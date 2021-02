Rewe gehört zu den Lebensmittelhändlern, die den Kunden einen Lieferservice anbieten, sofern es der Platz in den jeweiligen Märlten erlaubt. Mit der Idee ist das Unternehmen bereits 2011 an den Start gegangen. (MARCEL HAUPT)

Landkreis Osterholz. Es könnte fast zur Parole der Pandemie erklärt werden: Abstand halten und Kontakte reduzieren. Neben Hände waschen und Maske tragen sind dies wohl die wichtigsten Regeln dieser Zeit. Das Einkaufen im Supermarkt kostet da so manchen echte Überwindung. Andere dürfen gar nicht erst raus, weil sie in Quarantäne sind. Für die, die keine Familie und keine Freunde in der Nähe, keine hilfsbereiten Nachbarn oder Bekannte haben, könnte der Einkauf zum Problem werden. Denn längst nicht alle Supermärkte bieten ihren Kunden einen Lieferservice an. Auch nicht nach fast einem Jahr Corona.

„So ein Service ist nicht von jetzt auf gleich organisiert“, erklärt Folke Hansen. Dazu brauche es ein Fahrzeug, Thermoboxen und Versicherung, sagt der Leiter der Famila-Filiale in Buschhausen. Um diesen Fullservice leisten zu können, müssten die Mitarbeiter außerdem mit Bildern arbeiten können. „Sie müssen wissen, wenn ein Kunde am Telefon nach dem blauen Bauer-Joghurt fragt, dass es nur zwei Bauer-Joghurt mit blauen Deckeln gibt.“ Aus ähnlichen Gründen biete Famila keinen Abholservice. Auch die Bestellungen müssten zusammengetragen und gekühlt werden. Zudem gebe es im vorderen Ladenbereich keine Kühlmöglichkeiten. Auch müssten Fleisch und Milchprodukte separat kalt gehalten werden. „Es ist kompliziert“, stellt der Marktleiter fest. „Und dann will der Kunde nicht lange warten.“ Deshalb müsse er verneinen, wenn er nach einem Lieferservice gefragt werde.

Fehlender Platz, fehlende Kühlung

Auch Micha Ludwig, Filialleiter von Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck, verweist auf den Aufwand. Der sei schlicht zu groß. „Als erstes müssten wir ein Kühlfahrzeug haben.“ Denn als Lieferant dürften sie die Kühlkette nicht unterbrechen – nicht mal für ein Joghurt. Einen Abholservice bietet der Supermarkt am Pumpelberg wegen des Aufwands ebenfalls nicht. Wenn es ein solches Angebot geben solle, ginge das nur zusammen mit Edeka, zu dessen Konzern Marktkauf gehört.

Viktor Adler vom Rewe-Markt an der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck, kann mit Liefer- und Abholservice ebenfalls nicht dienen. „Uns fehlt hier der Platz für die extra Kühlgeräte und für den zusätzlichen Kassenbereich.“ Allerdings weist Viktor Adler daraufhin, dass der zweite Rewe-Markt in der Kreisstadt – an der Ritterhuder Straße – einen Abholservice biete. Und von einem Bremer Rewe-Lager aus würden die Kunden beliefert, die online bestellten.

Doch nicht nur Rewe, auch bei Edeka gibt es Händler, die ihren Kunden die Ware nach Hause bringen – und das nicht erst seit Ausbruch der Pandemie. Die Kunden von Edeka Baake in Vollersode zum Beispiel wissen, dass die Lebensmittel den Weg zu ihnen finden, auch wenn sie es persönlich mal nicht zum Einkaufen schaffen. „Seit 60 Jahren machen wir das schon“, bestätigt Marcel Baake der Redaktion. Tatsächlich sei die Nachfrage nach ihrem Lieferservice in den vergangenen Monaten gestiegen. „Aber ob das nur an Corona liegt?“ Marcel Baake ist sich nicht sicher. Viele Kunden seien wirklich nicht mehr in der Lage, zu ihnen zu kommen, einige hätten auch kein Auto mehr. Wenn sie dann etwas bräuchten, „rufen sie bei uns an“.

Dankbare Kunden

Oliver Braasch, der in Ritterhude und Schwanewede Edeka-Märkte betreibt, bietet in Schwanewede ebenfalls einen Lieferservice an. Die Bestellungen würden per Fax, E-Mail oder telefonisch entgegengenommen. Und bezahlt werde auf Rechnung, bar oder mit der EC-Karte an der Haustür. Dabei komme auf den Warenwert eine Liefergebühr von 7,50 Euro oben drauf.

Im Nachbarlandkreis Cuxhaven, in Beverstedt, ist es Thomas Hemeyer ein Anliegen, seinen Edeka-Kunden zu helfen. Zunächst habe er an einem Lieferservice-Programm des Mutterkonzerns teilgenommen. Als er merkte, dass der Bedarf vor Ort da ist, habe er seinen eigenen, regionalen Lieferservice aufgebaut. Zwar ohne Online-Shop, dafür aber mit Bestellung via Telefon, Whats-App und E-Mail. Für die Kunden bedeute dies, dass sie schon ziemlich genau aufschreiben müssten, was sie wünschten, damit sie keine Marke bekämen, die ihnen nicht schmecke. „Aber wir bekommen das schon gut hin; die Menschen sind dankbar“, berichtet Hemeyer. Und ja, seit Beginn der Pandemie griffen mehr Kunden auf den Lieferservice von Edeka-Hemeyer zurück, bestätigt der Chef.

Georg Appel hat sein Geschäft indes mit einem Lieferservice gestartet: „Wir haben unsere Kunden anfangs mit Biolebensmitteln beliefert“, sagt der Geschäftsführer von Aleco. In der „Keimzelle“ würden sie das bis heute noch bei einigen Stammkunden tun. Aber die Filiale in Osterholz-Scharmbeck liege nicht in dem Bereich. Einen Lieferservice gebe es dort nicht. Nur für absolute Notfälle, im Einzelfall, könne er sich das während der Pandemie vorstellen. Was Aleco aber in dieser besonderen Zeit anbiete, sei ein Abholservice. Die Waren würden an der Ladentür übergeben. Davon, so meint Appel, profitierten besonders die Menschen, die keine Masken tragen.

Zur Sache

Seit 2011 mit Lieferservice am Markt

Landkreis Osterholz. Bereits 2011 ist Rewe mit einem eigenen Lieferservice gestartet. Derzeit sei das Angebot in mehr als 75 Städten ab 50.000 Einwohnern abrufbar, teilt Rewe-Pressesprecher Thomas Bonrath mit. Das Sortiment umfasse je nach Standort zwischen 15.000 und 20.000 Produkte. Sollte ein gewünschtes Produkt einmal nicht verfügbar sein, sei Rewe bestrebt, Alternativen vorzuschlagen. Das Unternehmen arbeite an den 75 Standorten mit eigenen Lieferfahrzeugen und festangestellten Fahrern. Bestellt werde online. Nach der ersten Bestellung, für die keine Liefergebühr anfalle, müssten die Kunden je nach Zeitfenster und Warenkorb zwischen 0 und 5,90 Euro für die Lieferung an die Haustür zahlen. Inzwischen gebe es auch mehr als 250 Rewe-Märkte mit einem eigenen, regionalen Lieferservice. Seit Beginn der Pandemie seien diese Angebote verstärkt nachgefragt worden, teilt Thomas Bonrath weiter mit, und Interessenten müssen sich mancherorts gedulden: „So kann die hohe Nachfrage – abhängig vom jeweiligen Liefergebiet – ausgebuchte Lieferzeitenfenster von bis zu zwei Wochen mit sich bringen.“