Corona bringt so manchen (Kommunal-)haushalt in Schieflage: Die Einnahmen sinken stark, die Ausgaben kaum bis gar nicht. (ARNO BURGI)

Landkreis Osterholz. Schon vor der Corona-Pandemie waren die Kommunen im Landkreis Osterholz, finanziell gesehen, nicht gerade auf Rosen gebettet. Das erklärte Landrat Bernd Lütjen jetzt im Finanzausschuss des Kreistags. Deswegen halte er es für verfehlt, die Überschussrücklage des Landkreises noch weiter anzufüllen. Vielmehr solle das Haushaltsplus, das Ende 2020 auf Kreisebene erwartet wird, verteilt nach Einwohnerzahl an die Stadt und die Gemeinden ausgeschüttet werden. Der Ausschuss folgte am Ende einstimmig.

Die Corona-Folgen träfen den Landkreis wegen des Finanzausgleichs erst zeitversetzt und dann deutlich, hatte der Verwaltungschef argumentiert. Lütjen weiß aber auch: Die Rücklage ist aktuell mit 25,5 Millionen Euro gefüllt, sodass der Landkreis ab 2021 auch zwei, drei eigene Defizit-Jahre verkraften könnte, ohne sogleich auf breiter Front kürzen zu müssen (wir berichteten). Zum Ende des laufenden Haushaltsjahres sei, vorsichtig kalkuliert, ein Überschuss von mindestens 420 000 Euro abzusehen. Näheres zu der Summe, die noch in diesem Jahr einmalig an die Rathäuser überwiesen werden soll, stehe Ende November fest, so der Landrat weiter. In Hambergen soll die Samtgemeinde die Finanzhilfe erhalten. „Wir haben lange überlegt, ob wir das machen sollen“, gestand Lütjen. Schließlich habe es bereits vor Corona Entlastungen für die Kommunen in siebenstelliger Gesamthöhe gegeben: bei der Kitaplatz-Pauschale, dem Schullastenausgleich und der Kreisumlage. Auch werde die Einmalzahlung nicht schlagartig die Probleme der Kommunen lösen helfen. Eher ein Tropfen auf den heißen Stein als ein Schluck aus der Pulle - selbst wenn am Ende über eine halbe Million Euro ausgezahlt werden sollte. Aber, so Lütjen: „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass wir die gesamte kommunale Ebene im Blick haben.“

Einen eigenen Posten im Kreishaushalt 2020 gibt es für die geplante Transaktion nicht. Die Mittel sollen buchungstechnisch aus Verschiebungen in zwei Budgets stammen: Die Verwaltung hatte im laufenden Etat, wie sie jetzt darlegte, die Landkreis-Ausgaben für die Kita-Platz-Zuschüsse überschätzt und die eingenommenen Schlüsselzuweisungen vom Land unterschätzt. Dieses Vorgehen, fand der Grünen-Abgeordnete Harm Bruns, sei ein sehr befremdlicher Vorgang, wenngleich er die geplante Entlastung uneingeschränkt begrüße. Wann immer seine Fraktion in der Vergangenheit dafür plädiert hatte, nicht benötigte Haushaltsreste gegen Ende eines Jahres für andere Projekte umzuschichten, habe die Verwaltung das für unzulässig erklärt: zuerst müsse der Jahresabschluss vorliegen, wenn nicht sogar genehmigt sein. „Und nun geht das plötzlich? Da bin ich sehr verwundert.“

Die Grünen seien schon immer der Auffassung gewesen, dass zu Beginn des vierten Quartals eine Tendenz erkennbar sei, wie das Haushaltsjahr enden werde. Nicht centgenau, aber doch so, dass neue Projekte durch Umplanung im Herbst möglich würden. Bernd Rugen von der Linkspartei schloss sich an. Eine Planung im Vorgriff aufs Jahresergebnis „wäre in früheren Jahren undenkbar“ gewesen.

Kämmerer Florian Hinzelmann versuchte eine Erklärung, die den natürlichen Unterschied zwischen Politik und Verwaltung aufzeigte. Tatsächlich entspreche das Vorgehen nicht dem Standard, räumte Hinzelmann ein. Er habe aber keine Bedenken: Eine Verwendung erwarteter Überschüsse wäre nur dann rechtlich problematisch, wenn wegen fehlender Deckungsvorschläge im laufenden Jahr das Folgejahr belastet würde, für das es noch gar keinen Haushaltsplan gibt.

Bernd Lütjen nickte: „Wir haben genau dafür in der Vergangenheit auch schon mal eine Rüge der Kommunalaufsicht bekommen und wollen das nicht wiederholen.“ Wegen der Sondersituation im Zusammenhang mit Corona habe die Verwaltung nun eine schnelle und unbürokratische Lösung gefunden. Harm Bruns jedoch schien nicht überzeugt. Ob mit Plan oder ohne: Aus Abgeordneten-Sicht werde die Finanzspritze, die er ja befürworte, doch auch Folgen für künftige Haushalte haben.

Björn Herrmann (SPD) hingegen verstand die Empörung der Opposition nicht. „Mich freut es vor allem, dass die Verwaltung hier nachsteuern will.“ Noch dazu, weil dies mit Augenmaß geschehe, denn der Landkreis habe genug eigene Investitionsprojekte vor sich. Marie Jordan (CDU) äußerte sich beinahe wortgleich wie Herrmann und hob die Not der Kommunen durch coronabedingte Einnahmeausfälle hervor.