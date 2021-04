Wer will, kann Standorte für Sendemasten dem Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen online vorschlagen, um den Ausbau zu beschleunigen. Ist die Bewerbung erfolgreich, werden 90 Prozent der Kosten vom Land übernommen. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die digitale Entwicklung in der Stadt Osterholz-Scharmbeck kommt voran. Trotzdem wird es in den kommenden zehn Jahren kaum möglich sein, jeden Haushalt im Stadtgebiet an das Glasfasernetz anzuschließen. Das machte der Geschäftsführer vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen, Peer Beyersdorff, den Mitgliedern des Planungsausschusses klar. Hinter dem Dienst mit den schnellen Daten werkelt ein komplexes System.

Die CDU-Fraktion hatte in einem Antrag den Sachstand der Mobilfunk- und Breitbandversorgung in Osterholz-Scharmbeck einholen wollen. „Wackelige Datenverbindungen bei nahezu jeder abendlichen Zoom-Konferenz sowie abbrechende Telefonate bei Fahrten“ machten deutlich, dass im Stadtgebiet „noch eine Menge Luft nach oben“ vorhanden sei, steht für die Fraktionsmitglieder im Stadtrat fest.

Uneinheitliches Bild

Und auch Peer Beyersdorff konnte das in seinem Vortrag nicht widerlegen. Anhand von Karten skizzierter er ein uneinheitliches Bild, das neben erstklassigen Verbindungszonen immer wieder auch Lücken im Netz zeigte. Denn in Gebieten, wo Telekom, Vodafone und Telefónica keine Überlappungen anbieten, kommt es zwangsläufig zu Lücken in der Versorgung in der Fläche. Ein Grund dafür ist, dass das Stadtgebiet in großen Teilen sehr weitläufig sei, erklärt Beyersdorff im Gespräch mit der Redaktion. Anderswo hingegen herrsche dichte Bebauung vor. „Ich sehe die Entwicklung durchaus positiv“, so der Geschäftsführer. „Es tut sich sehr viel.“

Im Stadtgebiet ist man bei den Internetleitungen weiter als im Mobilfunk-Bereich. Als Beispiel nennt Beyersdorff den zurzeit laufenden Ausbau durch die Firma Glasfaser Nordwest, ein Joint-Venture-Projekt von Telekom und der EWE. Mit dessen Hilfe sollen im Ortsteil Scharmbeck rund 2200 Gebäude und damit etwa 3600 Haushalte in den Genuss des schnellen Internets kommen.

Gigabit in Reichweite

In Sachen Breitbandversorgung, also bei der Internetverbindung, greifen schon jetzt 75 Prozent der Stadtgebiet-Anschlüsse auf eine mehr als 100 Megabit pro Sekunde starke Leitung zu. Im Landkreis-Durchschnitt liegt diese Quote bei 70 Prozent. Auf dem Weg zum Gigabit-Bereich (1000 Megabit) sind es stadtweit 71 Prozent der Anschlüsse, auf Landkreis-Ebene hingegen 56 Prozent, wie Beyersdorff anhand einer Grafik darlegte. Und 93 Prozent der Anschlüsse im Landkreis haben schon heute eine Leitung die mehr als 30 Megabit pro Sekunde bietet. Im Stadtgebiet liege diese Rate bei 91 Prozent.

Derartige Zahlen bringen Christdemokrat Hans-Hermann Tietjen (Bürgerfraktionsgruppe) in Rage. Der Ortsvorsteher von Teufelsmoor schilderte im Ausschuss einen konkreten Fall aus seiner Ortschaft. Dort sei im Bereich des Anton-Menke-Wegs zuletzt Glasfaser-Kabel verlegt worden. Die Bewohner könnten dennoch nicht darauf zugreifen. Der Grund: Etwa 500 Meter vor der Bebauung sei die Leitung im Boden verschwunden. Folglich sei kein Anrainer ans schnelle Netz angeschlossen. Solche Beispiele seien ihm auch aus anderen Orten bekannt, so Tietjen. „Wie soll man das den Leuten erklären?“

Beyersdorff macht indes auf die Rechtslage aufmerksam, die eine Förderung des Ausbaus nur bis zu einer bestimmten Leistungsanforderung erlaube. Ist der vorgegebene Mindeststandard von beispielsweise 30 oder 50 Megabit in dem betroffene Gebiet erreicht, muss der Ausbau bis zur Freigabe der nächsten Stufe ruhen. Der Anschluss der Teufelsmoorer werde aber vermutlich mit dem nächsten, dem sechsten sogenannten Call vorgenommen. Die Förderanträge dazu seien gerade in der Ausschreibung.

Trotz des Ausbaus beklagen Menschen vielerorts immer noch langsame Leitungen, obwohl bis zum jeweiligen Verteilerpunkt Glasfaser liegt. Dafür ist der „letzter Meter“ bis zur Haustür verantwortlich, der in einigen Fällen eine Kupfer- oder Koaxialkabel-Verbindung ist. Das führe zu einer „physikalischen Dämpfung“, erläutert Beyersdorff gegenüber der Redaktion. Zudem ist entscheidend, wie weit die Kupferkabel-Strecke bis zur Haustür ist. Auch Reparaturstellen, Verzweigungen und Flickwerk am Kupferstrang würden dafür sorgen, dass die vom Telefonanbieter versprochene Leistung oft nicht mit den tatsächlich erreichten Werten einhergehe – ein bekanntes Problem.

Die Erkenntnis: Der Ausbau in der Stadt geht voran, braucht aber noch Zeit. Auch die Strategie der Bundesnetzagentur, Versorgungslücken der Anbieter öffentlich zu machen, beschleunige die Verbesserungen wohl kaum, vermutet Beyersdorff. Die Idee der Bundesnetzagentur, die Netzbetreiber durch Veröffentlichung der Mängelliste beim Ausbau unter Druck zu setzen, funktioniere nur bedingt. Letztlich gehe es für Telekommunikations-Unternehmen nämlich um die Wirtschaftlichkeit. Und da lohne es oft nicht, alle Ecken mit schnellem Netz auszustatten.

Hilfe beim Ausbau

Kommunen können den Ausbau, der grundsätzlich Bundes- und Landessache ist, aber beschleunigen, so Beyersdoff. Dabei hilft die Erfassung potenzieller Mast-Standorte. Interessenten können über eine Homepage (www.niedersachsen-breitbandatlas.de) ihre Liegenschaft als Standort zur Verfügung stellen. Erfasst seien bislang etwa 270 Wunsch-Standorte in Niedersachsen, sechs Standorte liegen im Landkreis. Nach Antragstellung durch die Kommune und einem erfolgreichen sogenanntem Markterkundungsverfahren trage die Kommune am Ende für den Ausbau lediglich zehn Prozent der Kosten, 90 Prozent der Ausbaukosten werden vom Land übernommen.