zeigte, “dass dieser Schandfleck weg kommt“.